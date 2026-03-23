セサミストリートの仲間たちと遊んで学ぶ新シリーズ「セサミストリート・プレイパーク」が NHK Eテレ「The Wakey Show」にて放送開始

Sesame Workshop

セサミストリート・プレイパークのキービジュアル

非営利団体セサミワークショップが制作する新シリーズ「セサミストリート・プレイパーク」が、4月1日午前7時よりNHK Eテレ「The Wakey Show」にて放送開始いたします。エルモやクッキーモンスター、ジュリアといったセサミストリートの仲間たちと、インタラクティブなゲームで楽しく遊びながら学べる本シリーズは、画面の前の子どもたちとその家族へ、体も心も弾むような笑顔あふれる時間をお届けします。思わず参加したくなる遊びの中で、家族や友だちとつながる楽しさも感じられるコーナーです。

本シリーズは、「The Wakey Show」で放送されるセサミストリートのコーナー第2弾として、毎週約2分のエピソード（全16話）を展開予定です。2025年度放送の「エルモの Like It ラップ」では、日本全国の子どもたちがオリジナルのラップを披露し、自分らしさや誇りに思うことを表現してくれました。本シリーズも、そのインクルーシブな世界観を受け継ぎながら、ゲームを中心とした構成へとバージョンアップ。遊びを通して学ぶ楽しさを伝えます。

各エピソードでは、エルモがプレイパークを訪れ、4つのゲームからその日のゲームを選び、遊びがスタートします。エルモ、クッキーモンスター、ジュリアに加え、4名の子どもたち（べに、たいき、レオン、めい）が登場する回もあり、それぞれ認知能力を育むインタラクティブなゲームに挑戦。視聴者の子どもたちも、家族や友だちといっしょに、楽しい音楽にあわせて体を動かしたり、リズムを刻んだり、目や耳を使って考えたりして、楽しむことができます。

本シリーズの放送開始に際し、セサミワークショップ・バイスプレジデント兼セサミストリートジャパン代表の長岡学は次のように述べています。

「遊びは、子どもたちが学び、他者とつながり、自分自身を表現するために最も大切な手段のひとつです。『セサミストリート・プレイパーク』を通して、本年度もNHK Eテレ 『The Wakey Show』とご一緒し、日本中のご家庭に、楽しい学びの体験をお届けできることをとてもうれしく思います。子どもたちとご家族が一緒に学び、笑顔でつながることは、我々にとって最も大切なことです。」

本シリーズに登場する4つのゲームは、以下の通りです。

- キープ・ザ・リズム：自分の声を楽器にして、エルモたちと声の合奏をするゲームです。- フレンズ・マッチ：セサミストリートの仲間の動きをよく見て、同じ動きを見つけるゲームです。- カラームーブ：色の指示や、サプライズで現れるクッキーモンスターの合図にあわせて体を動かすゲームです。- ロボ・ゴー・ゴー！：指示をよく聞いて、クッキーモンスター・ロボの動きを推測するゲームです。

「セサミストリート・プレイパーク」は、子どもたちの主体的な参加を促し、家族とのつながりや学ぶ楽しさを育むことを目指しています。セサミストリートならではの「遊びを通して学ぶ体験」を、「The Wakey Show」とともにお楽しみください。

キープ・ザ・リズムキープ・ザ・リズムフレンズ・マッチ（エルモ）フレンズ・マッチ（ジュリア）

「セサミストリート・プレイパーク」概要

制作・著作：セサミワークショップ

制作協力：セサミストリートジャパン合同会社、株式会社ディレクションズ、株式会社FAB

音楽制作：CHI-MEY（チーミー）

イラスト制作：おおさわ ゆう、渋谷 ミナミ

放送： NHK Eテレ「The Wakey Show」内 毎週水曜日

あさ 7:00 ～ 7:20 / 再放送 夕方 5:10 ～ 5:30

セサミストリートジャパン及びセサミワークショップについて

セサミストリートジャパンは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体セサミワークショップの日本法人です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP: www.sesameworkshop.org(https://sesameworkshop.org) / www.sesamestreetjapan.org(https://www.sesamestreetjapan.org)

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