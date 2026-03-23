オンライン決済『Paysys』、SMS配信サービス「SMS HaNa」とAPI連携を開始

株式会社ペイメントフォー

株式会社ペイメントフォー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎、以下「当社」）が提供するオンライン決済サービス『Paysys（ペイシス）』は、日本テレネット株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：瀧 麻由香、以下「日本テレネット」）が提供するSMS配信サービス「SMS HaNa」とのAPI連携を開始いたしました。

■サービスページ：https://service.paysys.jp/

連携の背景：メール未達課題を解消し、99％以上の到達率で決済をスピード化

近年、メールの未達対策としてSMS通知の需要が高まっています。当社では、以前よりSMS配信機能を展開しておりますが、より多様なニーズに応えるべく、国内有数の配信実績を持つ日本テレネットの「SMS HaNa」とのAPI連携に至りました。

本連携により、事業者は個別のシステム開発や複雑な設定を行うことなく99%以上（※）という高い到達率を誇る「SMS HaNa」の配信基盤を、『Paysys』から直接利用できるようになります。

※日本テレネット調べ

API連携によるスムーズな運用フロー

本連携により、システム間のスムーズな連携が実現し、以下の2ステップで決済案内が完結します。

STEP 1：決済URLの発行

『Paysys』管理画面などから、クレジットカード決済等のURLを生成します。

STEP 2：SMS送信から決済完了まで

連携した「SMS HaNa」の基盤を介し、ユーザーの携帯電話番号へ決済URLを送信。

届いたメッセージ内のURLから決済画面へアクセスし、スムーズに決済を完了できます。

想定される活用シーン

以下の業種をはじめ、幅広いビジネスシーンでペーパーレス化と回収業務の自動化を推進します。

【インフラ（ガス・電気・水道など）・通信】

振込用紙の郵送コストを削減し、決済URLの即時通知により、未収金の早期回収を実現します。

【修理・訪問・設置サービス】

現地での作業完了後、その場でSMSを送信。

対面でのキャッシュレス決済をスムーズに完結させ、後日の請求業務をなくします。

【BtoB取引】

入金確認や電話連絡後のフォローアップとして、迷いなく決済へ導くURLを即座に送信。

支払いの「うっかり忘れ」による遅延を防止し、スムーズな決済へ導きます。

導入事業者のメリット

【開発コストの削減】

事業者側での複雑なシステム開発や外部配信システムとの個別連携は不要です。導入時の工数を大幅に抑え、スピーディーに運用を開始できます。

【支払率の向上と入金案内の自動化】

メールに比べ開封率が高いSMSを活用することで、支払いの「うっかり忘れ」を効果的に防止します。確実な通知により、未収金の早期回収とフォロー業務の負担軽減を同時に実現します。

【高い到達率と安定した配信品質】

99%以上という高い到達率を誇る「SMS HaNa」の配信基盤を利用。

大量送信や緊急の通知においても、遅延の少ない安定した情報伝達が可能です。

今後の展望

当社は今後も、オンライン決済の利便性向上に向け、外部サービスとのパートナーシップを強化していきます。多様化するビジネスシーンにおいて、決済を起点としたDX支援を加速させ、売上機会の最大化と業務効率化に寄与することを目指します。

オンライン決済サービス『Paysys』について

『Paysys』は、請求情報を入力するだけでオンライン決済用のURLを即時発行できるオールインワン型のオンライン決済システムです。発行後は入金状況のリアルタイム確認も可能で、請求から決済、入金管理までを一元管理できます。法人・個人問わず、年会費、登録料やイベント費用の回収など、幅広い用途に対応しています。

▶サービスページ：https://service.paysys.jp/

日本テレネット株式会社について

＜会社概要＞

会社名：日本テレネット株式会社

本社所在地：〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る 井門明治安田生命ビル8F

代表者：代表取締役会長 兼 社長 瀧 麻由香

事業内容：コミュニケーションサービスソリューション事業、ビジネスプロセスアウトソーシング事業

設立： 1985年11月

HP：https://www.nippon-tele.net/

株式会社ペイメントフォーについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

サービスに関するお問い合わせ先

株式会社ペイメントフォー WEB決済グループ

TEL：03-6372-6817

E-mail：sales-2@paymentfor.com