横浜市との連携の一環として、ティップネスが「EARTH HOUR 2026 in 横浜」に参加。横浜市内４店舗で消灯・減光を実施、地域とともに環境アクションを推進します

株式会社ティップネス

株式会社ティップネス（本部：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：清水明浩）は、2026年3月28日（土）に横浜市が実施する環境アクション「EARTH HOUR 2026 in 横浜」に賛同し、横浜市内の４店舗において消灯・減光を実施します。

「EARTH HOUR」は、WWF（世界自然保護基金）が主催する世界最大規模の消灯イベントです。世界中の人々が同じ日・同じ時刻に電気を消すことで、地球温暖化防止と生物多様性保全への意思を示します。2026年は3月28日（土）20時30分から21時30分に実施され、横浜市においても「EARTH HOUR 2026 in 横浜」として、市民や市内事業者に参加が呼びかけられています。

当社は2025年10月、横浜市とスポーツ・健康・防災の分野における連携協定を締結しました。本協定は、子ども・子育て世代の運動機会創出、スポーツを通じた地域活性化、高齢者の健康づくりや社会参加、災害時等における支援や施設利用の協力などを通じて、市民サービスの向上を図ることを目的としています。横浜市内では、フィットネスクラブ ティップネスの４店舗を運営しており、今回の参加も、横浜市との連携を具体的な地域アクションとして実践する取り組みのひとつです。



当日は、安全・営業上支障のない範囲で、各店舗の外観照明、看板、ラウンジ、スタジオ、オフィス、フロントなどの一部照明について消灯・減光をおこないます。

【実施概要】

■日時

2026年3月28日（土）20時30分～21時30分

■店舗および消灯・減光箇所- 鴨居店：外観照明＆看板、フロント看板照明- 鶴見店：外観照明＆看板、ラウンジ一部- 二俣川店：オフィス、ギャラリー、スタジオ- 横浜店：外観照明＆看板、フロント

当社は今後も、横浜市との連携のもと、地域社会に貢献するさまざまな取り組みを推進してまいります。

株式会社ティップネス概要

代表者：代表取締役社長執行役員 清水 明浩

本部：東京都千代田区四番町5-6 日テレ四番町ビル1号館3階

創立：1986年10月

事業内容：フィットネスクラブの経営

店舗数：直営店142店舗、フランチャイズ3店舗、受託施設（指定管理含む）11施設

※2026年3月現在