育児放棄の母から可愛い弟を守るため、幼き兄弟が家出する!?『祖父母をたずねて家出兄弟二人旅@COMIC』が3/23より【漫画配信サイトコロナEX】にて連載開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、『祖父母をたずねて家出兄弟二人旅@COMIC』を3/23(月)11時より連載開始をいたしました。

■あらすじ

王都の郊外に暮らすルイは、弟が大好きな国一番の兄バカ少年。

育児放棄の母から可愛い弟・リュカを守るため、遠くに住む祖父母のもとへと旅立つことを決意する――。

おもちゃを持って、お菓子を詰めて、馬車に乗り込みいざ出発！

「にぃに、あれぇ！ しゅご～い！」

「一緒に見に行こうか、リュカ！」

初めての街の外は、見たこともない食べ物に知らない生き物、美しい景色や新たな出会いと、たくさんのわくわくが広がっていた！

前世の知識と今世のスキルで、リュカにも旅路にも笑顔があふれだす!!

きみに胸いっぱいのわくわくを。賢い兄と甘えん坊な弟の、ほのぼのトラベルファンタジー！

＜守りたいこの笑顔……＞

甘えん坊な弟・リュカの「にぃに！」攻撃の可愛さに悶絶！

賢い兄・ルイは弟を守り育てるため、前世の知識と手にした魔法で商才を発揮！

そんな健気な幼き兄弟の旅路を見守りたい!!!!

＜第1話はこちらから＞

https://to-corona-ex.com/episodes/246905096982320

■新連載ページ

『祖父母をたずねて家出兄弟二人旅@COMIC』

［漫画］徳野ばあば

［原作］泉きよらか

［キャラクター原案］蓮深ふみ

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/comics/246880602390746

＜コロナEXとは＞

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

■試し読み

→続きは【コロナEX】(https://to-corona-ex.com/)で！

https://to-corona-ex.com/episodes/246905096982320

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/