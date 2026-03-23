【超大作ファンタジー、待望の第2巻！】『コリット２.　復讐する子どもたち』発売!!!

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月23日に『コリット２. 復讐する子どもたち』を発売いたしました。

■2巻もボリュームたっぷり！

子どもから大人まで夢中になれる、超大作ファンタジー『コリット』の第2巻が刊行。

今巻は、新たなキャラクターとして、地球で暮らす人間の少年少女、コイルとティティが登場。金星に暮らすイパたちコリットの話が中心だった1巻とはまったく別のストーリーが展開されていくが、両者は衝撃的な出会いをすることになる。そんな気になる出会いはぜひ本編で！ 読み終わったあと、「3巻はまだ!?」と思わず叫んでしまうかも。

■ストーリー

▲『コリット２. 復讐する子どもたち』

舞台は金星を離れ、地球へ！ 人間とコリットの運命が交錯し、物語は大きく動き出す。

争いが消え、平和な時代が続く地球。平等に管理された「一般世界」と呼ばれる世界で暮らす14歳の少年コイルは、父を処刑され、その復讐を望む少女ティティと協力し、国により奪われた父親の記憶を取り戻す方法を探していた。

一方、サックとともに地球に着いたイパは、主人となる買い手が現れるのを待つが……。超大作ファンタジー、待望の第2巻！

■六七質氏のイラストも必見！

▲第1巻（上・下）で登場したイパに加え、新たなキャラクターが多数登場！▲コイルは母親と、記憶を奪われた父親の世話をしながら地球の「一般世界」に暮らしている▲金星から地球にやってきたイパとサック。どんな主人に仕えることになるのか……

表紙・挿絵は、第1巻に引き続き人気イラストレーターの六七質氏が担当。第2巻の表紙には、新たな主要キャラクターであるコイルとティティが学校の庭に佇む様子が描かれている。ぜひ本文を読みながら、未来の学校の造形に注目してみてほしい。また、巻頭カラーや挿し絵では、登場キャラクターや各シーンの様子がいきいきと描写されており、さらに深く物語の世界に入り込める。

『コリット１.』の上巻が無料で読める！

▲未来の地球の技術や建造物にも注目！

第2巻の発売を記念して、『コリット１. 上 機械じかけの心臓』を全文無料公開中（公開期間：2026年5月31日まで）！

「気になっているけれど、まだ読めていない……」という人は、ぜひこの機会にイパたちコリットの金星での日々、そして冒険の始まりを読んでみてほしい。魅力的なキャラクターやドキドキするようなストーリーに引き込まれ、どんどん続きが読みたくなるはず。春休みの読書にもおすすめ！

▽ 『コリット１. 上 機械じかけの心臓』を全文無料公開中

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo3MDQ2MjJ9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo3MDQ2MjJ9&detailFlg=1&pNo=1)

▲『コリット１.』上・下巻は絶賛発売中！（※無料で公開しているのは『コリット１.』上巻です）

［商品概要］

■『コリット２. 復讐する子どもたち』

著：TERUKO

絵：六七質

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：A5判／370ページ

ISBN：978-4-05-206330-5

電子版：配信予定あり

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020633000(https://hon.gakken.jp/book/1020633000)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063309/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063309/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494823/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494823/)

■『コリット１. 上 機械じかけの心臓』

著：TERUKO

絵：六七質

定価：1,595円（税込）

発売日：2025年7月31日

判型：A5判／286ページ

ISBN：978-4-05-206184-4

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020618400(https://hon.gakken.jp/book/1020618400)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061845/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061845/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18231187/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231187/)

■『コリット１. 下 機械じかけの心臓』

著：TERUKO

絵：六七質

定価：1,595円（税込）

発売日：2025年7月31日

判型：A5判／276ページ

ISBN：978-4-05-206185-1

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020618500(https://hon.gakken.jp/book/1020618500)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061853/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061853/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18231188/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231188/)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開