三養ジャパン、日本限定「ブルダックカレー」2種発売

株式会社三養ジャパン

株式会社三養ジャパン（本社：東京都千代田区）は、日本限定商品「ブルダックカレー」2種を4月より発売し、日本全国で販売を開始します。

今回発売する「ブルダックカレー」は、辛さ初心者でも楽しめる「中辛」と、辛さ好きの方に向けた「激辛」の2種類を展開。全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストアなど、約2,000店舗で販売される予定です。

本商品は、ブルダックソースを使用し、旨辛さが特徴のカレーに仕上げたレトルトカレーです。日本カレー特有のコクと旨味にブルダックソースの辛さを加えることで、新しい味わいを楽しむことができます。温かいご飯と合わせて楽しめるのはもちろん、とんかつやコロッケ、からあげなどの揚げ物料理と組み合わせることで、カレーの辛さと揚げ物の香ばしさが調和した、より満足感のある味わいを楽しむことができます。

また、レトルトパウチのまま電子レンジで約1分温めるだけで手軽に食べられる点も特長で、忙しい日常の中でも簡単にブルダックカレーを楽しめる商品となっています。

本商品は日本限定商品であり、日本の消費者はもちろん、2023年に発売した日本限定商品「焼きそばブルダック炒め麺」に続き、日本を訪れる韓国人観光客によるインバウンド需要も期待されています。三養ジャパンは、「焼きそばブルダック炒め麺」や「ブルダックポテトチップス」に続き、今回の「ブルダックカレー」の発売を通じて、レトルト食品カテゴリーへと日本向け商品ラインアップを拡大し、日本市場でのさらなる成長を目指します。

なお、2019年の日本法人設立以来、「ブルダック炒め麺」シリーズを中心に事業を拡大しており、2024年6月には日本国内における累計販売数が1億食を突破するなど、着実に成長を続けています。

【商品概要】

ブルダックカレー中辛ブルダックカレー激辛

・商品名:ブルダックカレー中辛、ブルダックカレー激辛

・内容量: 150g

・販売価額: 350円（税抜）

・販売チャンネル：全国のスーパーマーケット・量販店・公式オンラインショップ



【 株式会社三養ジャパン 】

1961年に韓国で設立した三養食品株式会社の日本法人。

三養食品株式会社は1963年に韓国初のインスタントラーメン「三養ラーメン」を発売し、インスタントラーメンを第2の主食として韓国に新たな食文化を定着させました。

以降、50年以上にわたる歴史と技術力を背景に「ブルダック炒め麺」シリーズを中心にグローバルブランドとして成長を遂げ、現在ではK-FOODの世界的な人気を牽引しています。

2025年には、汁ありタイプの韓国ラーメン「メップ」や、本格プロテインパスタ「tangle」などの新商品を発売。

今後も日本国内における韓国フード市場のさらなる拡大に向け、HBAFをはじめ韓国食品の取り扱い拡充に努めてまいります。

日本法人所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-23-1神田錦町安田ビル12F

代表取締役：洪 範準

設立： 2019年

事業内容： 即席麺類・スナック類・ソース類の輸入及び販売

HP：https://samyangfoods.co.jp

「ブルダック」について

ブルダックとは、韓国語で辛い（ブル）鳥（ダック）という意味です。2012年韓国で旨辛炒め麺としてブルダックというブランドがローンチされ、現在は世界100か国で即席麺、ソース、スナックなど多様なカテゴリーでラインナップを拡大し、GLOBAL SPICYの代表ブランドとして成長を続けています。

「tangle（テングル）」について

tangle（テングル）は、洗練されたパスタの世界と楽しさとトレンド感を演出し、一口ごとに広がる贅沢な味わいで、日常の食事を彩ります。

忙しい日々の中でも、美味しく健康的な生活を支え、高たんぱく&必須栄養素をぎゅっと詰め込み、健康的な食生活をサポートしてくれる、新時代の革命的インスタントパスタです。

「メップ」について

メップは、2023年8月に韓国の三養食品（株）がグローバル向けに発売したブランドであり、韓国を含めアメリカ、中国、タイに続いて、日本での発売となりました。「メップ」は韓国語で「辛い」という意味があります。また、「魅力的」「かっこいい」と意味も含まれており、メップはただ辛いだけではなく、多様な辛さを楽しめるブランドを目指しております

「HBAF」について

HBAFは Healthy But Awesome Flavors の略で、「健康的でありながら、とびきり美味しい味」を追求するブランドです。

1982年に韓国で設立され、現在は世界25カ国にアーモンドを輸出する韓国最大のナッツブランドへと成長しました。2015年にはシグネチャーフレーバーである「ハニーバターアーモンド」を発売し、その“絶妙な甘じょっぱさがクセになる”味わいで韓国国内において爆発的なヒットを記録。今では世界各国で K-ALMONDを代表するブランドとして確固たる地位を築いています。

また、韓国を代表する観光地・明洞にはフラッグシップストアを展開。さらに大型商業施設内にバフ専門店を構え、ブランド認知度を拡大しています。

【三養ジャパン公式SNS】

ブルダック公式Instagram https://www.instagram.com/samyangfoods_jp/?next=%2F&hl=ja(https://www.instagram.com/samyangfoods_jp/?next=%2F&hl=ja)

ブルダック公式X https://x.com/samyangfoods_jp

テングル公式Instagram https://www.instagram.com/tangle_jp/?hl=ja

テングル公式X https://x.com/tangleJP

三養ジャパン公式LINE https://lin.ee/s0HXxTv

三養ジャパン公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@samyangfoods_jp

HBAF公式Instagram https://www.instagram.com/hbaf_japan/?hl=ja

HBAF公式LINE https://lin.ee/pX93rb1