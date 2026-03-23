【阪神タイガース2026新商品】「阪神タイガース×かえるのピクルス」のビーンドールとマスコットが新登場！

株式会社ヘソホールディングス

■商品概要

商品名：阪神タイガース×かえるのピクルス ビーンドール(YE / WH）

阪神タイガース×かえるのピクルス マスコット(YE / WH）

発売日：2026年4月7日 ※販売場所によって導入時期が異なります

販売場所：関西の土産店舗・バラエティショップ、公式オンラインショップT-SHOP、チームショップアルプス、ファンショップダグアウト、チームショップクラブハウス、ファンショップベース、阪神甲子園球場スタジアムショップ、各公認ショップ、他

※店舗により取扱いの時期・数量は異なります。

発売元：株式会社ヘソプロダクション

ライセンス表記：(C)️阪神タイガース

(C)️1994 NAKAJIMA CORPORATION

阪神タイガース×かえるのピクルス ビーンドール YE \5,280（税込）

サイズ：約 H18×W18×D15(cm)本体

（阪神タイガースチャーム付き）

阪神タイガース×かえるのピクルス ビーンドール WH \5,280（税込）

サイズ：約 H18×W18×D15(cm)本体

（阪神タイガースチャーム付き）

阪神タイガース×かえるのピクルス マスコット YE \3,850（税込）

サイズ：約 H13×W9×D4(cm)本体

（阪神タイガースチャーム付き）

阪神タイガース×かえるのピクルス マスコット WH \3,850（税込）

サイズ：約 H13×W9×D4(cm)本体

（阪神タイガースチャーム付き）

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

株式会社ヘソプロダクションは、阪神タイガースのサポートカンパニーとして、タイガースファンの皆様、地域の皆様と一緒にスポーツを愛する心を大切に育み、弊社の「モノづくり」と地域コミュニティとの関係性をより意味のあるものとなるよう全力で取り組んでまいります。また、社会全体を感動させ、勇気づける力を持ったスポーツに携わり、「阪神タイガース 」とパートナーになることで少しでもスポーツ、地域、社会の発展に貢献できる企業になれるよう努力してまいりますので、今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com