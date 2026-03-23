Purunt.（プルント）が、SNS総フォロワー数37万人超のショートドラマユニット「ただつわたなべ」とコラボ　新商品が登場するショートドラマ「採点～初デート編～」を3月20日（金）より配信開始

アンド・ナイン株式会社

アンド・ナイン株式会社／セレクティブ事業部（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤修）が展開する“スキンケア発想”のヘアケアブランド「Purunt.（プルント）」は、SNS総フォロワー数37万人以上を誇るショートドラマユニット「ただつわたなべ」とコラボレーションし、プルントの新商品が登場するショートドラマ「採点～初デート編～」を2026年3月20日（金）に、ただつわたなべのアカウントにて配信開始いたしました。

※ショートドラマ「採点～初デート編～」より

◼︎ショートドラマ「採点～初デート編～」について

本作はとある日のデート前、入念に身支度を整える主人公と、その様子を厳しく見守る家族との掛け合いを描いたユニークなショートドラマです。

鏡の前で自信満々の主人公に対し、家族からは手厳しい“ダメ出し”が連発。

身だしなみの細かなポイントを指摘されるたびに、評価ポイントはマイナスへとどんどん膨らんでいきます。

ヘアスタイリングまでもが酷評され絶望的な点数が重なるなか、姉が取り出したのは「プルント ロック&プロテクト美容液ヘアスプレー」。

彼女が取り出したヘアスプレーが、家族の評価を覆し無事に最高のデートを迎えられるのか…。

ストーリーとともに、 「プルント ロック&プロテクト美容液ヘアスプレー」がもたらす効果を、

ぜひ動画でご覧ください。

◼︎公開日時

2026年3月20日（金）

◼︎公開URL

TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSut9xPmc/

Instagramリール：https://www.instagram.com/reel/DWGYo4XE5SF/

YouTubeショーツ：https://www.youtube.com/shorts/GIzleM2m56Q

◼︎ロック&プロテクト美容液ヘアスプレーについて

「プルント ロック&プロテクト美容液ヘアスプレー」は、ヘアアイロンやコテの使用前に髪へスプレーすることで、熱ダメージから髪を守りながら、スタイルキープとツヤのある仕上がりを同時に叶える、ブランド初のスタイリングアイテムです。

◼︎ショートドラマユニット「ただつわたなべ」

「ただつわたなべ」は、俳優としても活動する忠津勇樹と渡辺伸一朗によるショートドラマユニット。

SNSの総フォロワー数は37万人超。

日常の出来事をユーモラスに描いたストーリーが人気を集めている。

今回、プルントは同ユニットとのコラボレーションを通じて、ショートドラマのストーリーの中に

プルントの商品が登場する、ブランド初の新たな形のSNSコンテンツを展開。

「ただつわたなべ」の忠津勇樹、渡辺伸一朗の2名に加え、女優2名も出演しています。

◼︎その他の出演者

福島 愛（ふくしま あい）

女優。

ドラマ「バイバイ、マイフレンド」、テレビ朝日「仮面ライダーギーツ」などに出演。

ドラマや広告など幅広い作品に出演している俳優。

吉岡 優希（よしおか ゆき）

女優。吉本興業所属。

TBS日曜劇場「半沢直樹2」やNetflix「トークサバイバー！」などに出演。

映画・ドラマ・舞台などで活動する俳優。

出演映画『夜勤事件』全国上映中。

◼︎スキンケア発想の貯水美容ブランド「 Purunt.」 について

プルントは、2021年4月に誕生した「96%以上＊1美容液成分を配合したスキンケアシャンプー」です 。お好みの使用感やお悩みに合わせてお選びいただくことができます。

＊1 基剤を除く、水を含む（シャンプー）／水を含む（ヘアトリートメント） ＊2 生体組成成分リン脂質からなる微小カプセルのこと ※1 水溶性コラーゲン（保湿） ※2 ケラチン（羊毛）（補修） ※3 保湿 ※4 保護