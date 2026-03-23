地域密着型福利厚生サービスのLeafea、「RubyKaigi 2026」にPlatinumスポンサーとして協賛

株式会社Leafea

地域密着型福利厚生サービスを提供する株式会社Leafea（本社：東京都中央区、代表取締役：森田 渉、以下リーフィ）は、2026年4月22日（水）ー24日（金）の3日間、函館市で開催される「RubyKaigi 2026」にPlatinumスポンサーとして協賛し、展示ブースを出展します。

協賛の背景

リーフィが運営する地域密着型福利厚生サービス「福利アプリ」は創業以来、サービス基盤としてRubyおよびRuby on Railsを採用し、バックエンド開発を支える中核技術として活用してきました。日頃より支えられているRubyおよびRubyコミュニティへの感謝の気持ちを込めて、RubyKaigi 2026への協賛および参加を通じ、コミュニティのさらなる発展に貢献します。

RubyKaigi 2026 概要

日程：2026年4月22日（水）、23日（木）、24（金）

会場：函館アリーナ・函館市民会館

URL：https://rubykaigi.org/2026/

RubyKaigiは、プログラミング言語 Ruby に関する世界最大級の国際カンファレンスです。世界中のRuby開発者が集う世界最大級のイベントであり、Rubyのコア開発者が毎年一堂に会する場としても知られています。Rubyの最新機能の発表や技術的な議論が行われるほか、グローバルなRubyコミュニティをつなぎ、Rubyの今後の発展を形づくる重要な役割を担っています。

株式会社Leafea 概要

名称：株式会社Leafea

本店所在地：東京都中央区新川1-10-3 THE GATE 茅場町 3F

公式サイト：https://leafea.co.jp