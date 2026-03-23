【4/14開催　Loggolオンラインセミナー】Webサイトへの攻撃の痕跡をアクセスログから把握し効率的に対策する

株式会社ビットフォレスト

Webアプリケーションセキュリティ製品の開発・販売を行う株式会社ビットフォレスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：高尾 都季一、以下ビットフォレスト）は、2026年4月14日（火）にオンラインセミナーを開催いたします。当日は、取締役 佐藤 匡（金床 / Kanatoko）が登壇しサイバー攻撃の兆候を素早く把握するための実践的なログ分析手法をご紹介します。

Loggolオンラインセミナー 4/14（火）14:00開催

■ 講師プロフィール

ビットフォレスト 取締役 佐藤 匡（金床 / Kanatoko）

Webアプリケーションセキュリティの研究に携わること約25年。世界初のクラウド型WAF「Scutum（スキュータム）」を開発・提供するなど、長きにわたり日本のWebセキュリティシーンを牽引。

近年では、Apache Tomcatにおける深刻な脆弱性（CVE-2025-53506）を自ら発見・報告するなど、現在も最前線のセキュリティリサーチャーとして活動を続けている。

WAF Tech Blogの執筆を通じ、高度化するサイバー攻撃の仕組みをわかりやすく解説する情報発信にも注力。

WAF Tech Blog：https://www.scutum.jp/information/waf_tech_blog/

■ Loggolオンラインセミナー概要

今回のオンラインセミナーでは、Web攻撃ログ分析ツール「Loggol（ロゴル）」についてご紹介します。

「Loggol（ロゴル）」とは、Webサイトのアクセスログを分析してサイバー攻撃の痕跡を検出するクラウド型ツールです。本セミナーでは「Loggol」の特徴や活用方法について実際のデモを交えてご紹介いたします。操作デモをご覧いただける貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。

タイトル： Webサイトへの攻撃の痕跡をアクセスログから把握し効率的に対策する ～Web攻撃ログ分析ツール「Loggol」のご紹介～

日時： 2026年4月14日（火） 14:00 ～ 14:45

開催形式： オンライン配信（Zoomウェビナー）

受講料： 無料

視聴方法： お申込いただいた方へ、視聴用URLをメールにてご案内いたします。

お申込URL： https://www.loggol.jp/seminar/online_seminar.html

■ Web攻撃ログ分析ツール「Loggol」について

Webサーバのアクセスログにはサイバー攻撃の兆候が隠されていますが、分析に必要な技術がなかったり、人手不足で放置されるケースが少なくありません 。Loggolは、ログをアップロードするだけで攻撃の痕跡を高精度に可視化します 。事前学習や既存システムの変更は不要で、攻撃の「いつ・誰に・どのように」を特定し、企業のセキュリティ担当者が「何が起きているか」を迅速に把握し、次の一手を打つための意思決定を支援します。

公式サイト：https://www.loggol.jp/

■企業情報

URL ： https://www.bitforest.jp/

社名 ： 株式会社ビットフォレスト

代表者 ： 代表取締役 高尾 都季一

事業内容： Webアプリケーションセキュリティ製品の開発、販売

取扱製品：クラウド型Web攻撃ログ分析ツール「Loggol(ロゴル)」

https://www.loggol.jp/

クラウド型Web脆弱性診断ツール「VAddy(バディ)」

https://vaddy.net/ja/

クラウド型Webアプリケーションファイアウォール

「Scutum(スキュータム)」

https://www.scutum.jp/