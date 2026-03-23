創作Webマガジン「in-Sight インサイト」クラウドファンディング終了間近。最終日ライブ配信を実施！！！

合同会社在野社

2026年3月25日（水）、合同会社在野社（本社：静岡県沼津市高沢町1-9-1110、代表・編集責任者：浅野葛）は、ジャンルレス／クロスメディアな総合創作Webマガジン「in-Sight インサイト」（https://in-sight.zaiyasha.jp）の運営費等を募るクラウドファンディングを終了します。

▷「in-Sight インサイト」について（過去のプレスリリース）

・ジャンルレス／クロスメディアな総合創作Webマガジン「in-Sight インサイト」の制作とクラウドファンディングを開始！（2025年11月28日配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000160186.html



・「自由」がただひとつのテーマ。ジャンルレスな創作Webマガジン「in-Sight インサイト」を開始！（2026年2月16日配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000160186.html

「in-Sight インサイト」は2月16日（月）のオープンより多くの読者に訪問いただき、あらたな文化が生まれる雰囲気を濃厚に漂わせています。

ご訪問くださる読者の皆さまを含め、ここまで非常に多くのかたに有形／無形問わず、さまざまなご支援、ご協力をいただきました。あらためて感謝の意を申し上げたく存じます。

コンセプトアート：せきやよい



さてクラウドファンディング最終日となる3/25（水）19:30より、このファンディング期間中を振り返りつつ、終了を見届けるライブ配信を実施します。

「in-Sight インサイト」にさまざまなかたちでご協力くださる皆さまのお声をお聞きしながら、今後の活動を豊かなものにするためのアイデアを交換しあう、有意義な時間にしたいと考えています。



詳細を以下に記載しておりますので、ぜひお時間にご都合がつきましたらご視聴いただけますと幸いです。

「in-Sight インサイト」トップページ

配信日時

3/25（水）19:30～25:00ごろ（予定）

配信プラットフォーム

Youtube



▷在野社Youtubeチャンネル

（プロフィール欄に記載）

https://youtube.com/channel/UC7Iefh0g3Z-bLiA3UYeFNbA?si=48FxiakkP0yawhIS

出演者（予定／敬称略）

▷橘ぱぷか

「in-Sight インサイト」寄稿作品：「草葉の陰でみててよね」

https://in-sight.zaiyasha.jp/contents/bjrpz2k



文筆家。エッセイを書いたり、短歌を詠んだりしています。著書に『すこしだけ深く息を吸う』、『まあるいかたち』。 こわいものと初めましてが苦手。肌触りのよいものと食べることが好き。生きることは感情の引き出しがたくさん増えていくということ。 近頃は家族で力を合わせて２匹のカナヘビを育てています。

▷塚本はつ歌

note：https://note.com/20th_tsukamoto

小説家｜第7回暮らしの小説大賞受賞(産業編集センター)｜『世界から守ってくれる世界』【映画化決定】・『塩の樹と森の人魚』

▷池内邦子（ミズノ兎ブックス）

Webサイト：https://mizunotobook.base.shop/

【ミズノ兎ブックス】2023年に立ち上げた、ふたり出版レーベルです。 2024年2月から書籍刊行開始！

▷小田垣有輝

「in-Sight インサイト」寄稿作品：「いづくんぞ野に在らざらんや。」

https://in-sight.zaiyasha.jp/contents/FCn4qY97

国語科教員。3児の父。エッセイ・小説・批評を自分で書いて丸ごと掲載する個人文芸誌『地の文のような生活と』を制作しています。書店でのイベントも開催しており、単著として『お笑いを〈文学〉する』（双子のライオン堂出版）を刊行しました。



○NHK「笑裸」に出演！

https://g-gendai.co.jp/tv/nhk%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%80%8C%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%81%93%E3%80%80%E7%AC%91%E8%A3%B8-%E3%83%AF%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%83%80%E3%82%AB/

