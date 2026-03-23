IIJ新ソリューションに、ソリトンの認証システムが採用

株式会社ソリトンシステムズ

株式会社ソリトンシステムズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鎌田 理、以下 ソリトン）は、株式会社インターネットイニシアティブ（以下 IIJ）が本日より提供開始する「IIJネットワーク認証ソリューション with Soliton」に、当社の証明書認証システムが採用されたことを発表します。

本ソリューションにおいて、ソリトンの認証システムにより、クライアント証明書を活用した強固な認証環境を実現します。採用にあたっては、ソリトンがこれまで培ってきた証明書認証システムの実績と信頼性が高く評価されました。

背景

テレワークの普及やクラウドサービスの利用拡大に伴い、「誰が」「どの端末から」システムにアクセスしているかを正確に把握・制御することの重要性が高まっています。また、フィッシング攻撃などによる不正ログイン被害の増加を背景に、利用端末そのものを特定・制御する仕組みへのニーズが急速に拡大しています。

ソリトン製品採用の理由

本ソリューションでは、ソリトンの「NetAttest EPS」および「Soliton OneGate」が中核製品として採用されています。今回の採用では、以下の点がIIJに高く評価されました。

厳格な端末認証：クライアント証明書によって利用者と端末を厳密に識別し、不正端末からのアクセスを抑止します。

統合的な認証管理：証明書のライフサイクル管理を一元化し、退職・端末変更時の制御を効率化します。

豊富な導入実績：多数の企業・組織において実証された信頼性を有し、クラウド・オンプレミスを問わず柔軟に対応可能です。

IIJ × ソリトン 認証ソリューションのイメージ

今後の展望

ソリトンは今後も、IIJとの技術連携を通じて、ゼロトラスト時代における認証セキュリティの強化と、お客様の安全なデジタル業務環境の実現に貢献してまいります。

エンドースメント

株式会社インターネットイニシアティブ インテグレーション事業本部

ITサービスインテグレーション本部 本部長 井本 直樹 様

株式会社ソリトンシステムズ様の「Soliton OneGate」および「NetAttest EPS」による認証機能を連携させることで、クライアント証明書による認証・管理の一元化、社内システムからクラウドサービスまで横断したセキュリティ統制について、IIJによる構築～運用のワンストップ体制により効率的なソリューションとして提供できることを大変嬉しく思います。

弊社サービスとも親和性を持たせたパターンもご用意しており、お客様ニーズに沿ったバリエーションある形で提供可能となります。

多数ニーズのある本領域について、お客様にメリットある形で、スピード感を持って提供できる機会となれば幸いです。

【 株式会社インターネットイニシアティブについて 】

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）は、1992年に設立され、1994年に国内初の本格的なインターネット接続サービスを開始しました。現在、IIJグループは約15,000社の国内外企業に対し、インターネット接続、クラウド、セキュリティに加え、IoTや動画配信、さらにシステム構築や運用アウトソーシングなど総合的なネットワークソリューションを提供しています。また個人向け通信サービス「IIJmio」を展開しています。

https://www.iij.ad.jp/

【 IIJネットワーク認証ソリューション with Soliton について 】

https://www.iij.ad.jp/biz/network-auth/

【 NetAttest EPSについて 】

NetAttest EPS（ネットアテスト イーピーエス）は、国内シェアNo.1（※1）の認証アプライアンスです。デジタル証明書を使用したネットワーク認証に必要な機能をオールインワンで備え、正しい端末・正しいユーザーのみネットワークに接続できる安全な環境を実現します。

https://www.soliton.co.jp/eps/

※1 富士キメラ総研「2025 コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」より

【 株式会社ソリトンシステムズについて 】

設立以来、ソリトンシステムズはIT・エレクトロニクス業界にあって、常に新しい技術トレンドを見据え、いくつもの「日本で初めて」を実現してきました。近年は、認証を中心とした ITセキュリティからサイバー対策まで、また、携帯電話回線4G、5GやWi-Fiを利用した高精細の映像伝送システム、遠隔運転、遠隔操作などに取り組んでいます。国産メーカーとして、オリジナルの「もの創り」、「独創」にこだわった製品とサービスを提供しています。

設立：1979年、売上197億円（2025年12月期）、東証プライム

HP：https://www.soliton.co.jp/

【 NetAttest EPSに関するお問い合わせ先 】

株式会社ソリトンシステムズ ITセキュリティ事業部

Tel：03-5360-3811 / E-mail：netsales@soliton.co.jp