照葉スパリゾート本店、第3弾リニューアルを実施――トレーニングルームに新マシン4種を導入、“癒し”と“健康”を融合した新たなウェルネス体験を提供

株式会社ナカシロ

株式会社ナカシロが運営する温浴複合施設「照葉スパリゾート本店」（福岡市）は、2026年3月20日（金）に、第3弾リニューアルとしてトレーニングルームの設備強化を実施いたしました。

本リニューアルでは、上半身から下半身までバランスよく鍛えられる4種のトレーニングマシンを新たに導入。スパリゾートコースをご利用のお客様は、追加料金なしでご利用いただけます。

“癒し”に加えて“健康”という価値を強化し、温浴と運動を組み合わせることで、心身を整える新たなウェルネス体験を提供します。

■ トレーニングルームの機能強化で“ウェルネス体験”を拡張

開放感のあるトレーニングルーム。自然光が差し込む空間で快適に運動が可能

照葉スパリゾート本店では、これまで温浴・リラクゼーションを中心とした滞在体験を提供してまいりましたが、本リニューアルにより“身体を動かす”という新たな過ごし方を強化しました。

入浴前後の軽い運動や、日常的なトレーニングの一環としてもご利用いただける環境を整備し、心身のコンディショニングを意識した滞在スタイルを提案します。

■ 新たに導入したトレーニングマシン

上半身から下半身までバランスよく鍛えられるラインナップを揃え、初心者から日常的にトレーニングを行う方まで、幅広いお客様にご利用いただける環境を整えました。

チェストプレスラットプルダウンレッグエクステンションレッグプレス

・チェストプレス：胸を中心に、腕や肩まわりも鍛えられるトレーニングマシンです。

・ラットプルダウン：背中を中心に、腕の筋肉も鍛えられるトレーニングマシンです。

・レッグエクステンション：太ももの前側を集中的に鍛えられるトレーニングマシンです。

・レッグプレス：太ももやお尻を中心に、下半身をバランスよく鍛えられるトレーニングマシンです。

■ スパリゾート内で完結する“癒し×健康”の体験へ

運動で身体を動かした後に温浴でリラックスすることで、より充実したコンディショニング体験を提供します。

照葉スパリゾート本店は、“癒し・健康・楽しさ”が一体となった施設として、1日を通して心身を整えられる空間へと進化してまいります。

■ 第4弾リニューアルへ向けた先行アップデート

今回のトレーニングルーム強化は、2026年4月中旬に予定している第4弾リニューアルに先駆けたアップデートです。

第4弾では、「遊ぶ・集う・癒す」をテーマに、リゾートラウンジやアウトドアサウナなどを新設予定。より多様な過ごし方が可能な施設へと進化します。

■施設概要

【照葉スパリゾート本店】九州最大級の温浴複合施設

〒813-0017

住所：福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目2-15

電話番号：092-683-1010

HP：https://terihaspa.jp/