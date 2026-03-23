AIエージェント「OpenClaw」が1日でわかる体験型イベント：「OpenClawキャンプ」を3月28日(土)急遽開催
「OpenClawキャンプ」実行委員会（事務局：株式会社Nulogic、東京都）は、2026年3月28日（土）、オープンソースの自律型AIエージェント「OpenClaw（オープンクロー）」の1DAYイベント（現地＆オンライン）を開催します。
3月17日（火）～27日（金）のオンラインでの情報交換会もあわせて実施中です。期間中はいつでもご参加いただけます。
■参加申込み（luma）
https://luma.com/5i7s7i7a
開催の背景
OpenClawは、GitHub（ギットハブ）上で32.9万スター（2026年3月22日現在）を超え、全世界で推定200万人以上が利用する（AI Business 2026年3月17日）、最も勢いのあるオープンソースAIエージェントです。NVIDIAのジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）はGTC 2026の基調講演で「次のChatGPTだ」「世界中のすべての企業は今、OpenClaw戦略を持つ必要がある」と語り、世界各地で「ClawCon（クローコン）」（OpenClawカンファレンス）が相次いで開催されています。
現在、「利用の計65%を米国と中国が占めている」（日経新聞2026年3月18日）状況で、日本国内では、「自分もやらなきゃ」と思いつつ手が出せないという声が広がっています。セキュリティーの深刻な脆弱性、世界中で爆発的に増えるユースケース、そもそも何から始めればいいかわからない不安。
3月30日（月）には「ClawCon Tokyo」（日本で行われる初のClawCon）の開催が予定されています。オープソース財団「OpenClaw Foundation」に協力する弊社は、日本にもOpenClawの知見を共有し合うハブが必要だと考え、エンジニア、起業家、弁護士、コミュニティマネージャーなど異なる専門性を持つ有志とともに、本イベントを企画しました。
なお、本イベント準備では、OpenClawのSlackボットである「CaptainClaw（キャプテン・クロー）」が”AI社員”として準備をサポートしています。
OpenClawキャンプとは
一日でOpenClawのことがわかる体験型イベントです。
ワークショップでOpenClawに触って、ハッカソンでOpenClawのプロダクトを作って、トークイベントやペアプロンプティングで人のやり方を見て、交流会で知見を共有する。帰る頃には、OpenClawとは何か、なぜ今やるべきかを、自分の言葉で語れるようになっています。
エンジニアも非エンジニアも、ガチ勢もエンジョイ勢も歓迎。初めての方も一緒にOpenClawに驚いてほしいです。教え合う文化を大事にしています。
3つのコンセプト
安全性：「怖くない始め方」を共有する
OpenClawを安全に活用している実践者やツール企業の方などをお招きし、サンドボックスの有効化や権限設定の具体的な構成方法など、「怖くない始め方」を共有します。
適法性：AIエージェントは「自分ごと」になる
弁護士が実際にOpenClawを業務で実験した知見をもとに、「適法に遊べる砂場」としてのガイドラインを準備しています。
あたたかさ：とりあえず打席に立つ
完成度の高いプロダクトを求めるのではなく、草野球感覚でOpenClawを一緒に楽しむ場です。ぜひ、自分なりにさわって理解してみましょう。自分の関心や習熟度に応じて参加するコンテンツを選べます。
キャンプの過ごし方
1.オンラインワークショップ＆トークイベント（10時～）
OpenClawのセットアップ方法（ワークショップ、ペアプロンプティング）、トークイベントを予定しています。
2.「OpenClawハッカソン - 春の”甲”子園」に参加（現地＆オンライン）
- 10:00-11:00 オンボーディング＆チームビルディング
- 11:00-15:00 ハック（動画3分上限＋GitHub提出）
- 15:00-16:00 1次審査（上位チーム選出）
- 16:00-17:30 上位プレゼン＆2次審査
- 17:30-18:00 発表＆表彰式 18:00- ネットワーキング
ハッカソンテーマ
「OpenClaw（AIエージェント）で、人と人を繋ぐ」
- オンラインコミュニケーション
- Eコマース
- 行政・地方自治体（防災・災害支援含む）
ClawCon Tokyoとの連携
3月30日（月）にはClawCon Tokyoが開催されます。ハッカソンで面白いユースケースを作った方には、ClawCon Tokyoでのライトニングトーク登壇のチャンスがあります。
審査員
- Nao Yukawa氏（ClawCon NYC参加者）Lifestack by DeMind Inc.
