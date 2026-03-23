【シリーズ累計210万部突破！】『成瀬は天下を取りにいく』シリーズ、特製スリーブ箱が3月下旬より配布開始！

株式会社新潮社

2024年本屋大賞など数々の賞を受賞した『成瀬は天下を取りにいく』。そんなベストセラーシリーズの完結作『成瀬は都を駆け抜ける』が昨年12月1日（月）に刊行され、発売から3か月で33万部を突破！シリーズの累計発行部数はついに210万部を突破しました。大反響を記念して3月下旬より、対象書店にてシリーズ全３巻をまとめてご購入くださった方に特製スリーブ箱をお渡しします！

本シリーズのカバーに素敵な成瀬のイラストを描いてくださったのはイラストレーターのざしきわらしさん。今までざしきわらしさんが描いてくださった成瀬のイラストをたくさん使用しています。

■対象書籍

以下の3冊合わせての購入につき1点の配布となります。

・『成瀬は天下を取りにいく』（単行本）

・『成瀬は信じた道をいく』（単行本）

・『成瀬は都を駆け抜ける』（単行本）

■対象書店

左からスリーブ箱、『成瀬は天下を取りにいく』『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』（すべて単行本）

特製スリーブの配布店舗は以下ボタンからご覧ください！

配布店舗はこちら！ :https://www.shinchosha.co.jp/images_v2/free_details/book/354953/sleeve.pdf

※なくなり次第、配布終了とさせていただきます。

※なお、特典のお取り扱い状況について、書店および新潮社へのお問い合わせはお控えください。

※特製スリーブ箱の配布書店一覧は一部です。掲載していない店舗でも配布している場合がございます。

■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）

1983年静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞し、2023年に同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞など多数受賞し、続編『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』と合わせてシリーズ累計発行部数200万部を突破。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

■書籍データ

【タイトル】成瀬は天下を取りにいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2023年3月17日

【造本】四六判

【定価】1,705円（税込）

【ISBN】978-4-10-354951-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/354951/

【タイトル】成瀬は信じた道をいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2024年1月24日

【造本】四六判

【本体定価】1,760円（税込）

【ISBN】978-4-10-354952-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/354952/

【タイトル】成瀬は都を駆け抜ける

【著者名】宮島未奈

【発売日】2025年12月1日

【造本】四六判

【定価】1,870円（税込）

【ISBN】978-4-10-354953-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/354953/