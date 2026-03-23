Mac導入、Tooで完結。「Japan IT Week 春 2026 情シス応援EXPO」に出展

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春 2026」内の「情シス応援EXPO」に出展します。「Mac導入、Tooで完結。」をテーマに、Macの導入から管理・運用、セキュリティ対策まで、法人におけるMacの活用を包括的に支援するソリューションをご紹介します。

情シス応援EXPOは、情報システム部門の課題解決に役立つソリューションが集まる展示会です。ITアウトソーシング、キッティング支援、IT資産管理、ID管理など、情シス業務を支えるサービスが紹介されます。

Tooのブースでは、 Mac導入を検討中の企業や、すでにMacを活用している企業の情報システムご担当者様に向けて、効率的なデバイス管理や運用改善の方法をご提案します。コストを抑えながら最新デバイスを使える柔軟な導入方法「Macサブスクリプションサービス」や企業のデバイスを安全に、効率的に管理できる各種MDM製品、AI環境におけるデバイスとしてのMacの優位性もご紹介します。

働く上で欠かせない存在であるデバイスのスペックは、仕事の生産性に大きな影響を及ぼします。そんな中、社内で利用するデバイスを従業員がある程度選択できる制度（＝Employee Choice）を取る企業も増えてきています。特に、Macを選択できることは、社員個々のクリエイティブな作業環境の実現と統制の取れたIT運用の両立に寄与し、業務の生産性向上につながります。

ブースのイメージ

展示会場内で開催される「情シス応援セミナー」では、Macの標準セキュリティからMDM、EDR、IdPまで、無理なく進められるMac管理のポイントを20分で解説します。

デバイスの調達から管理、万一の際の修理・保守サポートまで、企業のデバイス運用をトータルで整える機会として、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■タイトル

Japan IT Week 春 2026 情シス応援EXPO

■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/event/2026/202604-JapanITWeek/

■主な出展内容

・コストを抑えながら最新デバイスを活用できる、柔軟な導入方法

「Apple Financial Services（残価設定型リース）」「Macサブスクリプションサービス」

・Macの調達から返却まで。ライフサイクルをスマートにする「UTORITO」

・柔軟で安全なデバイス管理を実現「Jamf」「Iru」

・組織のアイデンティティとアクセスの一元管理を実現「Okta」

Appleの最新デバイス「MacBook Neo」の展示も予定しています。

■情シス応援セミナー詳細

タイトル：「20分でわかる、ちょうどいいMac管理。～ 標準セキュリティからMDM、EDR、IdPまで ～」

・日時：4月10日 （金）13:50 - 14:10

・場所：東京ビッグサイト 西展示棟1階 特設会場

※事前のお申し込み不要でご参加いただけます。

■Japan IT Week 春 2026概要

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00 - 17:00

会場：東京ビッグサイト

Tooブース：アトリウム W13-8

主催： RX Japan 合同会社

オフィシャルサイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html

※入場用バッジ登録フォームより展示会無料招待券の登録が可能です。

■株式会社TooがサポートするApple製品の法人導入

https://www.too.com/apple/

Too は、Apple製品の40年以上にわたる取り扱い実績を持ち、高い付加価値を提供できるApple Premium Business Partnerに認定された正規販売店です。Apple製品の導入にとどまらず、運用・管理までを包括的に支援し、お客様それぞれのIT環境に合わせた導入を支援しています。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too Apple事業開発部

E-Mail applebiz@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル