CO2排出量の見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」が、国際的なデザイン賞「ASIA DESIGN PRIZE 2026」で受賞

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田 浩平）が展開するCO2排出量の見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」は、「ASIA DESIGN PRIZE 2026（アジア・デザイン・プライズ2026）」において、世界31カ国・応募総数1,515点の中からWINNER賞に選出されました。これは、日本企業のSaaSとしては唯一の受賞となります。

「ASIA DESIGN PRIZE」は、アジアで国際的なデザインアワードです。革新性や実用性、社会へのインパクトなどを審査基準とし、アジアで最も優れたデザインが選出されます。この度、当社が展開する「ASUENE」は、専門的な知識がなくても直感的に操作できるUI/UX設計が評価され、受賞しました。

「ASIA DESIGN PRIZE 2026」受賞の背景

当社の、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」は、CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります。また、当社は提供する全サービスを通じ、これまで国内外で30,000社を超える企業の脱炭素経営およびサステナビリティ経営を支援してきました。

このたび「ASUENE」は、革新性や実用性、社会へのインパクトなどを審査基準とする国際的なデザインアワード「ASIA DESIGN PRIZE 2026」において、応募総数1,515点の中からWINNER賞に選出されました。

本受賞は日本企業が提供するSaaSとして唯一の受賞で、「ASUENE」のUI/UX設計が専門知識を前提としない操作や、入力導線を整理した構造を採用している点、視認性の高いダッシュボードなど、実務に即したユーザー体験を構築している点が評価されました。また、多言語対応や統一された画面設計により、グローバルでの利用や複数拠点での運用を想定した設計をプロダクト全体に反映している点も、今回の受賞につながりました。

これまでも「ASUENE」は、「グッドデザイン賞」や世界三大デザイン賞のひとつである「iF DESIGN AWARD」を受賞しており、高い評価を得てきました。今後も当社は、高度な技術と優れたデザイン性を両立したプロダクト設計を通じて、企業の脱炭素経営を支援してまいります。

アスエネ上級執行役員 CPO 渡瀬 丈弘からのコメント

「この度、ASIA DESIGN PRIZEという国際的に権威あるデザイン賞を受賞できたことを大変光栄に思います。アスエネは、企業の脱炭素経営を支えるCO2排出量やESGデータといった複雑な情報を、誰もが直感的に理解し意思決定できるプロダクト体験へと変換することを目指してきました。今回の受賞は、テクノロジーとデザインの融合によって、サステナビリティ領域における新しいユーザー体験を実現した点をご評価いただいたものと考えています。気候変動という世界的課題に対して、企業が行動を起こすためには『わかること』『使えること』が不可欠です。私たちはデザインの力によって、サステナビリティをより身近で実行可能なものにしていきたいと考えています。今後もアスエネは、AIとデザインの力で脱炭素経営を世界中の企業に広げ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります」

ASIA DESIGN PRIZE とは

2016年の創設以来、アジアを代表するデザインアワードの一つとして、世界中のデザイナーやクリエイターを迎え入れています。世界31カ国から参加するアジア最大の国際デザイン賞で、デザイナーや企業が革新的なデザイン価値を提示し、競い合う舞台です。今年は1,500点を超える作品が応募され、世界各国から集まった39名の審査員が、空間、プロダクト、コミュニケーションの各カテゴリーにおいて、美しさ、独創性、実用性、そして優れた技術力を総合的に評価し、受賞作品を選出ししています。

「ASUENE」について

「ASUENE」は、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービスです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFD、SSBJなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/