パーソルワークスイッチコンサルティング、長崎県「県市町デジタル人材共同利用事業」業務委託を受託

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルワークスイッチコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小野 隆正、以下「パーソルワークスイッチコンサルティング」）は、長崎県から令和７年度の「県市町デジタル人材共同利用事業」業務委託を受託しました。本事業では、長崎県内の自治体が抱えるDX推進に関する課題の解決を目指しました。

■実施背景

国は「自治体DX推進計画」および「自治体DX全体手順書」を通じ、自治体情報システムの標準化・共通化、行政手続きのオンライン化、職位・所属に応じた体系的人材育成を計画的に進めることを求めています。これを受け、長崎県では「ながさきSociety5.0推進プラン」を策定し、県・市町が一体となったスマート行政の実現に向けた取り組みを加速しています。

本事業「県市町デジタル人材共同利用事業」では、自治体職員に寄り添いながら課題整理や方針検討をサポートする体制を構築し、自治体サービスの向上を目指しました。

■支援内容

本事業では、以下の内容を中心に支援を実施しました。

1. 課題整理と支援計画の策定

本事業では、現地ヒアリングを通じて課題を可視化し、具体的な計画を策定しました。また、各自治体の現状に対応したタスクやロードマップを作成し、それを基に実行を支援しました。

2. 専門的な伴走支援

専門人材を自治体に派遣し、現地での課題解決支援や業務改善に取り組みました。さらに、データ利活用や窓口業務の見直しを含む具体的な活動を通じて、DX推進を支援しました。

▼支援例

・窓口BPRの実施及び窓口DXの推進

・導入済みシステムの評価および利活用推進支援

・DX意識醸成の研修実施

・職員のリテラシー向上ワークショップの実施

・DX推進計画の方向性検討支援

・事例共有会の開催

・課題解決ナレッジ集の展開

・県内全域DX推進状況・課題調査



また、DX推進に必要な専門性を兼ね備えた体制で支援しました。

■今後の展望

本事業では、長崎県内の自治体が抱える課題の可視化や業務効率化、窓口業務の改善、データ利活用に関する支援を行うとともに、広域的な連携に向けた助言・提案を実施します。これにより、各自治体の人的・財政的負担を抑えながら、質の高いDXを全県的に実現することを目指します。

当社は、公共DX推進に関する豊富なノウハウとグループの総合力を活かして、地域住民の暮らしの向上に資する公共サービスをサポート、デジタル化による持続可能な社会の実現に向けて地域経済の発展と雇用創出にも貢献してまいります。

■長崎県 責任者コメント

長崎県

企画部 デジタル戦略課

課長

直塚 健 様

本年度、長崎県はパーソルワークスイッチコンサルティング株式会社様と協働し、自治体DXの推進に必要となる課題整理や方針検討を支援するため、技術支援や施策に関する助言・提案を行うデジタル人材を確保・共有する仕組みを構築しました。

本事業により、電子化や業務見直しに伴う業務効率化、研修による意識改革とDX推進の土台づくり、各自治体が抱えるDX推進課題への提案・助言等の支援を得られたことは、県及び市町におけるDX推進を一層力強く後押しするものとなりました。

今後も、住民サービスの利便性向上や県全体のデジタル化の推進を図り、地域課題を解決できるよう、取り組んでまいります。

■長崎県支援 責任者コメント

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社

テクノロジーコンサルティング事業部 公共ソリューション統括部

統括部長

水野 悠美子

このたび、長崎県の『県市町デジタル人材共同利用事業』を受託できたことを大変光栄に思います。本事業は、県内自治体のデジタル化を加速し、地域全体の行政サービスの質を高めるための重要な取り組みです。初年度は、信頼構築の年でもあり、私たちパーソルワークスイッチコンサルティングは、自治体の皆さまと緊密に連携しながら、実効性のある支援を提供してまいります。

デジタル人材の共同利用という事業モデルを成功させることで、長崎県のDX推進課題の解決と持続可能な成長に貢献できるよう、全力を尽くします。

＜参考情報＞

総務省 自治体DX推進：https://www.soumu.go.jp/denshijiti/index_00001.html

デジタル庁 地方公共団体情報システム標準化基本方針：https://www.digital.go.jp/policies/local_governments#basic-policy

長崎県 Society5.0推進プラン：https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/johoka-it/digital-senryaku/ict_senryaku/

■パーソルワークスイッチコンサルティング「公共DXコンサルティング」の詳細はこちら

https://www.persol-wsc.co.jp/service/656/

■パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社について

https://www.persol-wsc.co.jp/

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社は、戦略や制度設計、システムの導入からデータ活用・実務運用改善まであらゆる人事課題を解決する「人事コンサルティング」、AIやAutomation技術の活用によりBPR（Business Process Re-engineering）を実現する「テクノロジーコンサルティング」の２つの領域で事業を展開しております。「パーソルグループの人と組織の課題解決力を活かし、業務とテクノロジーコンサルティングで“はたらき方を転換”する」というミッションを掲げて、お客様の直面している課題や将来起こりうる問題を共に解決し、人と組織の生産性向上を実現してまいります。

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