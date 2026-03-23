薬に頼らない時代へ 自然治癒力を高めて″不調の根本″を整える『鍼灸で不調はよくなる！』3.26発売

株式会社世界文化ホールディングス

コロナ禍を経て、「予防」や「自然治癒力」への関心が高まるなか、東洋医学の代表格である“鍼灸”が再び注目を集めています。世界文化社は血流や自律神経を整えることで、薬に頼らず不調改善を目指す実践ガイド本『鍼灸で不調はよくなる！』を2026年3月26日（木）に発売します。

本書では、慢性不調から難治性の症状まで改善実績を持つ気鋭の鍼灸師24人のメソッドを一挙公開。さらに、自宅でできるツボ押しやお灸、簡単体操など“今すぐできるセルフケア”も充実しています。加えて、全国136軒の信頼できる鍼灸院リストを収録し、「どこに行けばいいのか分からない」という不安にも応える一冊。不調を根本から整えるための“新しい選択肢”を提示します。

「薬に頼らない」時代の新常識――自律神経×血流

花粉症・不眠・めまい・耳鳴りなど現代人に多い不調に対し、鍼灸がどう作用するのかを科学的視点も交えて解説。薬に頼らず、自律神経と血流を整えることで体本来の回復力を引き出す鍼灸の考え方に注目。現代人に多い不調の根本改善を目指す、新しい健康アプローチを提案します。

なんとなく不調から難病まで、鍼灸の名手の特効メソッドを公開

慢性的な不調から難治性疾患まで、豊富な臨床経験を持つ鍼灸師24人の具体的な施術法と改善例を紹介。花粉症・不眠・めまいなど症状ごとに最適なアプローチがわかり、実践的に役立つ内容です。

今日からできるセルフケア＋全国136院ガイド

ツボ押し・お灸・簡単体操など即実践できる内容に加え、信頼できる鍼灸院リストを掲載。「読むだけで終わらない」実用性の高さが強み。

監修者プロフィール：金井友佑（かない・ゆうすけ）

木更津杏林堂副院長。鍼灸師。 1987年千葉県生まれ。鳥取大学医学部生命科学科卒業。筑波大学大学院修了。鍼灸師の資格を取得後、神経内科研修、クリニック勤務などを経て現職。学術活動やネットワークづくりに精力的に取り組む。

書籍概要

『鍼灸で不調はよくなる！』

■監修者：金井 友佑

■発売日：2026年3月26日（木）

■定価 ：1,980 円（税込）

■判型 ：四六判・208ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10160524.html

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