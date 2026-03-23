ずっと包まれていたい！「まるで雲の中にいるみたい」なフワとろ肌掛けケットが、3サイズ展開＆リバーシブルにリニューアル！

セレクチュアー株式会社

ECサイト「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社では、3月14日（土）、オリジナルブランド bon moment（ボンモマン）より、「雲につつまれるような とろけるケット」2026年モデルを発売しました。

「雲につつまれるような とろけるケット」は昨年6月にシングルサイズを発売。

またたく間に話題となり、アンジェ web shop 楽天店では寄せられたすべてのレビューが☆５を獲得。そんな高評価アイテムがこの度、ハーフ／シングル／ダブルの3サイズ展開で再登場しました。

さらに新モデルはリバーシブル仕様にリニューアルしたのも注目ポイント。

なめらかな「マシュマロニット生地」と、起毛感のある「スーパーマイクロ生地」を片側ずつ使用し、その日の気温に合わせてお好みで使い分けができます。

■365日使える寝具に進化！

今回のリニューアルは、「春夏秋冬、年中無休で使えるケット」への進化がテーマ。

モッチリふわトロ触感はそのままに、オールシーズン使いやすさがアップしたのが「リバーシブル仕様」です。

昨年から継続の通常モデルから引き継いだ「マシュマロニット生地」は、ほんのりヒンヤリと感じることも。そこでリバーシブル仕様の新モデルは片面に「スーパーマイクロ生地」を使い、ふんわり起毛感のあるやさしい肌触りに仕上げました。

春夏の汗ばむ季節はマシュマロニット生地を肌にあて、肌寒くなってきたらスーパーマイクロ生地にくるっとチェンジ。年中無休で快適な眠りをサポートします。

さらにリバーシブルタイプには、シングルサイズの半分（140×100cm）のハーフサイズが登場。お腹まわりなど冷えやすいところにフワっと掛けられます。



掛けているのを忘れるくらい軽やかで、お子様の寝具としてご使用いただくにも◎。お洗濯もしやすく、収納時かさばらないのが嬉しいポイントです。

■雲に包まれるような「ふわトロ感」

その名の通り、まるで雲の中にいるような「ふわトロ感」に包まれる肌掛けケット。

中綿にはエンドレスファイバー（超長繊維）を使用した、「スーパーマイクロ綿」を使用。

非常にもっちり感のある掛け心地で、まるで雲の中にいるかのようなふわふわ感が朝まで続きます。

■ずっと離れたくない心地よさ

一度包まれたらずーっと離れたくなくなる、大人をダメにしてしまいそうな心地よさ。

ふわっと、しっとり、とろけるような触感で、かつ程よい重みのあるケットが、体に吸い付くようにフィットします。

中綿入りで適度な厚みのある肌掛けケットは、こんな方にぴったり。

・冷房で寝冷えするのが心配

・薄いタオルケットでは寒い

・程よい重みがあった方が落ち着く

夏にはもちろん春秋や、冬もブランケットと合わせて、1年中お使いいただけます。

■雲のような柔らかタッチの理由

POINT1.ふわもちスーパーマイクロ綿

中綿には、エンドレスファイバー（超長繊維）使用した、スーパーマイクロ綿を入れています。

繊維を約3倍の長さにすることで、もっちり感がアップ。雲の中にいるような、包み込むようなふわふわ感が朝まで続きます。

わた切れもしにくく、ホコリが出にくい構造です。

POINT2. 超極細のマシュマロニット

側地（カバー）には超極細のポリエステル繊維を採用。

ニット生地にすることで、ふんわり・もっちりとした、やさしい肌触りを実現しています。

＜商品概要＞

bon moment（ボンモマン） 雲につつまれるような とろけるケット

全6種（3サイズ／グレー、アイスグレー、サンドベージュ）

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=165952

■1日50枚しか作れない手包み仕上げ

非常に柔らかなスーパーマイクロ綿は、機械により詰めることができません。

そのため1枚ずつ、2人がかりで綿を詰めて仕上げており、生産可能なのは1日にわずか50枚。

手作業だからこそ均一で美しく、こだわりのふんわり感に仕上がるのです。

また、綿のふんわり感を最大限引き出すために、表地・中綿・裏地の3層を縫い合わせて固定する「キルト加工」を採用。使用中も綿が偏りにくく、ふっくら感が持続します。

■安心のエコテックス(R)︎認証取得

繊維の安全証明「エコテックス(R)︎」において、エコテックス(R)︎スタンダード100の規格で最も厳しい「製品分類１」の基準をクリアしています。

これは、人体に有害な科学物質が検出されず、赤ちゃんでも安心して使えるレベルの安全性。

親子一緒のベッドで寝ている方も、安心してご使用いただけます。

また、ご家庭の洗濯機でもお洗濯が可能なので、寝汗などの汚れも定期的にお手入れOK。

いつも清潔にお使いいただけます。

■寝苦しい夏こそ、こだわりの寝具を

暑さや湿気で寝苦しい夏。

夏バテなど体の不調も出やすいからこそ、毎日の睡眠で疲れをとることが重要に。

まるで雲に包まれて眠るような寝具で、夏の夜をもっと快適に、心地よく変えてみませんか。

■bon moment (ボンモマン）

アンジェ web shop のオリジナルブランド。幸せなひとときは、心地いい暮らしの中に宿るもの。だからこそ、非日常ではなく「日常」をちょっと便利にしてくれるアイテムがあったらもっと良い。「あ、こんなの探してた」を叶え、暮らしをシンプルに整える。そんな幸せなひとときへの想いを込めたモノ作りを目指しています。

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?cat=brdk61500

■セレクチュアー株式会社

「アンジェweb shop」を中心としたオンラインショップ事業を展開。 インテリア用品から、キッチン、ファッション、ベビーキッズアイテムまで、OEM商品の開発を強化しています。

高まるネットショッピング需要、競合サイトの増加などの環境の中で、今の暮らしに寄り添う商品開発を進め、さらなる顧客獲得を目指していきます。