AIエージェント「OpenClaw」が1日でわかる体験型イベント：「OpenClawキャンプ」を3月28日(土)急遽開催

株式会社Nulogic

「OpenClawキャンプ」実行委員会（事務局：株式会社Nulogic、東京都）は、2026年3月28日（土）、オープンソースの自律型AIエージェント「OpenClaw（オープンクロー）」の1DAYイベント（現地＆オンライン）を開催します。

3月17日（火）～27日（金）のオンラインでの情報交換会もあわせて実施中です。期間中はいつでもご参加いただけます。

■参加申込み（luma）

https://luma.com/5i7s7i7a

開催の背景

OpenClawは、GitHub（ギットハブ）上で32.9万スター（2026年3月22日現在）を超え、全世界で推定200万人以上が利用する（AI Business 2026年3月17日）、最も勢いのあるオープンソースAIエージェントです。NVIDIAのジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）はGTC 2026の基調講演で「次のChatGPTだ」「世界中のすべての企業は今、OpenClaw戦略を持つ必要がある」と語り、世界各地で「ClawCon（クローコン）」（OpenClawカンファレンス）が相次いで開催されています。

現在、「利用の計65%を米国と中国が占めている」（日経新聞2026年3月18日）状況で、日本国内では、「自分もやらなきゃ」と思いつつ手が出せないという声が広がっています。セキュリティーの深刻な脆弱性、世界中で爆発的に増えるユースケース、そもそも何から始めればいいかわからない不安。

3月30日（月）には「ClawCon Tokyo」（日本で行われる初のClawCon）の開催が予定されています。オープソース財団「OpenClaw Foundation」に協力する弊社は、日本にもOpenClawの知見を共有し合うハブが必要だと考え、エンジニア、起業家、弁護士、コミュニティマネージャーなど異なる専門性を持つ有志とともに、本イベントを企画しました。

なお、本イベント準備では、OpenClawのSlackボットである「CaptainClaw（キャプテン・クロー）」が”AI社員”として準備をサポートしています。

OpenClawキャンプとは

一日でOpenClawのことがわかる体験型イベントです。

ワークショップでOpenClawに触って、ハッカソンでOpenClawのプロダクトを作って、トークイベントやペアプロンプティングで人のやり方を見て、交流会で知見を共有する。帰る頃には、OpenClawとは何か、なぜ今やるべきかを、自分の言葉で語れるようになっています。

エンジニアも非エンジニアも、ガチ勢もエンジョイ勢も歓迎。初めての方も一緒にOpenClawに驚いてほしいです。教え合う文化を大事にしています。

3つのコンセプト

安全性：「怖くない始め方」を共有する

OpenClawを安全に活用している実践者やツール企業の方などをお招きし、サンドボックスの有効化や権限設定の具体的な構成方法など、「怖くない始め方」を共有します。

適法性：AIエージェントは「自分ごと」になる

弁護士が実際にOpenClawを業務で実験した知見をもとに、「適法に遊べる砂場」としてのガイドラインを準備しています。

あたたかさ：とりあえず打席に立つ

完成度の高いプロダクトを求めるのではなく、草野球感覚でOpenClawを一緒に楽しむ場です。ぜひ、自分なりにさわって理解してみましょう。自分の関心や習熟度に応じて参加するコンテンツを選べます。

キャンプの過ごし方

1.オンラインワークショップ＆トークイベント（10時～）

OpenClawのセットアップ方法（ワークショップ、ペアプロンプティング）、トークイベントを予定しています。

ハッカソンテーマ

2.「OpenClawハッカソン - 春の”甲”子園」に参加（現地＆オンライン）- 10:00-11:00 オンボーディング＆チームビルディング- 11:00-15:00 ハック（動画3分上限＋GitHub提出）- 15:00-16:00 1次審査（上位チーム選出）- 16:00-17:30 上位プレゼン＆2次審査- 17:30-18:00 発表＆表彰式 18:00- ネットワーキング

