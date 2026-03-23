【丸大食品】『仮面ライダーゼッツ』フィッシュソーセージ第2弾を発売！ガンバレジェンズカード8種が新デザインで登場！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜日、朝9時からテレビ朝日系にて放送中）の登場キャラクターを起用したフィッシュソーセージの第2弾を全国のスーパーマーケット等で発売いたします。

仮面ライダーゼッツ フィッシュソーセージ 第2弾

■商品説明

全国の量販店、アミューズメントコーナーに設置されている「仮面ライダーバトル ガンバレジェンズ」で遊べる丸大オリジナルのガンバレジェンズカードが1枚入った、カルシウムたっぷりのフィッシュソーセージです。

第2弾のカードデザインには、仮面ライダーゼッツに加え、新たに仮面ライダーノクス、仮面ライダードォーンが描かれており、コレクション性もさらに高く、ファンの皆様にお楽しみいただけるラインアップとなっております。リニューアルされたカードは全部で8種類。1種類はキラキラ光る箔押しが豪華なデザインです。

【内容量】 40ｇ（4本入）

【保存方法】 常温

【希望小売価格】 200円（税抜）

【発売日】 4月中旬

■『仮面ライダーゼッツ』とは

2025年から放送中の令和ライダー第7作。

夢の世界を舞台に、秘密組織のエージェント・万津莫(よろず・ばく)が仮面ライダーゼッツに変身し、悪夢の怪人ナイトメアから人類を守るために戦う。夢の世界と現実のふたつの世界で描かれる予測不能な物語から目が離せない。

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という 経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。