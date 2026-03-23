製造現場向け自動搬送ロボット『AspinaAMR』が、「中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）」に登録されました

シナノケンシ株式会社

ASPINA（シナノケンシ株式会社、本社：長野県上田市、代表取締役社長：金子 行宏、以下「ASPINA」）は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による「中小企業省力化投資補助金」のカタログに、製造現場向け自動搬送ロボット『AspinaAMR100』および『AspinaAMR85L』が登録されたことをお知らせします。

人手不足の状態にある中小企業等での省力化投資に、最大50％の補助を受けて『AspinaAMR』を導入することが可能になります。

中小企業省力化投資補助金とは？

人手不足解消に効果があるロボットやIoTなどの製品を導入するための経費を国が補助することにより、中小企業の省力化投資を促進し売上拡大や生産・業務プロセスの効率化を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とした補助金です。

カタログ注文型とは、付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から選択して導入する制度で、申請手続きが簡素化されており、簡易でスピーディに活用することができます。

カタログ登録対象製品

製造現場向け自動搬送ロボット『AspinaAMR』

製造現場で作業者の方と一緒に働く工場内搬送用の国産AMRです。

スモールスタートに最適な導入のしやすさ、柔軟な拡張性を備え、自動で経路を探索して人や障害物を回避しながら走行します。本体幅60cmで小回りが利き、狭い通路も走行できるため現場のレイアウト変更は不要です。

QRコードで行き先指示など、運用もしやすく、部品のライン間搬送や完成品の搬送自動化など、人手不足が深刻な製造現場の課題解決に貢献します。

『AspinaAMR100』は可搬重量100kgの自動搬送ロボットです。AMR本体と操作用ソフトウェアの標準パッケージで、AMRをスモールスタートで導入したい方に最適なモデルです。

『AspinaAMR85L』はリフト機能を搭載し、AMRが搬送物を自動でピックアップするため、さらに搬送の自動化を進めることができるモデルです（可搬重量は85kg）。

『AspinaAMR』を詳しく見る :https://aspina-robotics.com/ja/products/amr/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260323-pr

中小企業省力化投資補助金を活用するには？

AspinaAMRを導入して省力化に取り組む中小企業等と、その導入を提案する販売事業者が共同で応募します。応募の流れや補助上限額など詳細は製品ホームページ内「補助金を活用した搬送省力化」をご覧ください。

「補助金を活用した搬送省力化」を詳しく :https://aspina-robotics.com/ja/products/amr/contact/laborsaving_subsidy/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260323-pr

ASPINA（シナノケンシ）について

ASPINA（シナノケンシ株式会社）は、1918年に創立し、「世界中の人々の希望と快適をカタチにし、持続可能な社会の実現に貢献します」という提供価値のもと、精密モータ、アクチュエータ、ロボティクス製品などを開発・製造する企業グループです。自動化、医療、車載、宇宙などの分野で、研究開発から営業、製品設計、生産、サービスまでグローバルなネットワークを構築し、世界中のお客様のニーズに合わせた幅広いソリューションを提供しています。

お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177678/table/4_1_e3abee8c8ba48ec4dd468ee7793d25da.jpg?v=202603230251 ]

本リリースに関するお問い合わせ、製造現場向け自動搬送ロボット『AspinaAMR』に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://aspina-robotics.com/ja/products/amr/contact/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260323-pr

※ AspinaAMRはシナノケンシ株式会社または関連会社の登録商標です。

※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。