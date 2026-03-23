【SwitchBot】「新生活セール」第2弾をAmazon・公式サイト・楽天・Yahoo!で順次開催！最大70,020円OFFで新生活の防犯・掃除・快適をアップデート

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区）は、Amazon公式ストア、SwitchBot公式サイト、楽天公式ストア、Yahoo!ショッピング公式ストアにおいて、春の「新生活セール」第2弾を順次開催いたします。進学・就職・引っ越しなどで生活環境が変わる季節に向けて、防犯・見守り、掃除、空気環境、節電・スマートホーム化、空間演出まで、新生活の安心と快適を支える製品をラインアップ。期間中、対象製品を最大70,020円OFFの特別価格で提供します。

【セール概要】各ストア開催スケジュール

Amazon公式ストア

開催期間：3月24日(火)～4月6日(月)

セール会場：https://switchbot.vip/4rPfDLb

※一部製品は3月31日からセール開始となります。詳細は各商品ページをご確認ください。

SwitchBot公式サイト

開催期間：3月24日(火)～4月6日(月)

セール会場：https://switchbot.vip/3Oaw1Hp

楽天公式ストア

開催期間：3月20日(金)～3月27日(金)

セール会場：https://switchbot.vip/46vGq6O

Yahoo!ショッピング公式ストア

開催期間：3月21日(土)～3月29日(日)

セール会場：https://switchbot.vip/4blHZaw

【セール価格】（一部抜粋）

【お掃除ロボット】忙しい毎日に、掃除の手間を増やさない

新しい仕事や学校、慣れない生活リズムのなかでは、掃除まで手が回らない日も増えがちです。毎日の床掃除をロボットに任せることで、帰宅後の負担を減らし、暮らしに少し余裕をつくれます。

ロボット掃除機K11+ ホワイト／ブラック※

通常価格：\59,800 → セール価格：\39,800（33%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/3Ombgsl

直径わずか24.8cmの超小型ボディに、最大6000Paの強力吸引を実現。LiDAR SLAMによる高精度マッピングで、清掃効率もさらに向上しました。さらに、天板には温かみのある木目のデザインを採用。機能性だけでなく、インテリアに自然と溶け込む佇まいにもこだわりました。

※ホワイトはAmazonでは3月31日（火）よりセール価格適用

ロボット掃除機 K10+ Pro Combo

通常価格：\99,800 → セール価格：\69,999（30%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/3Ombgsl

ロボット掃除機と、1.17kgの超軽量コードレススティック掃除機がセットになった2-in-1モデル。両方のゴミを1つのステーションに自動収集し、2台分の機能を1台分のスペースに収める、日本の収納事情に配慮した設計です。

お掃除ロボットS20

通常価格：\91,800 → セール価格：\53,999（41%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4rOfzvc

「吸引・水拭き・自動ゴミ収集」の全てを叶える高コスパモデル。強力な吸引力に加え、モップを洗いながら拭く「RinseSync(TM)」技術を搭載し、汚れを広げずに床をピカピカに磨き上げます。

【空気環境・ウェルネス】春の空気環境を整える

花粉や乾燥、気温差など、春先は室内環境の影響を受けやすい季節。部屋の空気を見える化し、清潔さや湿度を保つことで、毎日の過ごしやすさを支えます。新生活を無理なく整えるなら、まずは空気管理から。

空気清浄機Table

・ホワイト

通常価格：\29,800 → セール価格：\18,980（36%OFF）

・ウォールナット／ナチュラル

通常価格：\32,800 → セール価格：\24,600（25%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/3OaWEMr

サイドテーブル、ワイヤレス充電器、空気清浄機、ムードライトの4役を1台で。花粉やホコリが気になる春先、ぜひ取り入れていただきたいアイテムです。

適切な湿度を保ち、花粉の飛散防止や喉のケアに。7つの抗菌技術で雑菌繁殖を防ぎ、丸洗いも可能。

CO2センサー（温湿度計）

通常価格：\7,980 → セール価格：\6,780（15%OFF）

Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4av7LY1

部屋の空気を可視化。CO2濃度が上がるとスマホへ通知。花粉の時期に窓を開けるタイミングを最小限にしつつ、最適な換気を促します。

【空間デザイン】もっと自分らしい空間へ

新生活の部屋は、少しずつ整えていくもの。照明やデジタルアートを取り入れることで、大がかりな模様替えをしなくても、空間の印象は手軽に変えられます。自分らしく過ごせる部屋づくりを、SwitchBotが後押しします。

