【新商品発売】beMEが amulet（アムレット *18歳未満限定プラン）を販売開始

ライツテック株式会社

ライツテック株式会社（本社：東京都）は、オンライン安全支援プラットフォーム「beME（ビーミー）」の新プロダクトとして、18歳未満の子ども・若年層を対象とした専用プラン「beME amulet（ビーミー アミュレット）」の販売を開始しました。

beME amuletは、デジタル社会における“安心”を象徴する新しい形のお守りです。オンライン上のリスクが身近になった今、日常の中で「自分を守る意識」を可視化し、広めることを目的としています。

■ beME amuletとは(https://amulet.beme-online.com/)

beME amuletは、18歳未満のユーザーを対象に設計された、オンライン被害の予防啓発と初期対応支援を目的とした個人向けのデジタルセキュリティプランです。

単なるアクセサリーやグッズではなく、「デジタル空間でも自分を守る」という意思表示の象徴として位置づけられています。

デジタル安全への意識向上 被害予防の啓発 家族・保護者と一緒に考えるきっかけづくり 学校・コミュニティでの啓発ツール など、多様なシーンでの活用を想定しています。

■ 商品詳細・購入はこちら

https://amulet.beme-online.com/

■ 開発の背景

近年、ディープフェイク、なりすまし、誹謗中傷、セクストーション、グルーミングなどのオンライン被害は増加・巧妙化しています。一方で、被害予防や初動対応の重要性は十分に共有されているとは言えません。

beMEはこれまで、AIによる検知・証拠保全・削除支援・相談機能などを通じてオンライン被害対策を支援してきましたが、これらは18歳以上を対象にしたサービスとなっております。

beME amuletは、被害者の若年齢化にともない、トラブル相談支援および弁護士費用補償【特典】に、beMEがもつ啓発コンテンツ100本以上読み放題を加えたプランとなっており、13歳から17歳までの方がご利用いただけます。

■ beME amuletのプランについて

beME amulet 6ヶ月プラン \3,280(https://amulet.beme-online.com/)

内容：なりすまし・誹謗中傷・性加害・あらゆるネットトラブルに対応 『 有識者による相談窓口』 『いざという時の弁護士費用補償の特典（最大30万円）』 x ネット社会で輝く知識ブログ読み放題 『恋愛サインラボ』 『ネット対策ラボ』

ご利用にあたってはコンビニ決済やQRコード決済にも対応しました。



今回のbeME amuletは、18歳未満の子ども・若年層向け専用プランとして、デジタル安全をより身近に、より日常的に意識してもらうための新たな取り組みです。

保護者と子どもが一緒に「オンラインでも自分を守る」意識を持つきっかけとなることを目指しています。

■ 商品詳細・購入はこちら

https://amulet.beme-online.com/

■ ライツテックが取り組む課題 - デジタル性被害について

全世界で300万人がデジタル性加害・誹謗中傷を経験しています。被害にあった90％の方は、声を上げることができず、沈黙を守っています。支援を求めて正しい専門家にアクセスできたのは、わずが10%だけでした。しかしながら70%の方は法的に訴えるための十分な証拠が保全されておらず、弁護士は対応することができませんでした。わずか1％の方しか法的手続きにアクセスできていないのです。

ライツテック株式会社のサイト: https://rights-tech.jp/

■ beMEについて

beMEはデジタル性被害に対する検知・相談・削除支援・法的サポートをワンストップで提供します。各国・各地域の弁護士事務所および個人向けサイバー保険事業者と連携し、オンライン性被害、誹謗中傷で苦しむ人を無くす取り組みを続けております。

公式サイト：https://www.beme-online.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

ライツテック株式会社（RightsTech Inc.）

Email: info@beme-online.com