▷有理まこと

X：https://x.com/yuri9000series

インターネット黎明期から個人サイトを運営。「SFと郷愁」をテーマに小説、イラスト、漫画をSNSや同人誌として発表。

▷中林輝年

X：https://x.com/teteteterusama

読み終えた後、抱きしめたくなるような小説を書いています。

▷高橋かずひろ（流転出版）

X：https://x.com/kazuhirosanto



書籍『おもしろい！がとぎれないモテアマス三軒茶屋流コミュニティ作り術』を近日中に出版。

https://camp-fire.jp/projects/791349/view

▷鈴森タロウ

Pixiv Fanbox：https://suzumoritaro.fanbox.cc/

静岡県浜松市で工芸ギャラリー「Rohan」を営む傍ら、小説を書く。小学館が運営する「@DIME」など、メジャー媒体での寄稿経験も豊富。

▷星埜まひろ

「in-Sight インサイト」寄稿作品：「界繋」

https://in-sight.zaiyasha.jp/contents/oqveNvML



作家。1997年生まれ。北海道出身。2023年『完璧な夜』他2作第4回RANGAI文庫賞受賞。函館港イルミナシオン映画祭第29回シナリオ大賞『オーバーハード』準グランプリ。著『君は僕のエレジーみたいだ』。しろくまとからあげが好き。

クラウドファンディングについて

「in-Sight インサイト」クラウドファンディング告知チラシ

実施プラットフォーム

Motion Gallery（モーションギャラリー）

「MotionGallery」ロゴプロジェクトページ：

https://motion-gallery.net/projects/in-Sight_zaiyasha

実施期間

2025年12月1日12時 ～ 2026年3月25日23時59分

募集金額と使用用途

募集金額：100万円

「in-Sight インサイト」はチップ（投げ銭）やオリジナルグッズの販売、会員制サービス、広告コンテンツの制作掲載等によって運営費を賄う予定ですが、不足する費用を当クラウドファンディングのご支援金によって充てたいと考えています。ご支援金の主な使用用途は以下のように割り当てています。

宣伝広告費：50万円

▷以下を含む

コンセプトビジュアル制作費用、各種広報物（チラシ・ポスター）制作費用、返礼品制作・発送費用、ブックイベント等参加費・旅費交通費、広告出稿費用等

著者報酬：50万円

当面の運営制作資金は合同会社在野社の自己資金によって行われ、クラウドファンディング終了後に不足分を充当する予定です。

目標額達成後もクラウドファンディングは予定終了日までは継続され、100万円を超える資金が集まった場合、各著者の報酬増額準備資金、運営費等に充当いたします。

また当クラウドファンディングは 「All-in」形式（プロダクションファンディング）で実施されます。目標額の達成の可否に関わらず「in-Sight インサイト」のプロジェクトは弊社の自己資金によって進行され、お申込みいただいた返礼品の発送も行われます。不測の事態によってプロジェクトの進行、および返礼品の発送時期が遅れる可能性もありますが、最新情報は随時在野社公式Webサイトにてお伝えいたします。

返礼品一例

○お礼状＆オリジナルポストカード

○選べるオリジナルグッズ＋在野社の本

○「in-Sight インサイト」設立記念小冊子

○「寄稿者サイン入りポスター（A3サイズ）

○サポーター会誌「in-Sight“the Letter”」無料配布

○「in-Sight インサイト」設立記念ポッドキャスト番組収録ご招待

○原稿ブラッシュアップ

○「in-Sight インサイト」コンテンツ連載支援

○有料コミュニティサービス「息吹の会」永年会員権

○「サポーター」クレジットにご記名

○「運営協力」クレジットにご記名

返礼品と支援コースに関するより詳細な情報は、クラウドファンディングプロジェクトページ（https://motion-gallery.net/projects/in-Sight_zaiyasha）をご覧ください。

サイト概要「in-Sight インサイト」

「自由」をただひとつのテーマにするジャンルレスな創作Webマガジン。キャッチコピーは「もっと、自由に、なれる」。「おもしろがる、なにかつくりたくなる」をモットーに掲げる。

▶Webサイト https://in-sight.zaiyasha.jp(https://in-sight.zaiyasha.jp)

運営会社合同会社在野社（ザイヤシャ）

2024年5月、静岡県沼津市に設立。「そこに、息吹が、あれば。」 をミッションに掲げ、志に共鳴するひとたちとともに文化をつくる仕事に邁進している。2025年5月『となりのとらんす少女ちゃん』（ISBN978-4-9913920-0-9）を刊行。本書収録作品を原作とする映画が2026年秋ごろ公開予定。

【所在地】静岡県沼津市高沢町1-9-1110 【設立日】2024年5月9日 【代表社員】浅野葛 【資本金】50万円 【事業内容】書籍および音声・映像等創作物の出版 各種クリエイティブの制作請負 飲食店の運営 ▶︎Webサイト https://zaiyasha.jp(https://zaiyasha.jp)