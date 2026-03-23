メガネブランド「Zoff」2026年3月の新商品

株式会社インターメスティック■商品概要

商品名｜FLOWER

種類｜メガネ3型12種

価格｜\11,100（セットレンズ代込）

発売日｜2026年3月6日（金）

取扱店舗｜Zoff一部店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

サイドにあしらった立体的なお花のメタルパーツが、目元に華やかさを添える高級感のあるシリーズ。肌なじみの良い、やさしい色合いのアセテート生地を使用することで、顔色をワントーン明るく見せてくれます。調整可能な鼻パッドと、広めに設計されたフレームの上下幅により、遠近両用などの累進レンズや、初めてのリーディンググラスとしてもおすすめです。

Shape：Oval ZO251008（4色展開）\11,100

ZO251008_12A1、ZO251008_43A1、ZO251008_81A1（他1色）

Shape：Wellington ZO251009（4色展開）\11,100

ZO251009_14E1、ZO251009_43A1、ZO251009_60A1（他1色）

Shape：Wellington ZO251010（4色展開）\11,100

ZO251010_11A1、ZO251010_14E1、ZO251010_23A1（他1色）｜ポイント

つる部分にあしらわれた花や、葉っぱのモチーフはナチュラルながらも華やかさをプラス。オトナ女子が自分らしくかけられるデザインです。

ZO251008_43A1、ZO251009_60A1、ZO251010_11A1■商品概要

商品名｜Intelligence metal TITAN

種類｜メガネ4型13種

価格｜\12,200～\14,400（セットレンズ代込）

発売日｜2026年3月6日（金）

取扱店舗｜Zoff全店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

“軽い、強い、美しい”を兼ね備えた高機能素材チタンを使用した、高級感のあるシリーズから新型が登場。つる部分には弾力性のあるβチタンを採用し、締めつけ感の少ない包み込むようなかけ心地を実現しました。軽量プラスチック素材とチタン素材を組み合わせることで、カジュアルにも合わせやすいクラウンパント型と、小さめサイズで上品な印象を演出するボストン型の2型を新しく展開します。さらに、人気の既存モデルには春らしい透明感のあるカラーをまとった新色も登場。

Shape：Boston ZO251026（3色追加展開）\12,200

ZO251026_28A2、ZO251026_42A1、ZO251026_63A1

Shape：Boston ZO251028（2色追加展開）\12,200

ZO251028_20A1、ZO251028_29A1

Shape：Boston ZO261001（4色展開）\12,200

ZO261001_48E1、ZO261001_11A1、ZO261001_14E1（他1色）

Shape：Boston ZG263001（4色展開）\14,400

ZG263001_20E1、ZG263001_43F1、ZG263001_64E1（他1色）■商品概要

商品名｜TREND TR

種類｜メガネ3型12種

価格｜\6,600（セットレンズ代込）

発売日｜2026年3月6日（金）

取扱店舗｜Zoff全店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

ファッションのワンポイントになる、トレンド感のあるフロントデザインのフレームを、手に取りやすい価格で新発売。ブラックやグレー、クリアなどのベーシックなカラーを採用することで、個性を演出しつつも挑戦しやすい、バランスの取れたデザインに仕上げました。カラーレンズとの相性もよく、レンズをカスタマイズして自分だけのサングラスとして楽しむのもおすすめです。

Shape：Wellington ZL261001（4色展開）\6,600

ZL261001_13A1、ZL261001_14E1、ZL261001_20A1（他1色）

Shape：Wellington ZL261002（4色展開）\6,600

ZL261002_00A1、ZL261002_14E1、ZL261002_44A1（他1色）

Shape：Oval ZL261003（4色展開）\6,600

ZL261003_12A1、ZL261003_14E1、ZL261003_20A1（他1色）■商品概要

商品名｜STANDARD METAL

種類｜メガネ4型8種

価格｜\11,100～\13,300[I晃1]

発売日｜2026年3月6日（金）

取扱店舗｜Zoff一部店舗（アウトレットは除く）[I晃2] 、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

男性人気の高いメタルフレームから、新色が登場。シルバー、ガンメタル、ホワイトなど、ビジネスシーンにもスポーティなスタイルにも馴染むカラーを採用しました。長時間の使用でも快適なかけ心地を実現するため、つる部分の設計にもこだわった、細部まで妥協のないフレームです。

