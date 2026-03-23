【シリーズ累計1200万部突破のNo.1歴史学習まんが】角川まんが学習シリーズ『日本の歴史』『世界の歴史』に待望の“記事あり電子完全版”の合本版が登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、角川まんが学習シリーズ『日本の歴史』『世界の歴史』の記事も含む全ページを収録した【電子完全版】の合本版を、2026年3月23日（月）から配信開始しました。

これまで、記事なし・まんがのみの電子合本版はありましたが、記事入りの電子合本版【電子完全版】の配信は今回が初となります。

内容は教科書に基づいて制作された本格的な歴史学習まんがで、受験対策や社会人のスキマ時間での学び直しなど、スマートフォンやタブレットで手軽に歴史を身につけられます。

●角川まんが学習シリーズ『日本の歴史』【記事あり電子完全版 ４冊 合本版】

全16巻を合本版4冊に！ 内容アップデートも反映済。

旧石器～平安時代後期

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000538/)

鎌倉～安土桃山時代

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000539/)

江戸時代前期～明治時代前期

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000540/)

明治時代後期～令和

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000541/)

各価格：4,180円（税込）

●角川まんが学習シリーズ『世界の歴史』【記事あり電子完全版 ４冊 合本版】

全20巻を合本版5冊に！ 混迷する世界情勢の理解に役立ちます。

七〇〇万年前～八〇〇年

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000542/)

八〇〇～一七二〇年

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000543/)

一六〇〇～一八九〇年

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000544/)

一八九〇～一九四五年

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000545/)

一九四五～二〇二〇年

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000546/)

各価格：4,598円（税込）

『世界の歴史』近現代史5冊を期間限定で無料公開

「記事あり電子完全版 合本版」の配信を記念して、カドコミにて『世界の歴史』第16巻～第20巻を無料公開中です。

今回公開となるのは、第二次世界大戦から東西冷戦、中東問題、EUの誕生、トランプ政権など、現在の国際情勢につながる「近現代史」です。複雑な世界情勢がまんがでわかりやすく理解できるため、受験勉強はもちろん、大人の方のニュースの読み解きや学び直しにも役立ちます。ぜひこの機会にご一読ください。

▼試し読みはこちら

https://comic-walker.com/topics/fair/019cd1dd-9b4e-79f3-9907-51d051f937a0

※公開期間は2026年3月31日（火）11:00まで

角川まんが学習シリーズ『日本の歴史』『世界の歴史』とは

角川まんが学習シリーズ『日本の歴史』は2015年に創刊し、昨年10周年を迎えました。

歴史学習まんがで初めてコンパクトサイズのソフトカバーを採用、カバーに人気漫画家や人気イラストレーターを起用し、学習まんが業界の常識を覆しました。1～15巻については昨年、最新の歴史研究に合わせて内容をアップデート済です。

2021年には『世界の歴史』を刊行、歴史の「横のつながり」に注目して、グローバル・ヒストリーによる新構成を採用しました。

両シリーズともに売れ行き好調を維持し、『日本の歴史』が「日本の歴史」ジャンルで2025年売上1位（※1）を、『世界の歴史』も「世界の歴史」ジャンルで2025年売上1位（※2）となり、売上1位の連続記録を更新中の、今最も読まれている「歴史まんが」です。

※1 紀伊國屋書店チェーン「児童書 学習まんが 日本の歴史」ジャンル 2016/1～2025/12、TSUTAYA「児童書・学習漫画・日本の歴史」ジャンル 2016/1～2025/12

※2 紀伊國屋書店チェーン「児童書 学習まんが 世界の歴史」ジャンル 2021/1～2025/12、TSUTAYA「児童書・学習漫画・世界の歴史」ジャンル 2021/1～2025/12

▼角川まんが学習シリーズ公式サイト

https://yomeruba.com/mangagakushu/

▼公式YouTube「KADOKAWA最強歴史チャンネル」

https://www.youtube.com/@kadokawa7387