沼津高専発AIスタートアップの株式会社HIBARIが「東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎」に認定されました

株式会社HIBARI

株式会社HIBARI（本社：静岡県沼津市高島町15-5、代表取締役：佐藤 羽瑠、以下「HIBARI」）が東京大学松尾・岩澤研究室（以下「松尾研」）が公認する「松尾研・高専発スタートアップ」として認定されたことをお知らせいたします。

■「松尾研・高専発スタートアップ」について

「松尾研・高専発スタートアップ」とは、高専出身者が創業または松尾研の支援を受け創業された企業の内、技術・事業力共に成長可能性が認められ、且つ松尾研の理念に共感し共に後進の育成に取り組む、選抜された高専発のスタートアップ企業群です。

（東京大学松尾・岩澤研究室HP： https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/startups/ ）

■ 株式会社HIBARIについて

HIBARIは、高等専門学校生を対象とした「ものづくり」とディープラーニングを活用した事業創出コンテスト、第5回「全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト（DCON2024）」における企業賞ダブル受賞（トピー工業賞・日立産業制御ソリューションズ賞）を契機とし、2024年11月に誕生した沼津高専発のAIスタートアップ企業です。

静岡県沼津市を拠点に、「”現場の抱える課題”をデジタルツイン×AIで解決する」をミッションに掲げ、生産工程の最適化やAIによる予知保全などを可能にするソリューションを提供しています。製造業が集積する地域特性を活かし、単なる技術提供にとどまらず、現場に寄り添った技術開発と持続的な価値を生み出す伴走型の社会実装を推進しています。

■ 代表取締役 佐藤羽瑠からのコメント

この度、「松尾研発スタートアップ（松尾研・高専発スタートアップ）」に認定を賜り、心より御礼申し上げます。

全国高専ディープラーニングコンテスト（DCON）への出場から創業、そして今日に至るまで、多大なるご支援をくださった皆さまに深く感謝申し上げます。

私たちHIBARIは、「”現場の抱える課題”をデジタルツイン×AIで解決する」をミッションに掲げ、現場に寄り添った”本当に現場に必要なものづくり”に注力してまいりました。これまで、AIシステムやIoTデバイスの開発にとどまらず、現場の課題発見から解決まで一気通貫で伴走する姿勢を大切にしております。

地方だからこそ見える社会課題や新たなニーズに対し、地域発・高専発の創造力でイノベーションを起こすことが私たちの使命です。今後も、現場のリアルな声と向き合いながら、これまで以上のスピードで先端AI技術の社会実装を推し進めてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社HIBARI

代表者：代表取締役CEO 佐藤 羽瑠

所在地：静岡県沼津市高島町15-5 ぬましんCOMPASS 2F

設立：2024年11月

事業内容：AIシステムやIoTデバイスの開発、デジタルツイン技術の研究開発・導入支援

URL：https://hibari-ai.com