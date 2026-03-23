集英社MAQUIA「ブライトニング・UVグランプリ2026」にて『オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N』［医薬部外品］が全UV部門の総合覇者に贈られるベスト・オブ・UV大賞を受賞。

オルビス株式会社

オルビス株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：山口裕絵)より、2026年2月20日(金)に発売した『オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N』［医薬部外品］が、集英社の人気美容雑誌 MAQUIA の企画である「MAQUIA ブライトニング・UVグランプリ2026」（2026年3月21日発売 5月号）にて、ベスト・オブ・UV大賞を受賞いたしました。

「MAQUIA ブライトニング・UVグランプリ2026」は、美容ジャーナリスト、メイクアップアーティスト、エディター、ライターなど「美容のプロ」が厳しい目で選出し、当該号シーズンに発売されたブライトニング・UV商品の中から、最も優秀であると認められた商品を表彰する人気の特集です。ベスト・オブ・UV大賞は全UV部門の中で、多角的な基準で総合的に評価された商品に贈られる賞です。こちらはオルビス初の受賞という快挙になりました。

〈商品情報URL〉https://www.orbis.co.jp/small/1161023/

ベスト・オブ・UV大賞に輝いた『オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N』［医薬部外品］は、刺すような紫外線が降り注ぐ日本の夏に、最強の※1UVカット力の実現だけでなく肌のディフェンス力※2アップにまで挑んだ日焼け止めです。

紫外線をスイッチに、肌の上の膜が自動で進化し始める「瞬間オートディフェンステクノロジー※3」を搭載。紫外線を活用して、膜が厚みを増すと同時に汗・水に強い新たなラッピング膜を形成することで、崩れにくくなるだけでなく、美容成分※4の浸透促進※5まで実現しました。また有効成分ナイアシンアミドに加え新たな保湿成分として厳選したエキス「D.N.A.ディフェンスエンハンサー※6」を配合。これによりスキンケア効果※7も期待でき、紫外線最強時代※8の肌を乾燥から守ります。

■ポーラ化成研究所 独自技術「瞬間オートディフェンステクノロジー」

・紫外線をスイッチにして、こすれ・汗・水に強く崩れにくい膜を形成し始める

・ラッピング膜が美容成分を密閉して浸透を促進

■「D.N.A.ディフェンスエンハンサー」によるスキンケア効果

ポーラ化成研究所の独自研究知見から着想を得て見出された成分「D.N.A.ディフェンスエンハンサー」を配合。 つけている間、角層にアプローチを続け、角層にうるおいを与えながら肌をすこやかに保ち透明感※14のある明るい肌印象へ導きます。

■より上質でみずみずしい感触に進化した、ここちよいテクスチャー

べたつきを感じさせないこだわりのテクスチャーはそのままに、より上質でみずみずしい感触に進化しました。薄膜がぴったり密着、ここちよさを損なわないテクスチャーを実現。

また「瞬間オートディフェンステクノロジー」により、皮膜形成剤だけに頼って膜を強化するのではなく、なめらかな感触はそのままに、粉体によって膜の厚みを出すということを叶えました。紫外線最強時代でのワークアウトはもちろん、毎日の通勤・通学、外出や室内でさえも普段のスキンケアの一貫として進んで使いたくなるようなここちよさです。

＜商品概要＞

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■ 商品名：『オルビス リンクルブライトＵＶプロテクター N』

■ 販売名：『オルビス リンクル ブライト ＵＶプロテクター N』〔医薬部外品〕

■ SPF・PA値：SPF50+・PA++++

■ 容量/価格：50g 3,500 円（税込 3,850 円）

■ 発売日：2026 年 2 月 20 日（金）新発売

■ 販売ルート：オルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗

※一部商品は、総合通販サイト・バラエティショップでも販売いたします。

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※画像をご希望の方は、オルビスＰＲまでご連絡ください。

＜成分特長＞

⚫無香料 ●無着色 ●酸化しやすい油分不使用 ●アルコールフリー ●パラベンフリー

⚫SPF50+、PA++++

⚫ナイアシンアミド＝シワ改善・美白※15有効成分

⚫D.N.A.ディフェンスエンハンサー＝うるおって明るくなめらかな肌に導く保湿成分 D.N.A.＝Daily Necessary Aqua

※アレルギーテスト済(すべての人にアレルギーがおきないというわけではありません)

※ノンコメドジェニックテスト済（すべての人にコメド＝ニキビのもとができないというわけではありません）

※1 オルビス内最高の紫外線カットレベル

※2 化粧膜のくずれにくさ、肌をうるおして保護すること

※3 紫外線に瞬時に反応して、膜が厚くなり始めることおよび表面に新たな膜ができ始めることで、膜が強く崩れにくくなり、密閉することで保湿成分を浸透促進すること（角層まで）

※4 アルニカエキス、桑エキス、アシタバエキス（保湿成分）・ナイアシンアミド（美白有効成分）

※5 角層まで

※6 アルニカエキス（保湿成分）D.N.A.＝Daily Necessary Aqua

※7 保湿効果

※8 気象庁における日本国内の1997年（計測開始時点）～2025年の紫外線量計測値から

※9 シリル化処理無水ケイ酸（基剤）

※10 Ｋ石けん素地、ホホバアルコール（保湿成分）

※11 角層まで

※12 乾燥

※13 化粧膜のくずれくにさ、肌をうるおして保護すること

※14 うるおいによる

※15 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-702-fbfc290d39465d4a113fd95af230b3c5.pdf