・ZO232009、ZO222011

つるの一部にワイヤーを使用し、弾力性を持たせることで、こめかみへの圧迫感を軽減。長時間の使用でも快適なかけ心地を実現しました。インダストリアルな雰囲気のデザインが、感性をくすぐる一本です。

Shape：Square ZO232009（2色追加展開）\13,300

ZO232009_15F1、ZO232009_17F1

Shape：Square ZO222011（1色追加展開）\13,300

ZO222011_17F1

・ZN242007、ZN242008

軽量素材をつる部分に採用することで、スポーティなデザインと軽やかなかけ心地を実現。カットを多く入れたデザインが、シャープな印象を演出します。

Shape：Square ZN242007（2色追加展開）\11,100

ZN242007_15E1、ZN242007_57E1

Shape：Square ZN242008（3色追加展開）\11,100

ZN242008_10E1、ZN242008_15E1、ZN242008_57E1■商品概要

商品名｜STANDARD METAL

種類｜メガネ6型18種

価格｜\13,300（セットレンズ代込）

発売日｜2026年3月20日（金）

取扱店舗｜Zoff一部店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

日本人の顔に馴染みやすい、ブリッジ幅を狭めたメタルフレームが多彩なラインアップで新登場。優しい印象のオーバル型を採用し、フェミニンなデザインが目元に華やかさを添えます。肌なじみの良いカラーを中心に展開し、顔の印象を変えすぎない使いやすいデザインです。

Shape：Oval

ZT263009、ZT263010、ZT262008、ZT262009、ZT263011、ZT263012（各3色展開）\13,300

ZT263009_21E1、ZT263010_24E1、ZT262008_21E1ZT262009_56F1、ZT263011_43E1、ZT263012_21E1■商品概要

商品名｜TREND SG

種類｜サングラス6型18種

価格｜\9,900

発売日｜2026年3月20日（金）

取扱店舗｜Zoff一部店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

約3.5mmの厚みを持たせたフロントデザインが、上質で洗練された存在感を演出。憧れのデザイナーズサングラスのように、コーディネートの主役になる一本です。アセテート素材の3型にはブラックとデミ柄、メタル素材の3型にはゴールドとシルバーを採用し、誰でも取り入れやすいカラーで展開します。

Shape：Square ZH261G01（2色展開）\9,900

ZH261G01_14E1、ZH261G01_49A1

Shape：Oval ZH261G02（4色展開）\9,900

ZH261G02_14E1、ZH261G02_14E2、ZH261G02_49A1（他1色）

Shape：Wellington ZH261G03（2色展開）\9,900

ZH261G03_14E1、ZH261G03_49A1

Shape：Wellington ZY262G01（2色展開）\9,900

ZY262G01_15E1、ZH261G01_56E1

Shape：Oval ZY262G02（4色展開）\9,900

ZY262G02_15F1、ZH261G02_15F2、ZH261G02_56F1（他1色）

Shape：Square ZY262G03（4色展開）\9,900

ZY262G03_15F1、ZH261G03_15F2、ZH261G03_56F1（他1色）■商品概要

商品名｜TREND EPOXY

種類｜メガネ2型4種

価格｜\11,100

発売日｜2026年3月20日（金）

取扱店舗｜Zoff全店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

SNSでも話題の「中顔面短縮みえ」を叶えるフレーム。上下幅の広いフロントデザインが中顔面の余白を埋め、顔のバランスを整えます。程よい光沢感のある七宝カラーが顔まわりに華やかさを添え、アクセサリー感覚で楽しめるデザインです。似合うメガネが分からないと感じている方にもおすすめ。

Shape：Boston ZK262001（2色展開）\11,100

ZK262001_14E1、ZK262001_43E1

Shape：Wellington ZK262002（2色展開）\11,100

ZK262002_14E1、ZK262002_43E1

▼メディア関係者様・スタイリスト様

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」より、新商品のご案内です。

商品の詳しいご紹介・ご試着・お貸し出しについては、お気軽にメール・お電話でご連絡ください。

株式会社インターメスティック｜Zoff 広報担当：山田

TEL：080-6604-7722 E-mail：pr@zoff.com WEB：Zoff.com

※一般のお客様のお問い合わせ先｜

Zoff公式オンラインストアについて｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）

Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）