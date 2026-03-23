LUNA EARTH ONLINEより、一瞬でピアスがイヤリングになるイヤリングコンバーターや、パールブローチ、華やかヘアアクセなどの新作アイテムが3/19（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。



簡単にピアスをイヤリングに変更できるアイテム、イヤリングコンバーターが登場。

金具のキャッチ部分にピアスのポストを差込むだけで、イヤリングとして装着出来るようになります。

素敵なデザインのピアスを見つけても、ピアスホールがないからとあきらめていた方におすすめです。

その他、上品な艶感が魅力のガラスパールネックレスや、人気のパールを使ったブローチ、

春へ向けた華やかなヘアアクセサリーの新作などがそろいました。

商品名：イヤリングコンバーター（ポストタイプピアス用 / ニュアンス・ネジバネ式）

品番：LER11-2512-2253

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2512-2253.html

商品名：イヤリングコンバーター（ポストタイプピアス用 / U字）

品番：LER11-2512-2256

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2512-2256.html

商品名：イヤリングコンバーター（ポスト フック兼用/フープ）

品番：LER11-2512-2255

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2512-2255.html

商品名：イヤリングコンバーター（ポストタイプピアス用 / しずく・ネジバネ式）

品番：LER11-2512-2254

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2512-2254.html

商品名：パールネックレス / ガラスパール

品番：LNE18-2512-0944

価格：\990（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2512-0944.html

商品名：メタルミックスパールネックレス

品番：LNE18-2510-0885

価格：\990（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2510-0885.html

商品名：パールピンブローチ

品番：LOT18-2601-0424

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOT18-2601-0424.html

商品名：パールチェーンピンブローチ

品番：LOT14-2601-0425

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOT14-2601-0425.html

商品名：シフォンボリュームリボンバンスクリップ

品番：LHA10-2510-4473

価格：\990（税込）

バリエーション：ベージュ/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2510-4473.html

商品名：チュールフリルバンスクリップ

品番：LHA10-2601-4543

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4543.html

商品名：チュールパールコームセット

品番：LSH14-2601-1519

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH14-2601-1519.html

商品名：グリッタービジュースリーピン

品番：LHA10-2509-4347

価格：\550（税込）

バリエーション：クリア/ピンク/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2509-4347.html

商品名：ビジューイヤーカフ / キュービックジルコニア

品番：LER10-2509-2147

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER10-2509-2147.html

商品名：ミニマルボールピアス / ステンレス

品番：LPC10-2510-3969

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC10-2510-3969.html

3/19（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/