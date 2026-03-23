シリーズ累計出荷台数30万台(※1)突破！液体なしで氷(※2)も砕くパワフルコードレスミキサー「Ninja Blast Max」の新色モデル登場

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャ合同会社は、小型キッチン家電ブランド「Ninja(R)」（ニンジャ）の人気シリーズ「Ninja Blast Max（ブラストマックス）コードレスミキサー」より、4つの新色モデルを発表します。2026年4月6日（月）から全国の家電量販店、インターネットショップ、SharkNinja公式オンラインストア等で発売予定です。

アメリカでシェアNo.1(※3)である小型キッチン家電ブランド「Ninja」は2024年2月に日本上陸。コードレスミキサー「Ninja Blast」シリーズは“いつでもどこでも使える手軽さとパワフルさ”が話題になり、累計販売台数30万台(※1)を突破する人気シリーズとなりました。

そしてこの春、人気モデルの「Ninja Blast Max」に「ブルー」「レッド」「パープル」「シルバー」の4色が新登場。従来のカラーに加えた全8色展開となり、キッチンやライフスタイルに合わせて選べるカラフルなラインアップが揃いました。

本製品の大きな特長は、圧倒的なパワフルさと手軽さ。強靭なステンレス8枚刃とパワフルなモーターを搭載し、液体を入れなくても角氷(※2)をしっかり砕くことができます。また、530mlのコンパクト設計で、スムージーやドリンクを手軽に作れる使い勝手の良いサイズです。さらに、３つのプリセットプログラムでお好みに応じ最適な仕上がりを実現でき、忙しい朝の栄養補給やワークアウト後のプロテイン摂取、ダイエットや美容を意識した習慣づくりまで、ライフスタイルに合わせて活用いただけます。

新カラーの登場で、スムージーやドリンクをより気軽に楽しめるコードレスミキサーとして、新生活を彩る一台をご提案します。

※1 2024年2月22日発売～2026年2月28日までの「Ninja Blast」「Ninja Blast Max」の累計出荷台数（当社調べ）。

※2 一般的な家庭用冷凍庫の製氷皿で作る直径2cm程度の角氷

※3 出典: Circana /LLC,Retail TrackingService 2021-2025 USにおける製品別の売上金額合計。対象カテゴリー：小型キッチン家電（エアフライヤー、電気グリル、ハンドブレンダー、アイスクリーム/ヨーグルトメーカー、ジューサー、多機能調理家電、マルチクッカー、炭酸水メーカー、オーブントースター、ブレンダー、みじん切り器、フードプロセッサー）

「Ninja Blast Max コードレスミキサー」新色ラインアップ

「Ninja Blast Max コードレスミキサー」 主な機能・特長

BC251JBL ブルーBC251JRD レッドBC251JPU パープルBC251JSL シルバー（SharkNinja公式オンラインストア限定）

“自分らしく続く、こだわりのミキサーライフ”

１．圧倒的なパワフルさと手軽さ

・ 強靭なステンレス8枚刃とパワフルなモーターで角氷(※2)や冷凍フルーツもしっかり砕く

・ ひねるだけで本体から簡単に取り外せ、そのまま飲めるボトル設計

２．「Auto-iQ(R) プログラム」を搭載

・ 3つのプリセットプログラム（ブレンド、スムージー、クラッシュ）を採用

・ お好みのスムージーやドリンクを、ワンタッチで最適な仕上がりに

3．コードレス＆コンパクト

・ 好きな場所で使えるコードレスタイプ

・ 持ち運びにも便利なコンパクト設計

・ 1回の充電で20回以上使用可能(※4)

4．簡単お手入れ＆食器洗い機対応で毎日使いやすい

・ 使用後は洗剤と水を入れてかくはんするだけで洗浄完了

・ ボトルとフタは食器洗い機に対応

※2 一般的な家庭用冷凍庫の製氷皿で作る直径2cm程度の角氷

※4 レシピや材料によって１回の充電でかくはんできる回数は異なる場合があります。

１.圧倒的なパワフルさと手軽さ

強靭なステンレス8枚刃とパワフルなモーターで角氷(※2)や冷凍フルーツもしっかり砕く

強靭なステンレス8枚刃を搭載することで、食材を均等かつ細かく砕くことができます。これによりブレンドのムラが減少し、よりなめらかな仕上がりを実現します。また、13.3Vのパワフルなモーターにより、液体を入れなくても角氷(※2)をしっかり砕き、粉雪のような口当たりの仕上がりを実現。冷凍フルーツ、ナッツなどもスムーズにブレンドができるので、スムージーやフローズンドリンク、デザートづくりまで幅広く活用することができます。

液体を入れなくても、角氷が粉雪のような口当たりに角氷(※2)や冷凍フルーツもしっかり砕く強靭なステンレス8枚刃（刃はボトルから取り外し不可）

※2 一般的な家庭用冷凍庫の製氷皿で作る直径2cm程度の角氷

「Twist＆Go（ツイスト＆ゴー）」 ワンタッチでボトルを取り外し可能

ブレンド後のボトルは本体からワンタッチで取り外し可能で、作ったスムージーなどをボトルのフタの飲み口からそのまま飲むことができます。またボトルが取り外せることで、作ったドリンクを分け合ったり、ドレッシングをボトルから直接かける際などにも便利です。

