【旅館コレクション合同企画】春休み・夏休み・連休は親子で温泉たんけん！「こども温泉めぐりのたび」が本日より予約スタート

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ORIX HOTELS & RESORTSがお届けする旅館コレクションブランドの「函館・湯の川温泉 ホテル万惣」（北海道函館市、以下 ホテル万惣）、「会津・東山温泉 御宿 東鳳」（福島県会津若松市、以下 御宿 東鳳）、「黒部・宇奈月温泉 やまのは」（富山県黒部市、以下 やまのは）は、合同企画第7弾「＜旅館コレクション3地域をたんけん！＞つぎはどこいく？こども温泉めぐりのたび」を2026年5月16日（土）より開催します。あわせて、本日より予約受付を開始します。

こども温泉めぐりの旅（イメージ）カウヒーサンドクッキー、白海老ビーバートッピング（イメージ）

本企画は、子どもが主役となり、温泉旅館での滞在を通して地域の文化や食、歴史に触れながら“遊びながら学ぶ”ことをテーマにした体験型企画です。函館・会津・黒部宇奈月の3地域それぞれが持つ自然や文化、食の魅力を、クイズ形式の学びシートや食体験などを通じて楽しく発見できる内容としました。近年、学校の長期休暇においては、体験を通じて学ぶ機会の重要性が高まっており、旅先での経験を自由研究などの学びにつなげたいというニーズも増えています。そこで本企画では、温泉旅館という非日常の空間を舞台に、地域の特色に触れながら楽しめる“学びの旅”を提案します。3館それぞれを訪れることで地域ごとの違いや魅力を感じることができ、旅の思い出を知識として持ち帰ることができる機会を創出します。

- ＜旅館コレクション3地域をたんけん！＞つぎはどこいく？こども温泉めぐりのたび」企画概要

本企画では、クイズ形式の学びシートの配布やご当地シールの販売、地域の食文化を楽しめるキッズメニューなど、3館それぞれの特色を生かした

体験をご用意します。学びシートでは、旅館や地域に関するクイズを解きながら函館・会津・黒部宇奈月それぞれの魅力を知ることができ、売店で

は各地域ならではのモチーフを取り入れたご当地シールを販売し、旅の思い出としてコレクションを楽しめます。さらにビュッフェ会場では、各地

域ゆかりの食材や郷土料理を取り入れたキッズメニューを提供し、食を通して地域文化に触れる機会を創出します。こうした体験を通じて、旅を楽

しみながら地域の魅力を知ることができ、滞在満足度の向上と次回の旅行 につながるきっかけづくりを目指します。

こども温泉めぐりのたび（イメージ）- 1. 旅館たんけん隊！3つの宿をたんけん学びシート配布

旅館コレクションの3施設のお宿自慢や各地域に関わるクイズが記されており、クイズを解くごとに地域の魅力に触れることができる学びシートです。本シートは、ご宿泊の旅館にてお渡しし、夏休みや長期休暇の旅の中で、ほかの旅館コレクション施設へと楽しみを広げていただけます。3館それぞれを巡りながら、地域ごとの個性や物語を体験し、旅を重ねるごとに発見が深まる仕掛けです。滞在中はスタッフがクイズのヒントをご案内し、交流を通じて旅館ならではのあたたかな時間をお届けします。

【配布期間】2026年5月16日（土)

～2027年3月31日（水)

【備 考】参加無料（宿泊者限定）

3つの宿をたんけん学びシート- 2. 北海道・福島・富山 地域にちなんだシール販売開始

本企画スタートにあわせ、旅館コレクション3施設では各地域にちなんだシールを各館売店にて販売開始いたします。昨今小中学生の間でブームとなっているシール集めにちなんで、その地ならではのステッカーやシールを販売し、コレクションのひとつとして集めていただけます。旅の思い出や友人のお土産におすすめの商品です。

