オルビス、お客様とともに子どもたちの未来を支援する『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』累計250万円分のポイント寄付、国内外の小児がんの子どもとご家族を支援ジャパンハートより感謝状を受贈

オルビス株式会社

オルビス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山口裕絵、以下：オルビス）は、子ども支援活動『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』を通じた寄付や、ビューティーブランドとしての強みを活かした継続的な支援が評価され、国内外で医療支援を行う特定非営利活動法人ジャパンハート（所在地：東京都台東区、理事長：吉岡春菜、以下：ジャパンハート）より感謝状を受贈しました。

今回の感謝状は、お客様から寄せられたお買い物ポイントによる寄付（累計約250万円相当※）と当社からの寄付を通じて、小児がんの子どもたちとそのご家族を支える医療活動の支援に貢献してきたことによるものです。

オルビスは今後も、子どもたちへの支援の輪が広がるサステナブルな循環を生み出し、ミッションである「ひとりひとりが持つ美しさが多様に表現されるここちよい社会へ」の実現を目指してまいります。

※2024年10月～2025年12月末までのポイント寄付額累計

【感謝状受贈の背景】スキンケアを通じた心のケア 子どもたちとご家族を支える活動

（左から）オルビス株式会社 代表取締役社長 山口裕絵 特定非営利活動法人ジャパンハート 理事長 吉岡春菜氏

オルビスは、サステナビリティ推進の一環として、子ども達をお客様と共に寄付で応援する『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』(https://www.orbis.co.jp/contents/sustainability/index)に取り組んでおり、子ども支援を行う3団体とパートナーシップを結び、共に活動しています。そのうちの1つが国際医療NGOのジャパンハートです。

また、寄付にとどまらない、ビューティーブランドとしての強みを生かした取り組みも行っています。2025年9月には病気と闘う子どもたちとそのご家族を少しでも支えたいという想いから、ジャパンハートを通じて全国の病院・施設にスキンケア商品を提供しました。

商品を受け取られたご家族からは「張り詰めた感情がふっと緩みました。このような状況でも心を寄せてくださる方がいることに感謝です。」といったお声が寄せられており、ご家族に寄り添う取り組みをはじめとする支援活動を背景に、このたびジャパンハートより感謝状を受贈しました。

【今後の展望】子どもたちの健やかな成長を願い、周囲の人々に寄り添う支援をこれからも

子どもたちが健やかに成長していくためには、子ども自身への支援だけでなく、日々そばで支えるご家族へのサポートも欠かせません。誰かを支えながら、変化や不確かさと向き合う人々のそばに寄り添う存在でありたい―そんな想いのもと、オルビスは今後も『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』を通じてお客様と支援パートナーとともに、子どもたちとその周囲の人々を支える取り組みを続けていきます。

『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』について

子どもたちが自分では解決できない困難を抱えずに、自分らしく成長していける社会を目指して2024年10月に開始したお客様参加型の寄付プログラムです。お客様が保有するオルビスポイントを寄付いただくことで特定非営利活動法人ジャパンハート(https://www.japanheart.org/)および特定非営利活動法人キッズドア(https://kidsdoor.net/)の活動を支援いただけます。また、特定非営利活動法人子供地球基金(https://www.kidsearthfund.jp/)とのコラボレーション商品を購入いただくことで、売上の一部が世界中の子どもたちのために役立てられます。

ORBIS ペンギンリング プロジェクト：https://www.orbis.co.jp/contents/sustainability/index

2025年度の寄付実績：12,075,317円を3団体に寄付

およそ126,582件のご支援のうち、お客様が保有するオルビスポイントによる寄付として、ジャパンハートへ約250万円を寄付しました。また、お客様からお預かりした寄付金にオルビスからの寄付金を合わせ、合計12,075,317円を3つのパートナー団体へお届けしています。

また、2025年度の活動報告として、本プロジェクトにご支援を寄せてくださっているお客様に向けたメッセージ動画を公開しています。右記QRコードよりご覧いただけます。

ミャンマー地震を受け、ジャパンハートに緊急寄付

2025年3月28日に発生したミャンマー地震により、現地に医療拠点を持つジャパンハートの施設が被害を受けました。オルビスは同団体の医療活動の一日も早い復旧を願い、地震発生後速やかに緊急支援として100万円を寄付しました。

2025年度ポーラ・オルビスグループCSR賞「優秀賞」を受賞

ポーラ・オルビスグループでは、CSR活動を推進する一環として、企業価値向上に貢献する活動を表彰する制度を設けています。『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』は、グループ各社の活動の中でも最も優れた取り組みとして、2025年度ポーラ・オルビスグループCSR賞において「優秀賞」を受賞しました。

これに伴い、本プロジェクトの推進にご協力いただいているジャパンハートへ感謝の意を込め、グループを代表してオルビスより感謝状を贈呈しました。

ジャパンハートについて

「医療の届かないところに医療を届ける」を理念に活動する、2004 年に設立された日本発祥の国際医療 NGOです。海外では、ミャンマー・カンボジア・ラオスにおいて無償で子どもの診療・手術を実施し、その数は年間約4万件、累計35万件を超えます。日本国内では地域医療や災害被災地への現地支援、小児がんの子どもと家族の外出を医療者がサポートする活動「スマイルスマイルプロジェクト」に取り組んでいます。

特定非営利活動法人ジャパンハート：https://www.japanheart.org/

ジャパンハート 吉岡理事長からのメッセージ

『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』を通じて、たくさんの応援をいただきありがとうございます。皆さまからの応援を国内外の子どもたちに医療を通してお届けすることで、子どもたちの命や「生まれてきてよかった」という実感に繋がっております。皆様ご自身の心の「美」にも繋がっているとさらに嬉しく思っております。これからも皆様と一緒に一匹のペンギンとして、国内外の子どもたちを守る永続的で素敵なリングを担えるよう頑張ってまいります。

特定非営利活動法人ジャパンハート

理事長 吉岡春菜

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-703-7aadb4eff673cf063c5e3319c6f84c77.pdf