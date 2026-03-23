世界で活躍するBMXフリースタイル・プロライダー「中村輪夢」がプロデュース。新ブランド「WHEELTY（ウィルティ）」3月23日(月)始動。

株式会社ビザビ

株式会社ビザビ（本社：岡山県岡山市北区、代表取締役社長：吉田大助）は、BMXフリースタイル・プロライダー「中村輪夢」がプロデュースする新ブランド「WHEELTY（ウィルティ）」を立ち上げ、2026年3月23日（月）より公式ECサイトにて第1弾グッズの販売を開始いたします。

公式ECサイト：https://wheelty-shop.com

■BMXカルチャーを、もっと身近に。

BMXフリースタイルは、競技性の高さと同時に、音楽・ファッション・アートと強く結びつきながら発展してきたストリートカルチャーです。「WHEELTY」は、世界の舞台で活躍してきた中村輪夢が、BMXカルチャーの魅力を「より多くの方へ、より身近に」届けることを目的として誕生しました。

■中村輪夢（リム）の愛犬「PEG（ペグ）＆FRICO（フリコ）」がブランドのモチーフに

ブランド名「WHEELTY」は、中村輪夢（リム）、PEG（ペグ）、FRICO（フリコ）の名前の由来となったBMXに欠かせないパーツである「WHEEL（車輪）」に、愛犬の犬種である「Sheltie（シェルティ）※シェットランド・シープドッグの愛称」を組み合わせた造語です。

モチーフは中村輪夢の愛犬、のんきで甘えん坊な「PEG（ペグ）」とやんちゃでおてんばな「FRICO（フリコ）」。BMXライダーである兄「リム」の影響を受け、どこに行くにもBMXと一緒。BMXとともに過ごす2匹の日常を通して、BMXフリースタイルの本質である「遊びの延長線上にある自由な発想と挑戦」を表現しています。

キャラクターという入口を通じて、まだ競技を知らない方にもBMXカルチャーの魅力を届けていきます。

■キャラクターデザインは、台湾発の人気ブランド「WHOSMiNG（フーズミン）」 を手がけるMING YEN LIUが担当。

キャラクターデザインは、台湾発の人気ブランド「WHOSMiNG（フーズミン） 」を手がけるMING YEN LIU（クリエイター＆イラストレーター）が担当。 THE NORTH FACE、PIERRE HERME PARIS 、CASETiFYなどとのコラボレーション実績を持ち、2023年には米グラミー賞「Best Recording Package」にノミネート。 ストリートの空気感とポップな世界観を掛け合わせ、多くの方に親しんでいただける可愛いキャラクターが誕生しました。

■第1弾グッズは日常使いできるアイテムを展開

第1弾は、ボトルやタオルハンカチ、ポーチ、靴下など日常使いしやすいアイテムを中心に展開。

＜商品ラインナップ＞

WATER BOTTLE （OFF WHITE） 価格：4,400円（税込） 内容量：550mlSTAINLESS BOTTLE （CADET BLUE） 価格：5,500円（税込） 内容量：500ml靴下 価格：各1,760円（税込） サイズ：S（23cm~25cm）/M（25cm~27cm）シール 価格：990円（税込）

タオルハンカチ 全4種 価格：各1650円（税込）コットンフラットポーチ 価格：1,650円（税込）巾着ポーチ 価格：1,320円（税込）ステッカー 価格：各363円（税込）

今後は第2弾、第3弾と継続的な展開を予定。

コラボレーショングッズの販売なども視野に入れ、ブランドとしての世界観を拡張していきます。

■中村輪夢コメント＆プロフィール

【中村輪夢コメント】

BMXの楽しさやカルチャーを、もっと多くの方に伝えたいと思っていました。

自分の愛犬PEGとFRICOをモチーフとした「WHEELTY」を通して、まだBMXを知らない方にもBMXを身近に感じてもらえたら嬉しいです。

■中村輪夢（なかむら りむ / RIM NAKAMURA）プロフィール

BMXライダーでBMXショップも経営している父親の影響で、3歳から自然とBMXに乗り始める。 5歳で大会に初出場すると、小学校高学年の頃にはキッズクラスにおいて全ての大会で優勝。中学生でプロ転向を果たした。 2017年の11月に開催された第1回世界選手権では最年少でファイナルに進出し、7位入賞。2019年のUCIワールド杯広島大会では日本人史上初となる準優勝を果たすと、同じく2019年にはX Gamesに初出場し、準優勝。BMXフリースタイルパーク史上最年少となる表彰台獲得という快挙を達成した。 東京2020オリンピックより正式種目となったBMXフリースタイルパークに出場し５位入賞、２大会続けて出場したパリ2024オリンピックでは５位入賞。2025年X Games Osakaで優勝を飾るなど、世界を舞台に進化、躍進を続ける日本のトップライダー。

Instagram：https://www.instagram.com/rimbmx/

■WHOSMiNGコメント＆プロフィール

【WHOSMiNGコメント】

「WHEELTY」でPEGやFRICOが繰り広げる物語は、BMXフリースタイルが本来持っている「遊びの延長線上にある自由な発想と挑戦」 そのものです。このプロジェクトを通じて、BMXに興味を持っていただける入り口を作りたいと思っています。

■WHOSMiNGプロフィール

台湾在住の人気クリエイター＆イラストレーターMING YEN LIUが手がけるブランド「WHOSMiNG」。2016年にポートランドで珈琲のおいしさに感動し、バリスタの真剣な表情をテイクアウトカップに描いたのをきっかけに、世界中を旅しながらカフェやスタッフの姿を描く活動を続けて注目を集めています。

Instagram：https://www.instagram.com/whosming/

■販売概要等

（1）ブランド名：WHEELTY（ウィルティ）

（2）販売開始日：2026年3月23日（月）

（3）公式ECサイト：https://wheelty-shop.com

（4）公式Instagram：https://www.instagram.com/wheelty_official/

■企業概要

株式会社ビザビについて

昭和9年創業。岡山を拠点に「コミュニケーションデザイン事業」「地域メディア・コンテンツ事業」「ヒューマンリソース事業」を軸に、広告、出版、採用支援などの事業を展開するほか、地産品を扱うセレクトショップのプロデュース、サッカー・BMXなどのスポーツビジネス開発、地方創生型グランピング事業など、地域振興に寄与する新たなビジネスモデルの構築にも積極的に取り組んでいます。

私たちビザビの仕事は地域を楽しく、元気にすること。

「地域の鼓動をつくる。」をミッションに掲げ、人々がワクワク、ドキドキするような、心を動かす企画・クリエイティブで地域に賑わいを生む仕掛けづくりを行っています。

所在地：岡山県岡山市北区内山下1-3-1 代表者：代表取締役社長 吉田 大助

https://www.vis-a-vis.co.jp/