AIアートキャンバス 7.3インチ

通常価格：\24,800 → セール価格：\21,080（15%OFF）

Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/46JhCs1

「E Ink Spectra(TM) 6」搭載のフルカラー電子ペーパーが、紙のような質感と自然な発色で、アートを表示。どんな部屋でも、置くだけで一気に「自分らしさ」溢れる空間に。

RGBICフロアライト / テープライト

RGBICフロアライト 通常価格：\8,980 → セール価格：\6,980（22%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4chZ8m8

RGBICテープライト 通常価格：\5,980 → セール価格：\4,620（23%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4chZ8m8

1,600万色の色彩で、気分に合わせて部屋の雰囲気を一変。帰宅後のリラックスタイムを「春色」に演出するなど、間接照明で上質な暮らしをデザインします。

【ホームセキュリティ】「防犯が心配」な新生活に

引っ越し直後はもちろん、生活が動き始めてから気になるのが、玄関まわりの防犯や留守中の見守り。スマートロックやドアホン、見守りカメラがあれば、施錠確認や来訪者対応、置き配確認もスマホからスムーズに。新しい暮らしの安心を、SwitchBotがスマートに支えます。

ロックUltra＋顔認証パッドセット

通常価格：\37,980 → セール価格：\24,980（29%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4rJxUJJ

過去最安値！工事不要で玄関を「顔パス」化。3D顔認証が顔の立体構造を正確に識別し、写真などによる不正解錠をブロックします。室内側のロック本体はデザインを刷新し、解錠速度も大幅向上。独自のトリプル電源システムで、電池切れによる締め出しリスクも極限まで低減しました。

ロックUltra 顔認証パッドProセット ※

通常価格：\37,980 → セール価格：\32,283（15%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4rJxUJJ

顔認証・指紋・パスワード・交通系ICカードでの解錠に加え、「手のひら静脈認証」を新たに搭載。テープでドアに貼り付けるだけの簡単設置で、最新の生体認証セキュリティとスマートロックの利便性を手軽に導入いただけます。

※本製品はAmazonでは3月31日（火）よりセール価格適用

テレビドアホン

通常価格：\18,980 → セール価格：\15,980（16%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4rNo5KQ

外出先でもスマホでインターホンの応対が可能。置き配指定や、不審な訪問者への対応もスマートに。300万画素(※)・165°超広角カメラとカラーナイトビジョンで、玄関回りの防犯カメラとしても活躍します。

※300万画素はスマホで映像を確認した場合の画質

見守りカメラPlus 3MP

通常価格：\3,980 → セール価格：\2,980（25%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4s44Dtx

300万画素の高画質で、留守中のペットや部屋の様子を鮮明に確認。双方向音声会話も可能なため、離れた場所から家族やペットに声をかけることも。

【スマートホーム化・節電】今ある家電を、手軽にもっと使いやすく

エアコンや照明、カーテン、壁スイッチなど、今ある家電や設備も後付けでスマート化。声やスマホで操作できるようになり、消し忘れの防止や毎日のちょっとした手間の削減にもつながります。はじめてのスマートホームにも取り入れやすいラインアップです。

ハブ3

通常価格：\14,980 → セール価格：\11,980（20%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/3PeLIOs

家中のリモコンを集約。赤外線家電、SwitchBotデバイス、Fire TV、他社Matterデバイスまで1台でコントロール可能。ダイヤル＆ボタン操作とディスプレイ表示で、どなたにでも優しい直感的な操作性を備えました。

