育児放棄の母から可愛い弟を守るため、幼き兄弟が家出する!?『祖父母をたずねて家出兄弟二人旅@COMIC』が3/23より【漫画配信サイトコロナEX】にて連載開始!!
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、『祖父母をたずねて家出兄弟二人旅@COMIC』を3/23(月)11時より連載開始をいたしました。
■あらすじ
王都の郊外に暮らすルイは、弟が大好きな国一番の兄バカ少年。
育児放棄の母から可愛い弟・リュカを守るため、遠くに住む祖父母のもとへと旅立つことを決意する――。
おもちゃを持って、お菓子を詰めて、馬車に乗り込みいざ出発！
「にぃに、あれぇ！ しゅご～い！」
「一緒に見に行こうか、リュカ！」
初めての街の外は、見たこともない食べ物に知らない生き物、美しい景色や新たな出会いと、たくさんのわくわくが広がっていた！
前世の知識と今世のスキルで、リュカにも旅路にも笑顔があふれだす!!
きみに胸いっぱいのわくわくを。賢い兄と甘えん坊な弟の、ほのぼのトラベルファンタジー！
＜守りたいこの笑顔……＞
甘えん坊な弟・リュカの「にぃに！」攻撃の可愛さに悶絶！
賢い兄・ルイは弟を守り育てるため、前世の知識と手にした魔法で商才を発揮！
そんな健気な幼き兄弟の旅路を見守りたい!!!!
＜第1話はこちらから＞
https://to-corona-ex.com/episodes/246905096982320
■新連載ページ
『祖父母をたずねて家出兄弟二人旅@COMIC』
［漫画］徳野ばあば
［原作］泉きよらか
［キャラクター原案］蓮深ふみ
▼作品ページはこちら
https://to-corona-ex.com/comics/246880602390746
＜コロナEXとは＞
TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。
月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。
▼作品ページはこちら
https://to-corona-ex.com/
■試し読み
→続きは【コロナEX】(https://to-corona-ex.com/)で！
https://to-corona-ex.com/episodes/246905096982320
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/