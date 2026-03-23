パルシステム東京向けにEVolity Fleet Management Serviceを導入

EVolity株式会社

EVolity株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：天池 正治、以下「EVolity」）は、東京都新宿区に本部を置く生活協同組合 パルシステム東京が使用している配送トラック（以下、「配送用EV」）向けに、EVolity Fleet Management Service（以下「FMS」）を導入しました。

パルシステム東京は、グループ目標として2030年CO2排出量の2013年度比46％削減、並びに2050年までのカーボンニュートラルと脱炭素社会の実現を目指しており、保有する営業・配送用軽車両及び配送トラックのEV化を順次進めております。

今回のFMS導入はその推進施策の一環となります。

今回の導入対象

EVolityは今回、パルシステム東京が運用するEV計24台を対象に、FMSによる運行管理機能並びにEVバッテリーのモニタリングをはじめとする電池・車両管理機能を提供し、配送業務の効率化及び配送由来の環境負荷低減を支援します。

パルシステム東京が運用するEV

今後の展開

EVolityは今後も、EV運用支援の切り口でパルシステム東京の脱炭素化に向けた取り組みを支援するとともに、生協・小売・物流部門の事業者向けにEV運用支援の提供を強化することで、配送業務の効率化と脱炭素化の両立に貢献してまいります。

EVolity Fleet Management Service

◆ EVolity株式会社 概要

所在地：東京都中央区銀座8丁目21-1住友不動産汐留浜離宮ビル 6階

代表者：代表取締役社長 天池 正治

設立：2023年8月

事業内容：商用 EV 向けフリートマネジメント事業（車両・電池・充電管理サービス）、充電インフラ事業

HP：https://evolity.co.jp/



◆ 生活協同組合 パルシステム東京

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿

代表理事: 西村 陽子

設立：1970年4月

事業内容：パルシステム(配達)事業、福祉事業、共済事業、でんき事業

HP：https://www.palsystem-tokyo.coop/

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

EVolity株式会社 広報担当

03-6824-6242 info_web@evolity.jp