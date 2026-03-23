シナモンロール専門店「シナボン」が和歌山で出張販売を開催。「いちごミニチョコボン」を販売！

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社

※3月25日(水)はカード会員様特別ご招待会の為、ご入店には会員カードの提示が必要です。

JR九州ファーストフーズ株式会社（所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:村上悟郎）は、近鉄百貨店 和歌山店でシナモンロール専門店「シナボン」の出張販売を開催します。

「シナボン」は、東京都の六本木や二子玉川、大阪府の梅田、福岡県の天神や博多など、各エリアで展開しているシナモンロール専門店です。

今回の和歌山出張販売では、定番の「シナボンクラシック」「ミニボンクラシック」に加え、「キャラメルピーカンボン」や 新商品の「いちごミニチョコボン」をご用意しております。

また、「シナボン」と相性が抜群の「シアトルズベストコーヒー」のドリップバッグコーヒーや、シナボングッズも豊富に取り揃えております。

スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。



■ 出張販売の概要

開催期間：2026年3月25日(水)～3月31日(火)

販売場所：近鉄百貨店 和歌山店 地階 デリシャスステージ

営業時間：10:00～19:00 (※売切次第終了)

※3月25日(水)はカード会員様特別ご招待会の為、ご入店には会員カードの提示が必要です。

会員カードをお持ちでない場合は、KIPS ポイントカード(現金専用)をおつくりいただくことでご入店可能です。

※状況により変更になる場合がございます。近鉄百貨店 和歌山店の営業時間に準じます。

（近鉄百貨店 和歌山店 URL： https://www.d-kintetsu.co.jp/store/wakayama/ ）

■販売内容

・シナボンクラシック(4個入り)

・ミニボンクラシック(6個入り)

・キャラメルピーカンボン(2個入り)

・いちごミニチョコボン(3個入り)

・お得なファミリーパック

・シアトルズベストコーヒーのドリップバッグ

・シナボン波佐見焼マグカップ

・シナボン波佐見焼プレート

・シアトルズベストコーヒーの有田焼マグカップ

※すべての商品はお持ち帰り専用となります

※シナモンロール単品の販売は行っておりません



【シナボンについて】

アメリカ・シアトルで誕生し、世界56ヵ国約1,800店舗展開するシナモンロール専門店「シナボン」。こだわりのシナモンロールは、シナボンのためだけに特別に栽培・精製されたシナモン"マカラシナモン"を使用し、秘伝のレシピで作られる一度食べたら忘れられない魅惑のシナモンロールとして、世界中で愛されています。



■ WEB・SNS

・WEB: https://www.jrff.co.jp/cinnabon

・Instagram: https://www.instagram.com/cinnabon_japan/