デジタル会員証LINEミニアプリ「Lメンバーズカード」が回数券の利用状況をグラフで可視化する「分析ダッシュボード」機能を提供開始

合同会社Oblivion

合同会社Oblivion（所在地：東京都千代田区、代表社員：佐藤日出輝）が提供するLINEデジタル会員証システム『Lメンバーズカード』において、回数券機能における「分析ダッシュボード」を2026年3月より提供開始いたしました。管理画面上で、すべての回数券の利用状況をグラフや数値でリアルタイムに確認でき、追加料金なしでご利用いただけます。

提供の背景

回数券は、整体院・美容サロン・フィットネスジム・スクールなどリピーターとの関係構築を重視する業種で広く導入されています。

一方で、「どの回数券がどれくらい使われているのか」「利用のピークはいつなのか」「期限が切れそうな顧客は誰か」といった情報を把握するには、管理者がデータを手作業で集計する必要があり、多くの事業者が課題を抱えていました。

こうした声を受け、回数券の発行・利用データを自動集計し、ひとつの画面で直感的に確認できる分析ダッシュボード機能を開発いたしました。

「分析ダッシュボード」でできること

1. ひと目で把握できるKPI指標

画面上部に、全回数券を横断した4つの重要指標をカードで表示します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52385/table/126_1_1703a52cbc926f91a65009bdf724610f.jpg?v=202603230351 ]2. 多角的なグラフ分析（6種類）

さまざまな切り口から利用傾向を把握できるグラフを用意しています。

- - 日別利用推移（過去30日）：直近の利用トレンドを折れ線グラフで確認- - 月別利用推移（過去12ヶ月）：長期的な利用傾向を棒グラフで確認- - 回数券別利用比率：どの回数券が多く利用されているかをドーナツグラフで確認- - 回数券別売上比率：回数券ごとの売上金額の構成をドーナツグラフで確認- - 曜日別利用傾向：曜日ごとの利用回数の偏りを棒グラフで確認- - 保有チケット ステータス内訳：有効・使い切り・期限切れの比率をドーナツグラフで確認3. 回数券別サマリーテーブル

回数券ごとの発行数・利用回数・アクティブ保有者数・残回数・消化率をプログレスバー付きで一覧表示。

どの回数券が活用されていて、どの回数券に改善余地があるかがすぐにわかります。

4. 顧客別利用ランキング TOP10

利用回数が多い上位10名の顧客を横棒グラフで表示。ロイヤルカスタマーの把握に活用できます。

5. 期限切れ間近チケット一覧

有効期限が7日以内に迫るチケットを保有する顧客をリストアップ。

残り日数が2日以下の場合は赤色で警告表示され、見落としを防ぎます。

活用シーン

今後の展望

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52385/table/126_2_4d7e518fd93ef5a4f8e7aa539d78fe5d.jpg?v=202603230351 ]

今後は、スタンプカード・サブスクリプション・予約など他の機能においても分析ダッシュボードの拡充を進め、店舗運営のデータ活用をさらに支援してまいります。

詳細を見る :https://www.l-members.me/lp/miniapp

サービス概要：『Lメンバーズカード』は、LINEミニアプリ上で利用できるデジタル会員証システムです。ポイント付与・来店履歴の確認・予約受付・クーポン配信など、店舗・団体のリピーター施策を支援する多機能なツールとして、多くの現場で導入が進んでいます。

サービス名：Lメンバーズカード

サービス開始日：2021年11月

URL：https://www.l-members.me/lp/miniapp(https://www.l-members.me/lp/miniapp)

オウンドメディア「LメンバーズカードMAGAZINE」：https://l-members.media/(https://l-members.media/)

資料ダウンロード：https://www.l-members.me/lp/document_download(https://www.l-members.me/lp/document_download)

合同会社Oblivion

合同会社Oblivionは、LINEミニアプリの開発・提供・運用を行っており、「LINE上でECショップを開くことのできるサービス」「LINE上で飲食店のモバイルオーダーができるサービス」「LINEミニアプリでデジタル会員証を提供できるサービス」などをパッケージシステムとして展開しており、多くの店舗・団体・自治体で利用されております。