各地域にちなんだシール- ３. こども温泉めぐりのたび～＜旅館コレクション3館合同企画＞共通クーポン付1泊2食ビュッフェプラン期間中旅館コレクションの3館の温泉をめぐっていただけるように次回使えるクーポン券をつけ、この機会に3館全館それぞれの地域の魅力をご体感ください。【予約開始】2026年3月23日（月）【宿泊期間】2026年5月16日（土）~ 2027年3月31日（水）【プラン特典】・売店利用券 1000円分(大人お1名さまにつき1枚ずつ)・次回旅館コレクションの旅館へ宿泊される際に使用できる1予約2,000円分のクーポン【対象施設】ORIX HOTELS & RESORTS 「旅館コレクション」ブランド「函館・湯の川温泉 ホテル万惣」（北海道）https://banso.orixhotelsandresorts.com/「会津・東山温泉 御宿 東鳳」（福島県）https://toho.orixhotelsandresorts.com/「黒部・宇奈月温泉 やまのは」（富山県）https://yamanoha.orixhotelsandresorts.com/【プラン予約方法】公式ウェブサイトからご予約函館・湯の川温泉 ホテル万惣 函館ダイニング「蔵祭」会津・東山温泉 御宿東鳳 ビュッフェレストラン「あがらんしょ」黒部・宇奈月温泉 やまのは ビュッフェレストラン「Seeds」- 4. ヨーグルトの各地ゆかりのトッピングとキッズ郷土料理の提供

ビュッフェ会場ではお子さまのお食事時間が楽しめるメニューをご用意いたします。朝食ではヨーグルトのトッピングに各地ゆかりの味わいを追加し、お子さまが美味しく楽しく地域に触れていただける内容としました。また夕食では、スタッフがお子さまにも親しみやすいご当地食材や郷土料理をご紹介し、ご希望に応じてキッズサイズで提供いたします。郷土料理をより身近に、より深く楽しんでいただける機会を創出します。

【提供開始】2026年5月16日(土)

～2026年7月17日(金)

【提供場所】各施設レストラン

【内 容】以下各館メニューとなります。

キッズサイズ郷土料理提供（イメージ）[表: https://prtimes.jp/data/corp/101028/table/533_1_4a871fa11f40cda3d1b78fb9a9276025.jpg?v=202603230251 ]

旅館コレクションについて：

旅館コレクションは、日本の伝統と和を大切にし、地域に寄り添った個性を有した数々の旅館のコレクションブランドです。「地域一番のうるおいの時間。」をブランドコンセプトに、お客さまそれぞれのライフスタイルに寄り添い、今の時代に合わせたリラックスできる時間。いつもと違う環境や場所に身を置いて、温泉や食事で五感がやすらぐ場所をご提供いたします。この地で、ワクワクして、元気になって、心とからだ全体で、自分がととのう温泉旅館です。現在、「函館・湯の川温泉 ホテル万惣」、「会津・東山温泉 御宿 東鳳」、「黒部・宇奈月温泉 やまのは」の3館が旅館コレクションに含まれます。

函館・湯の川温泉 ホテル万惣について：

函館・湯の川温泉 ホテル万惣は、レトロモダンな建物と文明開化絵巻をコンセプトにした巨大暖炉が出迎え、和魂洋才の世界へ誘うホテルです。北海道三大温泉郷のひとつ、湯の川温泉を堪能できる多彩な湯場が魅了します。異国情緒あふれる函館の伝統や文化を館内のそこかしこに感じながら、心はほっと癒される、その風情もここの魅力。それが、この土地らしさ、そして「万惣」らしさでもあります。北の大地と海の幸、函館の食文化を余すところなく愉しむ季節ごとのごちそうも贅の限りに。函館という街の世界観と食を思う存分味わえる、北国ロマンの旅へお越しください。

公式ウェブサイト： https://www.banso.co.jp/

黒部・宇奈月温泉 やまのはについて：

奥深い緑に囲まれた、黒部峡谷の入り口に位置する宇奈月温泉。「何もない」けれど、「山」があり「川」があり「温泉」があります。「何もない」けれど、春は「花」に囲まれ、夏は「トロッコ」が山を走り、秋は「色づいた木々」に目を奪われ、冬は「深々と降る雪」に思いが募る。四季折々のその瞬間を楽しんでいただけるのが「黒部・宇奈月温泉 やまのは」です。大切にしたいのは、数多くの巡り合いとあたたかな心。ひとりひとりに寄り添う空間演出と、訪れるたびに進化するオーダーメイドのおもてなしでお迎えします。

公式ウェブサイト：https://www.unazuki-yamanoha.jp/

会津・東山温泉 御宿 東鳳について：

「会津・東山温泉 御宿 東鳳」は、福島県会津若松市の奥座敷、会津東山温泉の入口の高台に位置する老舗旅館です。空中に浮かんだような「宙（そら）の湯」と、湯船を棚田状に広げた展望露天大浴場「棚雲の湯」では、会津の城下町が一望できる素晴らしい眺望と開放感をご堪能いただけます。

公式ウェブサイト： https://www.onyado-toho.co.jp/

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年7月には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/