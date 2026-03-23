売上前年比約150％！好調の森永サンドアイス「パリパリサンド」「ビスケットサンド」が鈴木愛理さんを起用した新キービジュアルを公開し、4月2日（木）よりキャンペーンを開始

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也）は、「パリパリサンド」と「ビスケットサンド」の2品で、鈴木愛理さんをイメージキャラクターに起用した新キービジュアルを公開し、4月2日（木）から「森永サンドアイス Xプレゼントキャンペーン」を実施します。また、パッケージリニューアルも実施し、新パッケージで3月より順次リニューアル発売いたします。

2024年から歌手・俳優の鈴木愛理さんをイメージキャラクターに起用したプロモーション活動や各種施策で森永サンドアイスシリーズの”パリパリリッチ”な「パリパリサンド」と”しっとりリッチ”な「ビスケットサンド」のこだわりのおいしさをお伝えしてまいりました。

そうした活動を通じて、2品の特長がしっかりとお客様にお伝えできたことも一因となり、2025 年1月～2025 年12月の販売実績は、「パリパリサンド」が前年比 149％、「ビスケットサンド」は前年比 148%と好調に推移しました。（インテージSRI＋ アイスクリーム市場全業態 2025 年1月～2025 年12月 推計販売金額 前年比）

特に、盛夏期は、酷暑による外出控えにより、アイスならではの冷たさと食べ応えが支持されるサンドアイスを屋内で楽しんでいただく機会が増え、2025 年6月～2025 年8月の販売実績が、「パリパリサンド」が前年比 191％、「ビスケットサンド」は前年比 145%と非常に好調に推移し、たくさんのお客様にお召し上がりいただくことができました。（インテージSRI＋ アイスクリーム市場全業態 2025 年6月～2025 年8月 推計販売金額 前年比）

今回の新キービジュアルでは、より品質特徴のわかりやすさを意識し、それぞれのブランドの世界観が伝わるようなビジュアルに仕立てています。今後、新キービジュアルは、WEBサイトや店頭販促等、様々な場所で展開してまいります。

3月下旬からのパッケージリニューアルでは、ご褒美感と品質特長訴求を強化した新パッケージに進化し、これからも森永サンドアイスシリーズでお客様に笑顔をお届けしてまいります。

■出演者プロフィール

鈴木愛理

1994年4月12日生まれ、千葉県出身。

2005年アイドルグループ「℃-ute(キュート)」結成。2007年PopRockユニット「Buono!（ボーノ）」結成。2018年よりソロヴォーカリストとして活動開始。現在では歌手活動以外に俳優・番組ＭＣなど、多岐にわたって活動の幅を広げている。

■WEB動画

これまでからバージョンアップしたWEB動画を4/1（水）より公開し、YouTube・TVerでの広告配信も実施いたします。

〇「パリパリリッチなパリパリサンド篇」

〇「しっとりリッチなビスケットサンド篇」

■森永サンドアイス Xプレゼントキャンペーン実施！

Amazonギフトカードが当たるXフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

〇応募期間

第1弾 2026年4月２日(木)～５月１日(金)23:59 まで

第2弾 2026年5月７日(木)～６月５日(金)23:59 まで

〇応募方法

（１）森永製菓アイス公式 X アカウント（@MorinagaIce）をフォロー

森永製菓アイス公式 X アカウント URL：https://x.com/MorinagaIce

（２）対象のポスト(投稿)をリポスト(リツイート)して応募完了

〇賞品

各回11名様 (Amazonギフトカード10,000円分×１名様 1,000円分×10名様)

■「パリパリサンド」商品特長

１.ビスケットの技術

100年以上続く当社のビスケット技術を生かし、「パリパリサンド」専用に開発したビスケット。甘味を引き立て、後キレよく味わえるように、ロレーヌ産岩塩を使用。アイスの水分がなじむ事で、しっとり食感のビスケットに仕上げました。

２.パリパリチョコの技術

「パリパリバー」等の開発で培われた、パリパリチョコ技術を活用し、心地よい繊細なパリパリ食感とくちどけの良さを実現しました。

３.独自の充填＆保形技術

チョコとアイスを同時に充填し、ビスケットでサンドする技術、安定的に製造する技術は非常に難度が高く、パズルのように複雑な技術を組み合わせています。試行錯誤の結果、見た目が綺麗な縞模様を実現しました。

パリパリサンド ブランドサイト：https://www.morinaga.co.jp/pariparisand/

■「ビスケットサンド」商品特長

１.森永製菓ならではのビスケット品質

1915年からビスケットのおいしさを追求してきた森永製菓。その技術とこだわりを惜しみなくつぎ込んだオリジナルのしっとりビスケットです。塩をほんの少し入れることでクリームとマッチするよう設計しています。表面の刻印は専用品の証とともに森永製菓の誇りが詰まっています。

２.ミルクのコク深いリッチな味わいのバニラアイスクリーム

クリーム部分はこだわりのアイスクリーム規格。乳原料の種類と量を研究し、しっとりビスケットとマリアージュするアイスクリームにたどり着きました。また、ブルボン種のバニラビーンズを使用することでミルクとバニラの調和が楽しめるリッチな品質となっています。

ビスケットサンド ブランドサイト：https://www.morinaga.co.jp/bissan/

■商品概要