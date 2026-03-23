【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。スナフキンやリトルミイの織りネームを添えた万能シリーズは、見た目の可愛さだけでなく実用性もしっかり。便利な刺繍ポーチ付で毎日を軽やかに

株式会社ティ・ツウ・オー【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。

長く愛用いただける製品作りにこだわる、バッグメーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、ムーミンの織りネームがアクセントになった大人可愛いシリーズに、待望の新色「アッシュブルー」が登場！

ちょっとした外出に便利なスマホショルダーバッグ、身軽に動ける縦型ショルダーバッグ、収納力抜群のショルダーバッグ、シーンに合わせて持ち方を変えられる2wayショルダーバッグ、そして旅行まで頼れるリュックサックの5タイプがラインナップ。

いずれのモデルも、小物の仕分けに便利な「大人可愛い刺繍ポーチ」の付属や、荷物を効率的に整理できる多機能ポケットなど、細部まで実用性を追求しています。見た目の愛らしさだけでなく、機能美を備えたバッグシリーズ。新色アッシュブルーが、日常のお出かけに新たな彩りと楽しさを提供します。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnk-ab

【ムーミン】新色アッシュブルー。実用性と可愛いディテールが融合

【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。

シルエットの織りネームが、日常にときめきを添えるアクセント。

上品なアッシュブルーの生地に、スナフキン、リトルミイ、ムーミンのシルエットが浮かび上がる織りネーム。主張しすぎないのに、ふとした瞬間に目を引くその繊細な仕上がりは、まさに大人のための遊び心。プリントにはない、織りならではの立体感と上質さが、バッグ全体に奥行きのある表情を与えてくれます。

【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。

小さな刺繍ポーチが付いてくる

アクセサリーや飴などちょっとした物を入れられる刺繍入りの小物入れポーチがカラーに合わせて付属（直径約8cm）

【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。

細部にこそ、本物の遊び心が宿る

バッグの全体像だけでなく、細部のパーツにまでムーミンの世界観を閉じ込めました。ボタンに刻まれたニョロニョロは、主張しすぎず、それでいて確かな存在感を放ちます。

毎日に、ぴったりの形を。新色アッシュブルーを5つのタイプで。

スマホと貴重品など持って軽やかに出かけたい時は「スマホショルダーバッグ」。街歩きを快適に楽しむなら「縦型ショルダーバッグ」。日々の暮らしに寄り添う大容量の「ショルダーバッグ」に、シーンによって持ち方を選べる「2wayショルダーバッグ」。アクティブな休日を支える「リュックサック」。5つのタイプから、今のあなたに最適な一点がきっと見つかるはず。新色アッシュブルーが、どのシーンも上品に彩ります。

【縦型ショルダーバッグ】 散歩やカフェ。日常に「可愛い」と「便利」をプラス。【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmnk-01/

【ショルダーバッグ】 お買い物や習い事。整理上手な多ポケットで、荷物が多い日も安心。【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。

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【リュックサック】 通勤から旅行まで、アクティブに動きたい日に。

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ほっこり北欧、軽やかにアウトドア。毎日にちょうどいいリュックサック。荷物のオーガナイズに便利 な大小多様なポケットを装備し急な雨にも対応するムーミンの軽量バックパック。

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【スマホショルダーバッグ】 最小限の荷物で、究極に身軽なお出かけを。

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【2wayショルダーバッグ】 シーンに合わせて持ち方を変えられる

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【ムーミン】新色スモーキーブルー登場！愛らしいワッペンが、あなたの日々にそっと寄り添う。

【ムーミン】待望の新色アッシュブルー登場！上品な色彩が日常を彩る。

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【縦型ショルダーバッグ】 散歩やカフェ。日常に「可愛い」と「便利」をプラス。

＜商品詳細＞

■サイズ：約W22/18×H23×D9cm

■ショルダー長さ：約 69～133cm（長さ調整可能）

■重量：約 275g

■容量：約 2.5L

■素 材：ポリエステル・革引手

■ポケット

外側：

・ファスナーポケット×1

内 側：

・メッシュポケット×1

・オープンポケット×2

・キーフック×1

＜価格＞

7,150円（税込）

【ショルダーバッグ】 お買い物や習い事。整理上手な多ポケットで、荷物が多い日も安心

＜商品詳細＞

■サイズ：約W33/26×H21×D13cm

■ショルダー長さ：約66～133cm（長さ調整可能）

■重量：約 330g

■容量：約 4.5L

■素 材：ポリエステル・革引手

■ポケット

外 側：

・ファスナー付きポケット×1

内 側：

・メッシュポケット×1

・オープンポケット×3

・キーフック×1

＜価格＞

8,580円（税込）

【リュックサック】 通勤から旅行まで、アクティブに動きたい日に。

＜商品詳細＞

■サイズ：約W23/28×H36×D13.5cm

■ショルダー長さ：49.5～90cm（長さ調整可能）

■重量：約 440g

■容量： 約 9L

■素 材：ポリエステル・革引手

■ポケット

外 側：

ファスナーポケット×1

背面ファスナーポケット×1

サイドポケット×2

メイン収納アクセスファスナー

内 側：

メッシュポケット×1

オープンポケット×2

クッションポケット×1（約W21×H23×D0cm）

キーフック×1

＜価格＞

9,900円（税込）

【スマホショルダーバッグ】 最小限の荷物で、究極に身軽なお出かけを。

＜商品詳細＞

■サイズ：約W17×H19.5×D2cm

■ショルダー長さ：66～123cm（長さ調整可能）

■ショルダー高さ：32～62cm（長さ調整可能）

■重量：約 144g

■容量：約 0.8L

■素 材：ポリエステル・革引手

■ポケット

外 側：

ファスナーポケット×2（前後に配置）

内 側：

キーフック×1

＜価格＞

4,950円（税込）

【2wayショルダーバッグ】 シーンに合わせて持ち方を変えられる

■サイズ：約W26/29×H22×D12cm

■ショルダー長さ：62～123cm（調整可能）

■ショルダー高さ：26～59cm（調整可能）

■ハンドル高さ：10cm

■重量：約 327g

■容量：約 5L

■素 材：ポリエステル・革引手

■ポケット

外 側：

ボタン（マグネット）ポケット×1（前面）

ファスナーポケット（背面）

内 側：

メッシュポケット×2

ファスナーポケット×1

キーフック×1

＜価格＞

8,580円（税込）

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmnk-ab

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/