ハブ2

通常価格：\9,980 → セール価格：\7,880（21%OFF）

Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/3PeLIOs

温湿度表示＆スマートボタン搭載で、家電やSwitchBot製品の遠隔操作・連携可能。Matter対応で、ホームアプリやSiriからもシームレスに操作できます。

カーテン3（U型レール）

通常価格：\8,980 → セール価格：\7,633（15%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/3ZqW7sb

設定した時間にカーテンを自動開閉。春の柔らかな朝日を浴びて目覚めることで、新生活で崩れがちな体内時計を自然に整えます。

ボット

通常価格：\4,980 → セール価格：\3,909（22%OFF）

Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4bka5D0

壁のスイッチや給湯器のボタンなど、物理的なスイッチを「代わりに押してくれる」指ロボット。オートロックのないマンションのインターホン解錠や、朝のコーヒーメーカーの起動など、新生活の「ちょっとした手間」を自動化します。

※表示の価格はすべて税込価格です。

※割引率は四捨五入で計算しています。

※商品の在庫状況により、記載期間よりも早く終了する場合があります。

※各公式ストアにより、セール期間・価格・特典・在庫状況が異なる場合があります。

※Amazon公式ストアでは、一部対象製品のセール期間が3月31日(火)～4月6日(月)となります。

※Amazonは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。

※本価格表はAmazon公式ストア掲載情報を基に作成しています。他のSwitchBot公式ストアでは、価格や各種条件が異なる場合があります。

【Amazon公式ストア限定キャンペーン】

家電操作が「声」だけで完結。スマートホームデビューに最適なセットが新生活セールだけの特別価格に。

Amazon Echoシリーズ お買い得セット

Hub Mini Matter限定版 ＋ Echo Show 5 セット

通常価格：19,160円 → セール価格：9,294円（52% OFF）

【公式サイト限定キャンペーン】

公式サイトでは、セール価格に加えて、長期保証やキャッシュバックなど、公式ならではの安心と高還元をご用意しました。

1.新生活第2弾限定キャンペーン

対象製品のご購入や、お買い物そのものがさらにお得になるメイン特典です。

・ロボット掃除機・ロックUltraシリーズ対象「5年間の延長保証」

通常保証に加え、5年間の長期延長保証をプレゼント。新生活の相棒となるロボット掃除機やロックUltraシリーズを、より長く安心してお使いいただけます。

・合計40名様に「全額キャッシュバック」

セール期間中に公式サイトでご購入いただいた方の中から、抽選で合計40名様に購入金額を全額キャッシュバックいたします。

キャンペーン詳細はこちら(https://switchbot.vip/3Oaw1Hp)

2. 買い替え応援キャッシュバック

ロボット掃除機＆スマートロックの買い替えキャンペーン実施中！最新モデルへおトクに買い替えませんか？

・ロボット掃除機の買い替えでキャッシュバック

今お使いの掃除機（他社製品を含む）から、対象のロボット掃除機への買い替えで、購入金額の5%をキャッシュバック。

さらに現在は、K11+およびK10+ Pro Comboに限り、キャッシュバック率を10%に増額しています。

キャンペーン詳細はこちら(https://www.switchbot.jp/pages/trade-in-robot-vacuum-cleaner)

・ロックUltraシリーズへの買い替えで5%キャッシュバック

ロックUltraシリーズへの買い替えで、購入金額の5%をキャッシュバック。

キャンペーン詳細はこちら(https://www.switchbot.jp/pages/lock-ultra-series-upgrade-campaign)

【楽天限定キャンペーン】

楽天公式ストアでは、ポイント還元やプレゼント企画など、楽天ならではの特典をご用意しています。

・「0と5のつく日」はさらにポイント＋1倍！

・5万円以上のご購入で「カーテン第2世代」をプレゼント！（先着100名様限定＆応募必要）

・抽選で3名様に「全額キャッシュバック」

【SwitchBotについて】

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

【会社概要】

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp(https://www.switchbot.jp)

X（旧 Twitter）：https://twitter.com/SwitchBotJapan(https://twitter.com/SwitchBotJapan)

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan(https://www.instagram.com/switchbotjapan)

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