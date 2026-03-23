「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」『スターダム×ときわ亭 コラボキャンペーン』3月26日（木）～4月26日（日）まで首都圏・愛知・大阪で店舗限定開催

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建、以下当社）は、「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」池袋西口店など5店舗にて、2026年3月26日（木）～4月26日（日）の期間限定で、女子プロレス団体「スターダム」とのコラボキャンペーン第6弾を開催いたします。https://store.zero-tokiwa.com/

ストレスフリーな元祖・焼肉エンタメ酒場 ときわ亭

「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」は、仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けて展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されたサワーサーバーからお客様自身で注げる待ち時間 0 秒の新感覚飲み放題「0秒レモンサワー(R)」が楽しめます。エンタメ酒場として、来店人数に応じて「0秒レモンサワー(R)」60分飲み放題が無料になる限定イベントや、降水確率にあわせて割引するキャンペーン、女子プロレス団体とのコラボレーションなど数々のユニークな企画を実施しており、アプリ会員数はついに38万人を突破しました。

人気企画第6弾！スターダム × ときわ亭のコラボキャンペーン

この度、輝く女子プロレス団体として人気の「スターダム」と「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」池袋西口店、大宮店、横浜西口店、名駅三丁目店、阪急東通り店にてコラボキャンペーンを開催いたします。“焼肉エンターテインメント”を掲げる「ときわ亭」と、リング上で観客を熱狂させる「スターダム」。人々に熱狂と楽しさを届けたいという両者のエンターテインメントへの想いが共鳴し、本コラボは多くのファンに支持され、第6弾を迎える人気企画となりました。池袋東口店は、4月30日（木）までの期間限定でスターダムコラボ店として運営しています。

今回のキャンペーンでは、対象メニューをご注文で、スターダム人気選手をデザインした「激闘スペシャルマッチコースター」全14種（ABブロック各7種ランダム）をプレゼント。人気選手とプロレスリングをイメージした特製デザインコースターで、推し選手との乾杯気分を味わえたり、推し選手を組み合わせて夢のスペシャルマッチを飾って楽しめます。

また、店内モニターでスターダム関連の映像を放映するほか、選手の入場曲を店内BGMとして使用するなど、スターダムの世界観を感じられる店内演出でキャンペーンを盛り上げます。一部店舗では選手の等身大パネルも設置しフォトスポットもご用意します。

今後も「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」では、「最高の笑顔まで、0秒前！いってらっしゃい！」を合言葉にお客様にとって居心地のよい美味しい・楽しい・新しい食空間を提供してまいります。

■実施概要

キャンペーン名：スターダム × ときわ亭コラボキャンペーン

実施期間 : 2026年3月26日（木）～4月26日（日）

対象店舗：「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」計5店舗 池袋西口店、大宮店、横浜西口店、名駅三丁目店、阪急東通り店

実施内容：期間中、対象店舗にてスターダムコラボグッズ付きメニューを販売。対象メニュー1品ご注文につき、「激闘スペシャルマッチコースター」（全14種ランダム／ABブロック各7種））を1枚進呈します。※コースターは無くなり次第終了となります。

対象メニュー：

Aブロック

壺漬けドラゴンカルビ 2,034円

スーパーロングカルビを特製たれに漬けこみました。網の上で焼く姿はさながらドラゴン！

仙台本家 熟成牛タン 1,979円

熟成が引き出す、ジューシーで濃厚な牛タン本来の旨み！

辛味噌ホルモン 1,319円

こだわりの仙台味噌ホルにピリッと辛みをプラス！！豪快に大盛りスタイルでご提供！レモンサワーがすすむ！

赤ウインナー 1,209円

ソーセージじゃなくて赤ウインナー。そんな日だってあります。

キムチ 1,429円

焼肉といったらこれ！定番の白菜キムチです！

爆ねぎPタンカーペット 2,309円

まるまる1本以上の長ねぎをどどーーーん！折りたたんで中面とねぎを蒸し焼きにしてどうぞ。

ときわ亭 ねぎ塩ハラミ 1,869円

大人気のハラミをにんにくの効いたねぎ塩ダレで！

シマチョウ 1,539円

【大腸】 ほどよい脂と歯ごたえでバランスの取れたホルモンです。

鶏なんこつ 1,429円

コリコリ食感がたまりません！

ごはん 1,165円

ときわ亭のごはんは国産米を使用しています。ほどよい粘りとふっくらした食感はお肉との相性も抜群！

※表示価格は税込です。写真はイメージです。

「激闘スペシャルマッチコースター」イメージ

等身大パネルイメージ画像：

池袋西口店（上谷沙弥選手）

横浜西口店（伊藤麻希選手）

大宮店（羽南選手）

■スターダムについて

2011年に旗揚げされた"女子プロレス"ブランドで、個性豊かな選手が約40名所属し、女性ならではの美しさ・強さ・感情をリング上で爆発させる闘いに、国内のみならず世界中のファンから多くの支持を集めている。2019年よりブシロードグループとなり、幅広いマーケティングやプロモーション力によって存在感を増し続けています。

