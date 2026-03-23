【4月15日開催】5年で55万個売れたプリンの事例も公開。シュンビン×Eストアーが中小企業の「下請け脱却・直販化」を支援する実例公開セミナーを開催

シュンビン株式会社

シュンビン株式会社(京都府伏見区 代表取締役社長：津村元英 証券コード：203A)は、「中小企業の企画部を代行する」をミッションに掲げ、お客様のお悩みをクリエイティブの力によって解決し、共に育てる伴走型のサービスを提供する会社です。この度、株式会社Eストアー（本社：東京都港区、以下Eストアー）と共同で、無料共催セミナー『実例に学ぶセミナー＆交流会 自社商品を指名買いされる逸品へ』を開催いたします。本セミナーでは、商品開発とEC運用という、直販に不可欠な両輪のノウハウを一度に提供することで、中小企業の収益構造改善を加速させることを目指します。

■開催の背景：中小企業が直面する「利益の残らない構造」からの脱却

昨今、原材料の高騰や人手不足、激しい価格競争など、中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。特に以下のような課題を抱える企業が増えています。

・OEM・下請け依存から脱却できず、自社で売上や価格をコントロールできない

・社内に専門人材がおらず、ブランド化や直販の進め方がわからない

・大手モールに出店したが、広告費や手数料で利益がほとんど残らない

こうした状況を打破し、5年後、10年後も「あなたから買いたい」と言われる強い商売の形を創るため、本セミナーでは「つくる（ブランド構築）」と「育てる（ファン育成）」の2軸から、明日から実践できる戦略を公開します。

■セミナー内容と見どころ

【第一部】つくる：良いものを売れるブランドへ変える「伴走型」商品開発の裏側

講師：シュンビン株式会社 プロデュース課リーダー 廣瀬 雅也

年間約600社の支援を統括する講師が、発売5年で55万個販売した『はにわぷりん』や、最高金賞受賞の『ヌガード』などの舞台裏を公開。中小企業の強みを尖らせる「0→1戦略」を解説します。

【第二部】育てる：CPA依存からの脱却！LTV経営を支える「ファン共創型」商品開発術

講師：株式会社Eストアー プロダクトセールス部マネージャー 黒木 保夫

500社以上の支援実績を持つ講師が、広告費に頼らずに売上を維持する「LTV（顧客生涯価値）最大化」の仕組みを解説。顧客をファンに変え、次のヒットを生むためのEC現場の即実践事例を紹介します。

【現地参加限定】ヒット商品の「質感」を体感し、講師に直接相談できる交流会

セミナー終了後、現地参加の方限定で講師や参加者同士で本音で話せる交流会を開催いたします。

セミナー内で紹介したヒット商品の実物やパッケージを展示。写真では伝わらない「質感」や「仕掛け」を直接手に取ってご確認いただけます。また、登壇した廣瀬・黒木に、自社の課題をその場で直接質問・相談することができます。

ヌガード

おもてなしセレクション最高金賞受賞

はにわぷりん

発売5年で55万個を販売

恐竜発掘プリン

「恐竜」×「体験創出」で地域資産へ

■講師プロフィール

シュンビン株式会社 プロデュース課リーダー廣瀬 雅也

入社以来13年間、食品から無形商材まで様々な企業の商品開発を伴走支援し続ける。年間約600社の取引を統括しながら、最高金賞『ヌガード』など自らも「0から1」の事業創出を牽引する実力派。市場の声を重視したコンセプト設計を強みとし、現在は農村部における観光拠点の開発にも奮闘中。

株式会社Ｅストアー プロダクトセールス部 マネージャー黒木 保夫

前職では健康食品メーカーのEC運営責任者として新規顧客の獲得からCRMの設計と運用まで4年間従事。その後、株式会社Eストアーの福岡支社立ち上げメンバーとして入社。現在は、実務経験に基づき、戦略設計や業務フローの再設計を中心に500社以上を支援。二桁成長を多数輩出している。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117643/table/25_1_7e5ef3fa60b13ce7801a6329adc06a96.jpg?v=202603230251 ]

<会社概要>

社名：シュンビン株式会社

本社所在地：京都府京都市伏見区横大路下三栖東ノ口町１の３

代表者：代表取締役社長 津村元英

設立：1947年

株式：東京証券取引所TOKYO PRO Market（証券コード：203A）

■コーポレートサイトURL：https://www.shun-bin.com/

■ 事業内容

ブランド戦略コンサル CI・VI

ミッション・ビジョン・バリュー設計

パッケージデザイン・制作 商品開発支援

Web制作・運用支援

空間・建築・店舗デザイン 古民家再生

PR支援 採用ブランディング

■ 製品・サービス

・トータルブランディング『らしさブランディングラボ』 https://www.shun-bin.com/lp/rashisa/

・ブランディング＆パッケージデザイン https://www.shun-bin.com/lp/package2401/

・建築ブランディング 体験デザイン https://www.shun-bin.com/lp/architecture/

・FUSHIMEプロジェクト https://www.shun-bin.com/lp/fushime/

■ 公式SNS

・公式YouTube『シュンビンチャンネル』https://www.youtube.com/channel/UC8sqmoh42TZt7vu-g-z24hA/featured

・公式Podcast『ようこそシュンビン島』https://spotifyanchor-web.app.link/e/l5u2HY7xZIb

・公式X『シュンビンデザイン』https://twitter.com/ShunbinDesign

・公式Instagram『shunbin_official』https://www.instagram.com/shunbin_official

・公式Instagram『shunbin_creative』 https://www.instagram.com/shunbin_creative/

■ IR情報

当社のIR情報は、下記リンクからご覧いただけます。

https://www.shun-bin.com/ir/

■ 当社へのお問い合わせについて

当社ホームページよりお問い合わせください。

https://www.shun-bin.com/contact/

シュンビン株式会社

【本件に関するお問合せ先】

シュンビン株式会社 広報担当：高橋・塚本

〒612-8235

京都市伏見区横大路下三栖東の口町1-3

TEL：075-611-0188

FAX：075-611-0289

メールアドレス：info@shun-bin.com