- ほか調整中
スポンサー
- Zo Computer（予定）
- ほか調整中
ご協力・ご支援
本イベントは、数多くのOpenClawビルダー有志の皆様のご支援により実現しています。
また、オンライン情報交換会「OpenClaw Night」には、国内のOpenClawビルダーのみならず、ClawCon SFおよびNYCの共催者であるTomas Taylor氏、ClawCon NYC参加者のNao Yukawa氏、バイブコーディング弁護士ムーブメントの牽引者であるJamie Tso氏など、海外の実践者も登壇します。
企業・開発者とメディアの方へ
企業・開発者の方: OpenClawエコシステムに関連する新しいツールやサービスをお持ちの方は、ぜひお知らせください。OpenClawビルダーコミュニティに向けてご紹介します。
メディア関係者の方: OpenClawやAIエージェント技術に関するお問い合わせに対応いたします。取材のご相談もお気軽にどうぞ。
主催者より
AIエージェントの波は、もう「来るかもしれない未来」ではありません。世界では毎日のように各地でOpenClawイベントが開かれ、あらゆる業種で活用に向けた実践・実装が加速しています。年度末の大変慌ただしい時期ですが、4月からの新年度を「OpenClaw（AIエージェント）を触ったことがある状態」で迎えたい全国の皆さんと一緒に、「安全に失敗を面白がれる学びの場」をつくりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
開催概要
イベント名： OpenClawキャンプ
日時： 2026年3月28日（土）10:00～18:00
場所： 現地（都内）＆オンライン
テーマ： 「OpenClaw（AIエージェント）で、人と人を繋ぐ」
参加費： 無料
審査員： Nao Yukawa氏 ほか
スポンサー： Zo Computer（予定）
協力： OpenClawビルダー有志の皆様 ほか
主催： 「OpenClawキャンプ」実行委員会（事務局：株式会社Nulogic）
関連イベント： ClawCon Tokyo（2026年3月30日）
OpenClawに関する参考情報
■OpenClawに関する情報
OpenClawにNVIDIAファン氏熱狂 PC動かすAI、大流行で中国も警戒
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN185290Y6A310C2000000/
DeNAが“AI社員”を育成中 AIエージェント「OpenClaw」活用 南場会長「毎朝けんか」
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2603/09/news106.html
■OpenClaw Foundationに関する情報
How the OpenClaw foundation bullet-proofed its future (w/Dave Morin) | E2257
https://www.youtube.com/watch?v=KEHMoI00q3w
■「OpenClaw Night」レポート
3/28ハッカソン甲子園の前夜まで10夜連続で、OpenClawについて色んな人が自分の関心を語り合うZoom情報交換会
OpenClaw Night Day1
https://x.com/ysk_en/status/2034435334994624833
OpenClaw Night Day2
https://x.com/ysk_en/status/2034804442412064865
OpenClaw Night Day3
https://x.com/ysk_en/status/2035167121777537137
OpenClaw Night Day4
https://x.com/ysk_en/status/2035538954506866800?s=20
OpenClaw × LINE で体験する「自律型AI」実況レポート
https://x.com/ysk_en/status/2034597056539750499
本件に関するお問い合わせ先
「OpenClawキャンプ」実行委員会
事務局：株式会社Nulogic
担当：遠藤祐介
メール：event@nulogic.co.jp
X（旧Twitter）：@ysk_en(https://x.com/ysk_en)