シリコン製のストラップが付いているので、いつでもどこでも持ち運べてお好きな時にドリンクを飲むことができます。

２.「Auto-iQ(R) プログラム」を搭載

Auto-iQ(R) プログラム（ブレンド、スムージー、クラッシュ）を搭載

Ninja独自の「Auto-iQ(R)（オートアイキュー）プログラム」を搭載しており、それぞれの プログラムの仕上がりに最適な独自のかくはんパターンが設定されています。本製品には3つのプリセットプログラムがあり、ドリンクから料理まで、誰でも簡単にワンタッチで自動で最適な仕上がりを実現します。

1. Blend（ブレンド）モード

食材を均一に混ぜ合わせます。プロテインシェイクやフレッシュジュースなどに。

2. Smoothie（スムージー）モード

野菜や果物、冷凍フルーツなどを使ってなめらかな仕上がりのスムージーに。

3. Crush（クラッシュ）モード

硬めの材料や角氷(※2)もパワフルにかくはんします。フローズンドリンクなどに。

※2 一般的な家庭用冷凍庫の製氷皿で作る直径2cm程度の角氷

Auto-iQ(R) プログラムを使用したメニュー例

ブレンドモード

グリーンスムージーシトラスレモンスムージーマンゴーラッシー

スムージーモード

ベリーバナナプロテインスイカのスムージーぶどうとバナナのスムージー

クラッシュモード

3．コードレス＆コンパクト

キャラメルフラッペストロベリージェラートブルーラグーンマンゴー好きな場所で使えるコードレスタイプ、1回の充電で20回以上利用可能(※4)

本製品は充電式バッテリーを搭載し、コンセントを気にせずコードレスでかくはんが可能です。ダイニングから屋外まで、好きな時に好きな場所ですぐに使え、自由にドリンクや料理を楽しめます。1回の充電で20回以上のかくはん(※4)が可能なため、充電切れによる作業中断の心配がなく効率良く調理できます。また、コンパクトでスタイリッシュなデザインで、すぐ手に取れる場所に置きたくなる一台です。

※4 レシピや材料によって１回の充電でかくはんできる回数は異なる場合があります。

4．簡単お手入れ＆食器洗い機対応で毎日使いやすい

簡単お手入れ＆食器洗い機対応

使用後は洗剤と水を入れてかくはんするだけで簡単に洗浄できます。ボトルとフタを洗うだけの簡単お手入れで、食器洗い機にも対応しています。細かいお手入れの煩わしさから解放されることで毎日ストレスなく使い続けられます。

「Ninja Blast Max コードレスミキサー」主要スペック

「Ninja Blast Max コードレスミキサー」[表: https://prtimes.jp/data/corp/41047/table/50_1_2c438c35601a59df6e66031230728f70.jpg?v=202603230351 ]

※5 市場想定価格は参考情報であり、販売価格を拘束するものではありません。

シャークニンジャについて

シャークニンジャはアメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニーです。Shark(R)（シャーク）はアメリカでシェアNo.1(※6)のフロアケアブランド、そしてNinja(R)（ニンジャ）もアメリカでシェアNo.1(※7)の小型キッチン家電ブランドです。

2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、主にフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインナップを発売し、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1(※8)を獲得しています。

「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してまいりました。2025年6月には「360°クリーニング」を実現するShark最上位のコードレス掃除機「Shark(R) PowerClean 360」、9月には「360°クリーニング」を可能とした軽量コードレス掃除機「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST/BOOST＋」を発売しました。2025年5月には「Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入しました。

また、2025年5月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで 自動プログラム搭載のコードレスミキサー「Ninja Blast Max コードレスミキサー」、2025年11月には 新感覚の加熱調理家電「Ninja Crispi（クリスピー）」を発売しています。

徹底的な使用調査をし、お客さまの声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施しています。これからも「5つ星の満足度」を目指し、より良い製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続けます。

公式HP：https://www.sharkninja.jp

※6 出典：Circana/LLC, Retail Tracking Service 2025 USにおける2025年1月4日までの52週間の売上金額合計。対象カテゴリ：フロアケア全体（サブカテゴリ：フローリングクリーナー、キャニスター型掃除機、カーペット用クリーナー、ハンディ掃除機、ロボット掃除機、スティック型掃除機、アップライト型掃除機、業務用掃除機）

※7 出典: Circana/LLC, Retail Tracking Service 2021-2025 USにおける売上金額合計。対象カテゴリ：小型キッチン家電（エアフライヤー、電気グリル、ハンドブレンダー、アイスクリーム/ヨーグルトメーカー、ジューサー、多機能調理家電、マルチクッカー、炭酸水メーカー、オーブントースター、ブレンダー、みじん切り器、フードプロセッサー）

※8 自社調べ