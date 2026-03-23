「セキュリティ対策評価制度の最新動向と実効性あるセキュリティ教育の進め方」セミナーをオンライン無料開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）と株式会社NSD（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今城義和）は、2026年3月26日(木) 11時から、「【経産省】「セキュリティ対策評価制度の最新動向と実効性あるセキュリティ教育の進め方」をテーマとしたセミナーをオンライン無料開催いたします。

Zoomでご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_scs_evaluation_system_and_education/

開催の背景

経済産業省が進める「セキュリティ対策評価制度」は、企業のセキュリティ水準を可視化し、取引先や社会からの信頼を高めることを目的に検討が進む重要な取り組みです。

本ウェビナーでは、制度創設の背景や狙い、企業に求められる実務的な対応ポイントを解説します。

さらに、制度対応に欠かせない“実効性あるセキュリティ教育”をどのように設計し、社内に根付かせていくかを、具体的な支援策とともにご紹介します。

開催概要- セミナー名：【経産省】セキュリティ対策評価制度の最新動向と実効性あるセキュリティ教育の進め方- 登壇者：- - 株式会社NSD 平木 裕二氏- - LRM株式会社 執行役員 / CCO 藤居 朋之- 日時：2026年3月26日(木) 11:00~12:00- 費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。- 形式：オンライン(Zoom)- 申込締切：開催日当日の開始時間までとなります。お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

https://www.lrm.jp/seminar/se_scs_evaluation_system_and_education/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,200社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援