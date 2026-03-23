NEC、大成建設へ「建設現場顔認証 for グリーンサイト」を導入

日本電気株式会社

NECは、建設現場の入退場管理を顔認証で行う「建設現場顔認証 for グリーンサイト」(注1)を、大成建設株式会社（以下、大成建設）に導入しました。同社はこれにより、建設現場における専用機器の設置スペースに関する制約やアナログな入退管理の課題を解決し、正確な出面（でづら 注2）管理と作業工数の大幅削減を実現しました。また、建設キャリアアップシステム（以下、CCUS 注3）への就業履歴登録の促進にも貢献しています。これらの効果は、2026年2月までに確認されています。

【導入の背景】

事例の詳細を見る :https://jpn.nec.com/manufacture/kensetsu/constcloud-genba/dedura-forgreen/case/taisei/index.html?cid=prtimes260323

建築・土木工事を中核に、都市開発やエンジニアリング事業などを展開する大成建設は、現在、中長期事業戦略「TAISEI VISION 2030」(注4)の達成に向けてDX施策に注力しています。その中で、建設現場作業員の入退管理については、以下のような課題を抱えていました。

- アナログな管理手法紙の就労管理表に手書きで記録していたため、リアルタイムな状況把握が困難であり、報告作業にも工数がかかっていた。- 設置スペースの制約建設現場では専用機器を設置するスペース確保が困難なケースがあった。- CCUS登録の停滞CCUSカードを携帯しない作業員が多く、就業履歴の登録が進まなかった。

このような背景を受けて、大成建設は「建設現場顔認証 for グリーンサイト」の導入を決定しました。同サービスでは、作業員が現場入退時にアプリで顔認証を行うことで、いつ、誰が、どこの現場にいるのかをリアルタイムに把握できます。

本サービスについて :https://jpn.nec.com/manufacture/kensetsu/constcloud-genba/dedura-forgreen/index.html?cid=prtimes260323

【導入による成果】

本サービスの導入により、大成建設では主に以下の成果が得られました。

- 入退管理の精度向上と出面集計・報告業務の効率化リアルタイムで正確な入退管理を実現し、これまで手作業で行っていた入退管理は一元的に本社や支店でできるようになりました。これにより、集計・報告の作業工数を大幅に削減しました。- 専用機器の設置が困難な現場でも入退管理を実現専用機器の設置スペースが不要となったことで、これまで導入が難しかったリニューアル工事や新築工事の現場においても、スマートフォンを活用した入退登録が進みました。また、導入コストの削減効果も確認されています。- CCUS就業履歴登録促進と登録工数の削減グリーンサイトと連携しているため、建設技能者がスマートフォンで顔認証を行うだけで、CCUSデータが自動的に登録されます。これにより、登録作業が促進されるとともに、過去に登録済みの作業員データをそのまま活用できるため、新規登録の手間を最小限に抑え、導入時の負担が軽減されました。

今回の「建設現場顔認証 for グリーンサイト」導入では、専用機器を必要とせず作業員の正確な入退管理が可能となり、作業工数の大幅削減やCCUS就業履歴登録の促進を実現できた点が、高く評価されています。

NECは今後もこうした取り組みを通じて、建設業界におけるDXのさらなる加速に貢献してまいります。

以上

(注1) 建設現場顔認証 for グリーンサイト https://jpn.nec.com/manufacture/kensetsu/constcloud-genba/dedura-forgreen/index.html?cid=prtimes260323

(注2) 出面（でづら）とは、建設現場で働く作業員や職人の出勤実績や日当のことです。

(注3) 「建設キャリアアップシステム(CCUS)」は、建設技能者の資格や現場での就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積し、技能・経験に応じた適切な処遇につなげようとする取組です。建設技能者の技能・経験に応じた処遇改善を進めることで、[1]若い世代の建設技能者がキャリアパスの見通しをもて、[2]建設技能者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指し、定着していくよう建設業団体と国土交通省が連携して官民一体となって推進しています。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/ccus_about.html

(注4) 【TAISEI VISION 2030】達成計画・中期経営計画（2024-2026） https://www.taisei.co.jp/ir/management-policy/plan/group.html

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC 第二製造ソリューション統括部

E-Mail：toiawase-dedura@gdx.jp.nec.com