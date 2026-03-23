「資生堂パーラー 銀座本店レストラン」　春の息吹を感じる、4月限定メニューを展開

株式会社 資生堂パーラー

「資生堂パーラー 銀座本店レストラン」では、旬の恵みを存分に味わえる「シェフのおすすめコース」や「マンスリーメニュー」を月替わりでご用意しています。4月は、春の訪れとともに甘みや香りが増す春野菜や海の幸を、繊細で華やかなメニューに仕立てました。新しい季節を迎えるこの時期、「資生堂パーラー 銀座本店レストラン」で、春の息吹を感じる美味しさとともに、心和むひとときをお過ごしください。

◆「～春の味覚フェア～シェフのおすすめコース」（写真上）

展開期間：2026年4月１日（水）～30日（木）

Ａコース： 8,500円 アミューズ・前菜・スープ・魚料理または肉料理・デザート・コーヒー

Ｂコース：12,000円 アミューズ・前菜・スープ・魚料理・肉料理・デザート・コーヒー

◆コース詳細

【アミューズ】

【前 菜】

蛤のショーフロワー仕立て “さぬきのめざめ”のフリット

和牛テールと牛頬肉のテリーヌ “ さぬきのめざめ”と筍のサラダ

ハンガリー産フォアグラのポワレ 苺のコンフィと香味野菜のサラダ（+\1,000）

【スープ】

本日のスープ

春野菜とハーブのコンソメスープ

コールドコンソメとホワイトアスパラガスのスープ キャビア添え（＋\500）

【魚料理】

イサキのポワレ 春キャベツとジュ・ド・コキヤージュ

桜鯛のエチュベ 桜葉香る穏やかな火入れ 春野菜とともに

車海老のフライ 自家製タルタルソースで（+\2,000）

【肉料理】

仔羊のカイエットとそのジュ にんにく香るポテトピューレ添え

仔牛ロース肉のソテーと瀬戸内オリーブのクルート レモンタイムのジュ

和牛サーロインのステーキ ロベールソース（+\2,000）

和牛フィレ肉のステーキ お好みのソースで（+\3,000）

【デザート】

ピスタチオとフリュイルージュのヴァシュラン バニラアイスクリーム添え

“清見オレンジ”のパニエ フロマージュソルベ添え

【コーヒー】

〈メニュー例〉

アミューズ蛤のショーフロワー仕立て “さぬきのめざめ”のフリット春野菜とハーブのコンソメスープ桜鯛のエチュベ 桜葉香る穏やかな火入れ 春野菜とともに仔羊のカイエットとそのジュ にんにく香るポテトピューレ添え“清見オレンジ”のパニエ フロマージュソルベ添え

◆マンスリーメニュー

展開期間：2026年4月１日（水）～30日（木）

「“松坂牛”サーロインのポワレと“瀬戸内オリーブ”のクルート 2色の“さぬきのめざめ”のソテー添え」

13,000円

厚切りの“松阪牛”サーロインを丁寧にポワレし、“瀬戸内オリーブ”を練り込んだ香草パン粉を纏わせて、香ばしく仕上げました。ひと口ごとに広がるオリーブの芳醇な香りと、軽やかなサクサクの食感をお楽しみいただけます。旬を迎えたアスパラガス“さぬきのめざめ”のソテーと春のきのこ、木の芽バターがほのかに薫る軽やかな赤ワインソースとともにご堪能ください。

*食材の入荷状況により、メニューの一部・提供期間が変更になる場合がございますので、ご了承ください。

*価格は税込表記です。別途サービス料を10％頂戴いたします。

*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年3月23日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

◆資生堂パーラー 銀座本店レストラン

住所：東京都中央区銀座8-8-3東京銀座資生堂ビル4・5階

電話番号：03-5537-6241

営業時間：11：30～21：30 (L.O.20：30)

定休日：月曜日（祝日は営業）、年末年始

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/shiseido_parlour/

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