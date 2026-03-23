「『論語』に学ぶ、一生ものの仕事・マネジメント・キャリアの本質」と題して、著者累計６０万部超・最新刊『そろそろ論語』著者 浅田 すぐる氏によるセミナーを2026年4月23日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

『論語』に学ぶ、一生ものの

仕事・マネジメント・キャリアの本質

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26229

[講 師]

著者累計６０万部超・最新刊『そろそろ論語』著者

「１枚」ワークス（株） 代表取締役 浅田 すぐる 氏

[日 時]

２０２６年４月２３日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[対象者]

・従来のビジネススキル学習に物足りなさを感じている方

・もっと深い本質レベルの学びを得て自力や自信をつけたい方

・古典・名著の叡智を仕事やキャリアに活かせる人材を目指したい方

[重点講義内容]

「色々と学んではきたが、こんな成長で良いのかと不安を感じている・・・」

「もっと名著や古典を仕事に活かせる人になりたいが、独学ではよくわからない・・・」

「スキルで対処ではなく、もっと根本的な人間力で人と関われるようにならないと・・・」

ＡＩが浸透・一般化する今後のビジネス環境においては、小手先のテクニックは大きなアドバンテージになりえません。表面的なその場しのぎのノウハウではなく、もっと根本的な「本質」から、日々の仕事や今後のキャリアについて捉えられるようになる必要があります。その際に必要となるのが、風雪に耐えた古典・名著と評される書物に記された叡智です。

本研修では、著者累計６０万部超、受講者数１．５万人超の人気講師である浅田すぐる氏が、多くの日本人が参照してきた『論語』に書かれた本質について、令和のビジネスパーソンにもわかりやすく受け取れるよう噛み砕いて講義。誰でも仕事やキャリアに活かせるよう徹底解説します。まずは身近な仕事術レベルから、『論語』に書かれた叡智に入門していきます。その上で、「人間関係」や「キャリアデザイン」等、様々なトピックと『論語』の学びを接続していきます。

なお、浅田氏は２０２３年から海外（マレーシア）在住のため、企業向けのオープン参加募集のセミナーに登壇するのは極めて貴重な機会です。また、『論語』をテーマにした登壇自体が初めてであり、次回開催の予定もありません。一期一会の学習機会となりますので、見逃すことなくご受講ください。



１．『論語』とのつきあい方

・なぜ、『論語』を読んでも活かせないのか？

・５つの誤解を解消しながら『論語』への扉を拓く



２．『論語』を日々の「仕事」に活かす方法

・『論語』に学ぶ「アイデア」創出法

・『論語』に学ぶ「プレイヤー・マネージャー」の心得

・『論語』に学ぶ「ビジネス」の本質、等



３．『論語』を「組織コミュニケーション」に活かす方法

・『論語』に学ぶ「人間洞察」法

・『論語』に学ぶ「人材育成」法

・『論語』に学ぶ「人間関係」の本質、等



４．『論語』を「キャリア」に活かす方法

・『論語』に学ぶ「キャリアデザイン」の本質

・『論語』に学ぶ「働き方」の本質

・『論語』に学ぶ「AI時代」の本質、等



５．質疑応答



※受講者全員に著書『そろそろ論語』（２０２５年１１月 日本実業出版社) を進呈

・ライブ／アーカイブ配信をご受講の方には、お申込時のご登録住所に書籍を送付いたします。

・開催日直前にお申込の場合、開催日までにお手元に届かない可能性がございますことを

ご了承ください。

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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