「OpenClaw（AIエージェント）で、人と人を繋ぐ」

ClawCon Tokyoとの連携

- オンラインコミュニケーション- Eコマース- 行政・地方自治体（防災・災害支援含む）

3月30日（月）にはClawCon Tokyoが開催されます。ハッカソンで面白いユースケースを作った方には、ClawCon Tokyoでのライトニングトーク登壇のチャンスがあります。

審査員

スポンサー

ご協力・ご支援

- Nao Yukawa氏（ClawCon NYC参加者）Lifestack by DeMind Inc.- ほか調整中- Zo Computer（予定）- ほか調整中

本イベントは、数多くのOpenClawビルダー有志の皆様のご支援により実現しています。

また、オンライン情報交換会「OpenClaw Night」には、国内のOpenClawビルダーのみならず、ClawCon SFおよびNYCの共催者であるTomas Taylor氏、ClawCon NYC参加者のNao Yukawa氏、バイブコーディング弁護士ムーブメントの牽引者であるJamie Tso氏など、海外の実践者も登壇します。

企業・開発者とメディアの方へ

企業・開発者の方: OpenClawエコシステムに関連する新しいツールやサービスをお持ちの方は、ぜひお知らせください。OpenClawビルダーコミュニティに向けてご紹介します。

メディア関係者の方: OpenClawやAIエージェント技術に関するお問い合わせに対応いたします。取材のご相談もお気軽にどうぞ。

主催者より

AIエージェントの波は、もう「来るかもしれない未来」ではありません。世界では毎日のように各地でOpenClawイベントが開かれ、あらゆる業種で活用に向けた実践・実装が加速しています。年度末の大変慌ただしい時期ですが、4月からの新年度を「OpenClaw（AIエージェント）を触ったことがある状態」で迎えたい全国の皆さんと一緒に、「安全に失敗を面白がれる学びの場」をつくりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

開催概要

イベント名： OpenClawキャンプ

日時： 2026年3月28日（土）10:00～18:00

場所： 現地（都内）＆オンライン

テーマ： 「OpenClaw（AIエージェント）で、人と人を繋ぐ」

参加費： 無料

審査員： Nao Yukawa氏 ほか

スポンサー： Zo Computer（予定）

協力： OpenClawビルダー有志の皆様 ほか

主催： 「OpenClawキャンプ」実行委員会（事務局：株式会社Nulogic）

関連イベント： ClawCon Tokyo（2026年3月30日）

OpenClawに関する参考情報

■OpenClawに関する情報

OpenClawにNVIDIAファン氏熱狂 PC動かすAI、大流行で中国も警戒

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN185290Y6A310C2000000/

DeNAが“AI社員”を育成中 AIエージェント「OpenClaw」活用 南場会長「毎朝けんか」

https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2603/09/news106.html

■OpenClaw Foundationに関する情報

How the OpenClaw foundation bullet-proofed its future (w/Dave Morin) | E2257

https://www.youtube.com/watch?v=KEHMoI00q3w

■「OpenClaw Night」レポート

3/28ハッカソン甲子園の前夜まで10夜連続で、OpenClawについて色んな人が自分の関心を語り合うZoom情報交換会

OpenClaw Night Day1

https://x.com/ysk_en/status/2034435334994624833

OpenClaw Night Day2

https://x.com/ysk_en/status/2034804442412064865

OpenClaw Night Day3

https://x.com/ysk_en/status/2035167121777537137

OpenClaw Night Day4

https://x.com/ysk_en/status/2035538954506866800?s=20

OpenClaw × LINE で体験する「自律型AI」実況レポート

https://x.com/ysk_en/status/2034597056539750499

本件に関するお問い合わせ先

「OpenClawキャンプ」実行委員会

事務局：株式会社Nulogic

担当：遠藤祐介

メール：event@nulogic.co.jp

X（旧Twitter）：@ysk_en(https://x.com/ysk_en)