苦難と希望の実話が書籍化！介護とともに生きてきた半生はドラマ化され、話題に。書籍「介護の神様に愛されて」3月23日発売

熊日サービス開発株式会社

介護とともに生きてきた男性の半生を描いた書籍『介護の神様に愛されて』（浦上誠著）が、2026年3月23日（月）に熊日出版より発売しました。

「幸せな家庭」から苦難のどん底へ

結婚したばかりの夫婦が思い描いたのは、男の子二人と女の子一人に囲まれた、未来に夢も希望も無数にある、家の中にはいつも笑いが絶えない家庭。待望の第一子が生まれ、幸せに満ちあふれていたなか、医師から告げられたのが「筋ジストロフィー」という病名でした。パニック、不当感、そして、怒りへと発展。その放出先は最愛の妻へと向けられるように。

苦しい状況から抜け出すためにとった行動とは

夫婦喧嘩が続く日々。状況を抜け出すきっかけとなったのが交換日記でした。本書ではその一部をご紹介しています。

前日のあなたのコメント、泣かされました。あなたの心の中がよく分かり、本当にありがとうという気持ちでいっぱいです。

俺も杏子といたいと思っても、それができない。とても辛いです。お前のストレスの発散場所はどこにあるのだろうと、心配になります。

とにかく無理しないで大事にして下さい。それだけお願いします。私のストレスは、適当にしています。

“気付き”を得られた恩師からの言葉

子どもの障がいをなかなか認めたがらない夫。しかし、恩師から頂いたという「お釈迦様の言葉」を読んだとき、その考えが180度変わったそうです。

「悩んでも、嘆いても、落ち込んでも、泣き続けても、子どもの病気が治るわけでも改善するわけでもない。何も変わらないことに、つくづく気付かされました」

「自分が悲劇のヒロインになっていました。本当に辛いのは、子ども自身です」

辛い現実との向き合い方

健常な子を願って生まれた２人目も「筋ジストロフィー」。そして、子どもとの別れ。介護職への転職。妻の介助。介護ととも生きてきた著者の半生を描いた本書。

家族がいて、食事をして、会話して――という当たり前の生活が当たり前でなくなったとき、あなたならどう向き合い、どう乗り越えますか。人生観を揺さぶられる一冊です。

書誌情報

書名：介護の神様に愛されて

著者：浦上 誠

発売日：2026年3月23日（月）

定価：990円（税込）

仕様：新書判、128ページ

ISBN：978-4-911007-26-6

出版社：熊日出版

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