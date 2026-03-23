日本式算数教育アプリMathmaji、米国テキサス州の無料教育プログラム（TEFA）の対象サービスに認定

株式会社Mathmaji

株式会社Mathmaji（読み：マスマジ、本社：東京都港区、代表取締役：廣瀬 康令）は、日本式算数教育アプリMathmajが、米国テキサス州の無料教育プログラム（TEFA）の対象となるサービスとして認定されたことをお知らせいたします。このプログラムに参加する、幼稚園から高校生までの子供を持つ保護者は、州から付与された専用口座を通じて、Mathmajiを利用できるようになり、Mathmajiのさらなる浸透が期待されます。

■ TEFAについて

TEFAは、米国テキサス州にて2026年度から開始される教育バウチャー型政策の一種です。州が、生徒1人あたりの教育予算の一部を、保護者に専用口座を提供する形で付与します。保護者はその専用口座を通じて、州から認定された様々な教育サービス（私立学校の授業料や、オンラインの教育サービス、各種教材、家庭教師など）を自由に選択して利用できます。教育格差を解消しつつ、子供に合った教育の設計を可能とすることが目指されています。プログラムへの参加申請は2月から開始されており、低所得世帯や特別支援を必要とする家庭の保護者に優先して口座が付与されるとされています。

■ このたびの認定について

Mathmajiは、TEFAの対象サービスとして認定されたことで、州の公的資金によって利用できるサービスとなります。これにより、これまで有料の学習サービスに手の届かなかった層を含む、より多くの家庭に、Mathmajiを利用いただくことができます。また、公的な教育制度からMathmaji教育的価値や有効性、適格性が認定されたことは、米国教育制度への本格参入の足がかりとなり、他州・他制度への拡大を視野に入れ、米国市場における展開を加速させることにつながると期待されます。

■ Mathmajiのアプローチ

グローバル向け算数学習スマホアプリ「Mathmaji」は、日本のカリキュラムと指導方法をベースにした本格的な算数学習アプリとして、すでにアメリカで7万2,000件を超えるダウンロードを獲得しています。

１. 日本をベースにしたオリジナルカリキュラム：日本の学習指導要領をベースに、アメリカとシンガポールの学習基準にも対応するよう独自に開発された、オリジナルカリキュラムを提供します。

２. 理解を促進するインタラクティブなレッスン：1回あたり5分程度の短いレッスンの中に、図表やアニメーションを用いた分かりやすい解説に加え、質問や練習問題に対して解答を入力、即時フィードバックが得られる仕組みがあります。

３. 理解を定着させるドリルやゲーム：各レッスンに対応するドリルで、レッスンの学習事項の反復練習が可能です。楽しみながら計算の速さと正確さを向上させることのできるゲームも設置しています。

４. 充実した保護者向けメニュー：学習の進捗や単元ごとの理解度など、子どもの学習状況を見ることができる保護者向けメニューを設置。保護者は安心して子どもの学習継続を応援できます。

App Store：https://apps.apple.com/us/app/mathmaji-math-learning/id6469683426

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaji.app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaji.app&hl=ja)

■ 株式会社Mathmaji 代表取締役 廣瀬 康令のメッセージ

このたびの認定によってMathmajiは公費で利用できるサービスとなりました。このことは、教育機会の格差解消に貢献し、弊社の理念である「誰もが、フラットに教育機会を得られる世界」の実現へと結びつくものです。プログラムを通じて、より多くの家庭に日本式算数教育の優れた点を体験していただきたいと考えています。またこれを機に、Mathmajiは北米を中心としたグローバル市場での展開をいっそう加速してまいります。

■ 株式会社Mathmajiについて

株式会社Mathmajiは、「誰もが、フラットに教育機会を得られる世界」の実現を目指しています。「民間セクターの世界教育機関として、場所、年齢、家族、収入に関係なく、世界中の人に質の高い教育を提供する」というミッションのもと、デジタルテクノロジーを駆使することで、日本が誇る優れた教育を、世界中の子供たちに提供します。アメリカでの展開に加え、2025年からインドネシアへの進出も果たしております。

■ 会社概要

会社名：株式会社Mathmaji

代表者：代表取締役 廣瀬康令

東京オフィス：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー2F G-STA SQUARE

米国オフィス：6900 Dallas Pkwy, Plano, TX 75024, USA

設立日：2021年8月12日

資本金：13,400万円（資本準備金を含む）（2023年12月27日現在）

事業内容：「誰もが、フラットに教育機会を得られる世界の実現」というビジョンのもと、デジタル教育事業の推進

ウェブサイト：https://www.mathmaji.com