アパレルECのトリミング作業を90%削減！AI SaaS『スマートトリミングAI』提供開始

株式会社セントラルオフィススマートトリミングAI サービス説明

株式会社セントラルオフィス（本社：東京都台東区）は、アパレルEC事業者向けのAI画像一括トリミングSaaS「スマートトリミングAI」を正式リリースいたしました。

国内のアパレルEC市場は2兆7,980億円規模へと拡大を続けています（経済産業省 令和6年度調査）。その一方で、中小企業の68.0%が人手不足を実感しており（日本商工会議所 2023年調査）、少人数で運営されるEC現場では商品画像のトリミングやリサイズなどのささげ業務に多くの時間が割かれています。画像加工業務の負担が、事業成長のボトルネックになりつつあるのが現状です。

「スマートトリミングAI」は、こうしたささげ業務の一部をAIで自動化し、限られた人員が売上に直結する業務に集中できる環境を実現します。



出典：経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」(https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html)

出典：日本商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査（2023年）」(https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1201013)

詳細を見る :https://www.smatri-ai.com/lp

開発の背景

スマートトリミングAIの開発背景

アパレルECの成長に伴い商品画像が増え続ける一方、トリミングやリサイズは今も手作業が主流です。

トリミングやリサイズの作業は1枚あたり3～5分かかるため、月間1,000枚であれば50時間以上を消費し、担当者ごとの品質のばらつきも課題となっています。中小企業の68.0%が人手不足を実感しながらも、小規模企業のDX導入率は44.7%にとどまっており（IPA 2024年調査）、多くの現場では限られたスタッフが手作業に追われているのが実情です。



少人数運営の現場では、責任者自らが画像加工に時間を奪われるケースも少なくありません。代表・高井の知人もその一人で、手作業が終わらないために、新作の企画やSNS分析になかなか手が回らない状態でした。この光景を日常的に目にしていたことが、本サービス開発の原点となっています。

本来、EC担当者が時間を使うべきなのは、商品の魅力を伝える企画やマーケティングであり、画像加工自体は直接売上を生む作業ではありません。

「スタッフが毎日この作業に追われる現場を変えたい」――スマートトリミングAIは、そんな強い想いから生まれました。

出典：IPA「DX動向2024」(https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/dx-trend-2024.html)

詳細を見る :https://www.smatri-ai.com/lp

スマートトリミングAIの3つの特徴

1. ドラッグ&ドロップで最大100枚を一括処理ドラッグ&ドロップで最大100枚を一括処理

画像をアップロードするだけで、AIが人物・商品を自動検出し、最適な構図で一括トリミング。1枚あたり数秒で完了します。

2. 誰がやっても、仕上がりが揃う誰がやっても、仕上がりが揃う

AIが顔や体のパーツを検出し、余白・構図をミリ単位で自動調整。正面・横向き・後ろ向きなど、顔を含まないカットにも対応します。

3. Instagram・ZOZO等に合わせて複数サイズを同時出力Instagram・ZOZO等に合わせて複数サイズを同時出力

1枚の画像から9:16、4:5など用途に応じたサイズを一括生成。自動トリミング後の手動微調整にも対応しています。

導入効果

導入効果

月間1,000枚のトリミングの場合

無料でお試しいただけます

- 作業時間：月間50時間 → 数分（1枚あたり数秒）- コスト：人件費 約100,000円/月 → 16,500円/月（Proプラン年間契約）- コスト約1/6に削減。空いた時間を販促企画やクリエイティブな業務に投資可能

スマートトリミングAIは、ログイン不要・クレジットカード登録不要で、今すぐ無料でお試しいただけます。

無料で利用する :https://www.smatri-ai.com/

>スマートトリミングAIの詳細はこちら(https://www.smatri-ai.com/lp)

今後の展望

今後は、多様な画像パターンへの対応とAI精度のさらなる向上を進めてまいります。アパレルEC事業者の皆様を煩雑な作業から解放し、本来のクリエイティブな業務である「商品の魅力を届けること」に専念できる環境づくりを強力にサポートいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社セントラルオフィス

所在地：東京都台東区上野六丁目１番６-１００５号

代表取締役社長：高井央司

事業内容：アパレルEC向けAI画像処理SaaS「スマートトリミングAI」の企画・開発・運営



お問合せ先

株式会社セントラルオフィス

E-mail：info@central-office.co.jp