LUNA EARTH ONLINEより、一瞬でピアスがイヤリングになるイヤリングコンバーターや、パールブローチ、華やかヘアアクセなどの新作アイテムが3/19（木）入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
簡単にピアスをイヤリングに変更できるアイテム、イヤリングコンバーターが登場。
金具のキャッチ部分にピアスのポストを差込むだけで、イヤリングとして装着出来るようになります。
素敵なデザインのピアスを見つけても、ピアスホールがないからとあきらめていた方におすすめです。
その他、上品な艶感が魅力のガラスパールネックレスや、人気のパールを使ったブローチ、
春へ向けた華やかなヘアアクセサリーの新作などがそろいました。
商品名：イヤリングコンバーター（ポストタイプピアス用 / ニュアンス・ネジバネ式）
品番：LER11-2512-2253
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2512-2253.html
商品名：イヤリングコンバーター（ポストタイプピアス用 / U字）
品番：LER11-2512-2256
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2512-2256.html
商品名：イヤリングコンバーター（ポスト フック兼用/フープ）
品番：LER11-2512-2255
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2512-2255.html
商品名：イヤリングコンバーター（ポストタイプピアス用 / しずく・ネジバネ式）
品番：LER11-2512-2254
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2512-2254.html
商品名：パールネックレス / ガラスパール
品番：LNE18-2512-0944
価格：\990（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2512-0944.html
商品名：メタルミックスパールネックレス
品番：LNE18-2510-0885
価格：\990（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2510-0885.html
商品名：パールピンブローチ
品番：LOT18-2601-0424
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOT18-2601-0424.html
商品名：パールチェーンピンブローチ
品番：LOT14-2601-0425
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOT14-2601-0425.html
商品名：シフォンボリュームリボンバンスクリップ
品番：LHA10-2510-4473
価格：\990（税込）
バリエーション：ベージュ/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2510-4473.html
商品名：チュールフリルバンスクリップ
品番：LHA10-2601-4543
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4543.html
商品名：チュールパールコームセット
品番：LSH14-2601-1519
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH14-2601-1519.html
商品名：グリッタービジュースリーピン
品番：LHA10-2509-4347
価格：\550（税込）
バリエーション：クリア/ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2509-4347.html
商品名：ビジューイヤーカフ / キュービックジルコニア
品番：LER10-2509-2147
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER10-2509-2147.html
商品名：ミニマルボールピアス / ステンレス
品番：LPC10-2510-3969
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC10-2510-3969.html
3/19（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/