公式ホームページ：https://wwr-stardom.com/

公式X：https://x.com/wwr_stardom

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/2010stardom

【会社概要】

会社名 : 株式会社スターダム

設 立 : 2016年

代 表 : 代表取締役社長 岡田太郎

所在地 : 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル4階（スターダム事務局）

事業内容 : プロレス団体の経営（プロレスラー、格闘技選手、スポーツ選手、芸能タレントの養成・マネージメント）、プロレス及び格闘技、芸能の興行＆各種イベントの企画、制作 ほか

U R L : https://wwr-stardom.com/

■「０秒レモンサワー」とは

各テーブルに設置されたレモンサワーサーバーから好きなだけ注ぎ放題、飲み放題の待ち時間 0 秒のストレスフリーな飲み放題サービスです。

そのまま飲んでも美味しいレモンサワーですが、お好みの味にアレンジできる 8 種類のフレーバーシロップをご用意。甘さ、酸っぱさ、果汁感のほかカシスなど個性豊かなフレーバーをラインナップしているので味に飽きることなく最後までレモンサワーを楽しめます。

料金はお一人様 60分 550円（税込）、プラス385円（税込）で30分のご延長が可能です。また、プラス110円（税込）で冷凍レモンをトッピングした「冷凍レモンサワー」を提供していますが、「ときわ亭公式アプリ」をダウンロードすると冷凍レモン無料クーポンが当日から毎回利用できます。

「0秒レモンサワー」は当社の登録商標です。【商標登録 第6320626号】

■遊び心満載！アプリやSNSで楽しむ『ときわ亭』

＜公式アプリ＞

リニューアルで楽しさもお得感もバージョンアップした『ときわ亭』公式アプリ。これまで38万人以上の方にダウンロード・ご利用いただいています。アプリ会員は「0秒レモンサワートッピング 冷凍レモン」がいつでも無料。来店ごとにポイントが貯まり、ポイント数に応じて「前頭レモン」「関脇レモン」といった具合にランクアップします。貯まったポイントはお好きなタイミングでお好きな特典と交換が可能。その他、誕生日・記念日のプレゼントや、アプリ会員限定のキャンペーンやイベントも見逃せません。アプリ会員になれば、行けば行くほど『ときわ亭』が楽しくなります。ご来店前にぜひダウンロード・登録がおすすめです。

▶︎iPhoneの方はこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E4%BA%AD/id1528305846)

▶︎Androidの方はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gosso.tokiwatei)

＜公式SNS＞

ときわ亭では、お客様やときわ亭ファンの方とコミュニケーションを図るため各公式ＳＮＳで情報発信し、交流しています。ときわ亭広報-通称ナカノヒト-のつぶやきや、公認アンバサダーのオフ会の様子などもレポートしています。

公式Xアカウント

0秒レモンサワー(R) ときわ亭 広報 @tokiwatei_koho(https://x.com/tokiwatei_koho)

公式Instagramアカウント

0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭【公式】@tokiwatei_official(https://www.instagram.com/tokiwatei_official/?hl=ja)

公式TikTokアカウント

ときわ亭中の人 ＠tokiwatei_koho(https://www.tiktok.com/@tokiwatei_koho?lang=ja-JP)

＜YouTuber、VTuberの撮影依頼お待ちしております！＞

ときわ亭では随時YouTuberやVTuberの方々の撮影依頼をお待ちしております。グルメ系、大食い系、エンタメ系問わずできる限りのご協力をさせて頂きます。企画内容に応じて、大盛り・激辛メニューのご用意なども可能です。ご協力内容に関しては基準がございます。まずはお気軽にご相談下さい。

撮影依頼・お問合せはこちらまで info@office-hirose.co.jp ご連絡ください。

■過去ご紹介頂いたYouTuber様、VTuber様

スクワッド

https://youtu.be/CCRi4jHKTSo?feature=shared

食の変態

https://www.youtube.com/watch?v=5KcrcAe3Rvs&t=65s(https://www.youtube.com/watch?v=5KcrcAe3Rvs&t=65s)

わっきーTV/石脇誠【全国グルメ動画チャンネル】

https://www.youtube.com/watch?v=USIRpzAumc4

あたろーちゃんねる-ataro-

https://www.youtube.com/watch?v=dZQ9L895_-Q

ぞうさんパクパク 一人でできるもん

https://www.youtube.com/watch?v=KwYbUGzHldw

世界一のゆっけ、

https://www.youtube.com/watch?v=_yXLZ_Bbvyg

■「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」とは

仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けてブランドプロデュース、運営、展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンを使った仙台ホルモンと、全テーブルに設置されたサワーサーバーからお客様ご自身で注ぐ新感覚のレモンサワー飲み放題「0秒レモンサワー(R)」をお楽しみいただけます。

https://store.zero-tokiwa.com/(https://store.zero-tokiwa.com/)

■会社概要

社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、プロデュースおよびFC展

URL ：https://www.gosso.co.jp/