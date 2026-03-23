AWS×エムニ、製造業AI活用を支えるデータ基盤の最新動向を解説する無料オンラインセミナーを開催（4/15 水）

株式会社エムニ

2026年4月15日（水）、株式会社エムニ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：下野祐太、以下「エムニ」）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（本社：東京都品川区、代表執行役員社長：白幡晶彦、以下「AWSジャパン」）より志村 誠 様をお招きし、無料オンラインセミナー「AWSデータ基盤で実現する製造業AI活用最前線」を開催いたします。

製造業における生成AI活用は、PoCフェーズから本格運用フェーズへと移行しつつあります。その成否を分けるのは、モデルの性能だけではありません。AIを継続的に業務で活用していくためには、データを蓄積・統合・活用するための基盤設計や、セキュリティ・拡張性を踏まえたクラウド活用戦略が重要な鍵となります。

本ウェビナーでは、製造業向けクラウド／データ基盤を提供するAWSジャパンと、AWSクラウド上で生成AIの業務実装を行うエムニが登壇します。AWSジャパンからは、製造業におけるデータ基盤整備の最新動向や、生成AI活用を見据えたクラウド設計について、エムニからは、AWS上で実装した生成AIの業務活用事例や、基盤設計と業務設計を接続する実践的な考え方について、具体例を交えながら解説します。

両社の知見を通じて、製造業がAI活用を本格化させるうえで、どのようなデータ基盤を整備し、どのように現場実装へつなげていくべきかを明らかにします。

■概要

・日時：2026年4月15日（水）12:00～13:00

・申込締切：2026年4月15日（水）11:00まで

・申込詳細：https://webinar.emuniinc.jp/emuni-vol013-seminar?_gl=1*1h79fvm*_gcl_au*MTUzNjA0NDY3Mi4xNzcyMDA2OTA1LjE3Nzg5MjY2MDUuMTc3MzY0OTgzOS4xNzczNjQ5ODQx

・実施方法：オンライン（Zoomウェビナー）

・参加費：無料

・対象：

・製造業のDX / AI推進担当者・責任者

・情報システム部・データ基盤部門の責任者

・クラウド活用を検討中の技術部門責任者

・生成AIの本格導入を検討している経営層

・主催： 株式会社エムニ

■このような方におすすめ

・製造業におけるデータ基盤整備の最新動向を知りたい方

・生成AI活用を見据えたクラウド設計の考え方を学びたい方

・AWS上での生成AI実装事例を具体的に知りたい方

・AI導入をPoCで終わらせず、現場運用につなげたい方

■プログラム（Online Seminar Timetable）

【12:00～12:05】冒頭ご案内

進行：門前 一馬（株式会社エムニ／マーケティングエンジニア）

内容：登壇者紹介、ウェビナーの進行説明、質疑応答・Q&A・録音録画等のご案内

【12:05～12:20】製造業データ基盤設計の導入事例

登壇：志村 誠 様（アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 データソリューション本部 本部長）

要旨：製造業におけるデータ活用は、IoT・設計データ・品質データなど多様化・高度化しています。本ウェビナーでは、産業データ活用の現状や課題を踏まえ、AWSにおける製造業向けデータ基盤の設計思想や、生成AI活用を見据えたクラウドアーキテクチャについて、実際の導入事例を交えながら解説します。

【12:20～12:35】AWS基盤で実装する生成AI活用事例

登壇：下野 祐太（株式会社エムニ 代表取締役CEO）

要旨：AWSクラウド基盤上で、製造業向け生成AIをどのように実装・運用しているのかを、具体事例とともに紹介します。RAG構築、社内ナレッジ検索、特許翻訳LLM、保全業務支援などを例に、実際のアーキテクチャと業務統合プロセスを解説。基盤設計と業務設計をどのように接続するか、その実践知を共有します。

【12:35～13:00】クロストーク

登壇：下野 × 志村 様（モデレーター：門前）

テーマ：

・製造業における理想のデータ基盤はどうあるべきか

・AIデータ基盤構築で成功している企業の共通点

・セキュリティ設計はどこまで考えるべきか ほか

無料でウェビナーに参加する :https://webinar.emuniinc.jp/emuni-vol013-seminar

■登壇者プロフィール（敬称略）

志村 誠｜アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 データソリューション本部 本部長

事業会社におけるデータ基盤の開発・運用およびデータ活用を経て、2016年よりAWSにてデータ領域のソリューションアーキテクトとして、幅広い企業に対してデータ基盤の構築や活用を支援。共著書に『AWSではじめるデータレイク』。

下野 祐太｜株式会社エムニ 代表取締役CEO

京都大学大学院エネルギー科学研究科応用科学専攻卒。株式会社松尾研究所にて製造業向けのAI社会実装に3年間従事。AI企業でのプロジェクト経験多数。Forbes JAPAN 30 Under 30 2025受賞。

※個人情報の取り扱い

本応募フォームで取得した回答内容および個人情報は、株式会社エムニおよびアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が取り扱います。

株式会社エムニのプライバシーポリシー：

https://www.emuniinc.jp/privacy-policy

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社のプライバシーポリシー：

https://aws.amazon.com/jp/privacy/

■会社概要（株式会社エムニ）

会社名：株式会社エムニ

代表取締役CEO：下野祐太

本社/東京オフィス：〒101-0031 東京都千代田区東神田1丁目11-5 石田ビル東神田3階

京都オフィス：〒606-8307 京都市左京区吉田上阿達町17番地 地域経済牽引拠点1階

事業内容：製造業特化型オーダーメイドAIの開発

企業理念：「AIで働く環境を幸せに、世界にワクワクを」

・会社HP：https://www.emuniinc.jp/

・採用サイト：https://www.emuniinc.jp/recruit

・無料相談のお問い合わせ：https://www.emuniinc.jp/contact

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社エムニ

広報担当：岩崎

Email：hideaki.iwasaki@emuniinc.jp