【新製品】STUDIUM 片手で開き、ピタッと閉じる。最短1秒『MAGNESショルダーバッグ』

アルチザンファクトリー株式会社

＜クラウドファンディングサイトMakuake（マクアケ）にて数量限定 先行予約販売開始＞

【先着様限定・最大30％OFFでご提供】

『MAGNES/マグネスショルダーバッグ』開けやすい、出しやすい、閉めやすい。毎日の相棒

プロジェクト期間▷2026年3月23日(月)～2026年5月17日(日)まで

プロジェクトページ▷https://www.makuake.com/project/magnes-sb/

最短1秒！片手で開閉マグネットフラップ一瞬の動作で、驚くほどスムーズに開閉！片手がフリーなので、傘など別の荷物を持っていても出し入れしやすい！上からパッと開く！トップオープン構造

片手でフラップを持ち上げるだけで、バッグが簡単に開きます。

普通のフラップタイプのショルダーバッグは、開いたり物を出し入れするときにフラップが邪魔になりがち。より快適な使い心地を目指し、フラップを持ち上げるだけでマグネットが外れ、バッグの口が大きく開いたまま固定される、トップオープン構造を採用しました。

手元を見ずに自然に開閉できるので、レジ前でお支払いのために財布を取り出すのに手間取ることはもうありません。

自然にピタッと留まる心地よさ閉じるときは、手でそっと押さえるだけでフラップが「ピタッ」と留まる安心なつくり。バッグの中身が一目瞭然！

予想を超えてガバッと大きく開く、アーチオープンマチ構造

しっかり開いて中身が一目で確認でき、必要なものをすぐに発見！即、取り出し！必要なものはきちんと収納！出し入れスムーズに整理整頓スマホ、財布、手帳や小さめの化粧ポーチなど、必要なものはきちんと収納。シンプルで洗練された曲線シルエット

男女問わず使いやすく、カジュアルからキレイめまで、幅広い服装に自然と馴染むため使うシーンを選びません。

必要なものはしっかり入るのに、大きすぎないサイズで設計。体のラインに自然に添い、電車や人込みでも周囲の邪魔にならず、持ち歩きやすい日常に馴染むバランスです。透明感のある色彩豊かなイタリアンレザーイタリア Orice社のプルアップレザーを使用。Orice（オリーチェ）社は、1980年にイタリア・トスカーナ地方で創業した歴史あるタンナーです。

プルアップレザーとはオイルを含侵させてプレスして仕上げた革を指します。

良質なオイルを豊富に含んだこの革は、動きに反応して折り曲げたところから革の中で色素がゆっくり移動し、美しい濃淡のグラデーションを描くのです。

国産の真鍮鋳物金具を使用本製品の金具には、日本の金具メーカー「上白石」の真鍮鋳物金具を使用しています。砂型鋳造という製法で職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。

機械量産では表現できない、手仕事ならではのやさしい存在感と重厚感を持っています。

バッグの細部にまで宿る、日本のものづくりのこだわりをお楽しみいただけます。

5 Color Variationsコーディネートに合わせて楽しめる、ユニセックスな革色を厳選しました。（ブラック/グリーン/ブラウン/キャメル/レッド）製品仕様【本体】横 30cm × 縦 14cm ×奥行 7cm【ショルダーベルト】最長127cm

素材：【本体】牛革（イタリア産）【金具】真鍮製（国産）

重さ：約268ｇ（ショルダーベルトを含む。個体差あり）

日本製 MADE IN JAPAN

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oDTtZ3x3xdQ ]

STUDIUMについて

STUDIUM/ストゥディウムとは愛着という意味で、素材の良さをひきたて、使いやすく機能的で、シンプルなデザイン。何年たっても飽きがこない、愛着を持って永くご愛用いただけるような快適で心地よい「お気に入りの相棒」のクリエイトを標榜するブランドです。

会社概要

社名：アルチザンファクトリー株式会社

代表者：黒田 憲司

所在地：〒110-0005

東京都台東区上野5-9-4 2k540 B-1 STUDIUM

TEL：03-6803-2360

URL：https://artisanfactory.jp

Email：info@artisanfactory.jp

事業内容：⚫︎東京のアトリエショップ・ECサイトで財布・小物類・バッグなど革製品の販売。

⚫︎自社で企画・デザインから製造・販売を手掛け、オリジナルのデザイン性に優れた製品を提供。

SNS

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