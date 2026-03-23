「meviy」、「meviyマーケットプレイス」食品工場の“自動化”を加速、meviy開発サイクルを1/3に短縮

株式会社ミスミグループ本社

機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」と日本最大級の製造業マーケットプレイス「meviyマーケットプレイス」（サービス提供元：株式会社ミスミグループ本社）が、FA装置開発を手掛ける株式会社Zen-Sai（本社：東京都西東京市、以下、Zen-Sai）に全面導入され、同社の開発サイクルを従来の1/3に短縮しています。これにより、人手不足を背景に自動化への要求が高まる食品業界において、装置開発の時間を劇的に短縮し、食品工場の自動化に貢献します。

今後もミスミはサービスの向上を通して、ものづくり産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供し、生産性の向上に貢献してまいります。

■ 食品業界での自動化需要とその背景

人手不足が深刻化する食品業界では、生産性向上と安定供給を両立する手段として、自動化・省人化へのニーズが急速に高まっています。一方で、食品業界は多品種・小ロット生産や頻繁な仕様変更が多く、衛生・品質基準への対応も求められるため、自動化設備の導入が進みにくい状況です。

また、中小企業においては、生産技術や設備設計を専門とする人材を十分に確保できておらず、自社で自動化を推進する体制が整っていないのが実情です。その結果、自動化に必要な設計・開発・立ち上げを外部に委ねる動きが強まり、FA装置を開発・提供する企業への依頼が増加しています。

■ 導入背景

Zen-Saiは、FA機器やロボットを用いた自動化装置の設計・開発から立ち上げまでを一貫してサポートし、中小企業を対象に生産技術を支援するプロフェッショナル集団です。Zen-saiのものづくりには、社名の由来でもある「全体最適」が浸透しており、アジャイル開発による開発サイクルの高速化により、早期の導入を実現し、顧客のビジネスに貢献しています。

同社は顧客の期待に応えるため、自社の開発スピードを向上させることが不可欠でした。そこで開発サイクル高速化のボトルネックが「部品調達」であると考え、創業当初よりmeviyおよびmeviyマーケットプレイスの全面導入を決定、今では加工品の90％以上をmeviyとmeviyマーケットプレイスで調達しています。

■ 導入の効果【開発サイクルが従来の1/3になり、追加で他の案件を対応可能に】

製餡メーカーの株式会社遠藤製餡に導入。meviyの部品を使用したカップに蓋をする装置

1. 【部品調達の“時間”を削減】 「2D図面レス」と最短1日の短納期

3D CADデータをアップロードするだけで発注できるため、従来のプロセスで膨大な時間を要していた2D図面作成の工程が不要になり、設計から発注までの工数を大幅に削減しました。さらに、最短1日目出荷により、今まで2週間以上かかっていた部品調達のリードタイムを大幅短縮することが可能となりました。

2. 【コストの最適化】 リアルタイム価格表示で、効率的なコストダウンに

meviyは3Dデータをアップロードすると価格が瞬時に表示されます。部品形状を変更した場合も価格がその場で確認出来るため、コストダウンが効率的に行えるようになりました。

3. 【加工先探しの“時間”を削減】 AIが最適な加工先を提案、複雑な部品も短納期で手配可能

meviyマーケットプレイスが、部品の要件に応じて最適な製造パートナーを自動でリコメンドするため、加工先を探す手間がなくなり、断られることが多い複雑な形状の部品でも短納期で手配可能になりました。

■ 株式会社Zen-Sai 代表取締役 五十嵐 俊昭様のコメント

「meviyを使うと3Dデータをアップロードするだけで、その場で見積もりから発注まで一気に完了します。この圧倒的なスピード感には感激しました。加えて、meviyマーケットプレイスはこれまで頭を悩ませてきた加工先探しの手間を解消してくれました。製作が難しい複雑な形状の部品も、最適なパートナーがすぐに見つかり、簡単に手配できるのは革新的です。meviyとmeviyマーケットプレイスにより開発PDCAサイクルの高速化を実現できるため、なくてはならないサービスです。」

株式会社Zen-Sai 代表取締役 五十嵐俊昭様

▼ 詳細は事例記事をご覧ください。

株式会社Zen-Sai 2D図面なしで生産自動化設備を立ち上げられる理由。メビーがもたらす「PDCAサイクル3分の1」のメリット

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/case/user_case/53697/

株式会社Zen-Sai 【得たのは時間以上の価値】PDCA高速化による顧客ビジネスへの貢献

https://jp.marketplace.meviy.misumi-ec.com/info/ja/cases/customer_case/zen-sai/

■ meviy とは

meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現します。これまで、機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、お客さまの部品調達における非効率を解消するプラットフォームです。4年連続で国内シェア

No.1※を獲得、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞し、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。

※2023年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ

meviy Webサイト ：https://meviy.misumi-ec.com/

お客さまの声 ：https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/category/case/user_case/

■ meviy マーケットプレイスとは

meviyマーケットプレイスは、”あらゆる機械加工部品をワンストップで手間なく”手配できる“日本最大級の製造業マーケットプレイス”です。設計データをアップロードするだけで、『ＡＩマッチング』により条件に合致した製造パートナーをリコメンド、製造パートナーとの取引口座開設なども必要なく、取引も「デジタル完結」するため、「探す手間」「つながる手間」「やり取りの手間」を大幅に削減することが可能です。

meviyマーケットプレイスWebサイト ： https://marketplace.meviy.misumi-ec.com/ja-jp/

■ ミスミの「デジタルモデルシフト」が拓く、ものづくりの未来

ミスミグループは、デジタル技術の力でものづくりプロセスそのものを変革してきました。

2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品の選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築しました。そして、3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを展開、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらしてきました。

ミスミグループは、「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、この度お客さまへの新たな価値提供として、「得ミスミ、楽ミスミ」をご提案します。設計・調達プロセスのDX化で、設計・生産現場の生産性は飛躍的に向上し、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の煩雑な業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。

ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。